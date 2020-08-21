Nokia 3.4 будет работать на свежем Snapdragon 460

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Сердцем Nokia 3.4 будет выступать не самый плохой для бюджетника процессор от Qualcomm.





Пару дней назад в Сети появились слухи о том, что Nokia готовит бомбардировку смартфонами до конца этого года – целых пять аппаратов разной ценовой категории. Одним из них должен стать бюджетник Nokia 3.4. Сегодня мы получили новую информацию об этом, возможно, успешном устройстве для финского бренда.

Как это происходит у многих компаний, Nokia любит называть свои устройства какими-либо кодовыми именами. Уже долгое время компания сохраняет традицию называть новые аппараты персонажами из вселенной Marvel. В GeekBench появилось новое устройство с названием «Доктор Стрэндж», и, судя по всему, перед нами тот самый Nokia 3.4.

В колонке информации о процессоре «Доктора Стрэнджа» указан Snapdragon 460. Это свежее предложение Qualcomm для смартфонов низшего класса, и также это заметный апгрейд по сравнению с чипсетами прошлых итерации линейки 3 от Nokia. В одноядерном тесте новинка набрала 252 балла, а в многоядерном тесте смартфон получил 1259 баллов. Тестируемое устройство имело 3 Гб оперативной памяти и работало на Android 10.





Интересно, что Snapdragon 460 по производительности находится очень близко к Snapdragon 662 – это притом, что последний имеет несколько более высокую тактовую частоту. Очевидно, что 3.4 будет намного превосходить по производительности Nokia 2.4, который будет работать на базе Helio P22.

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Помимо краткой информации с GeekBench, в Сети еще почти нет подробностей о новом смартфоне. К сожалению, также неизвестно, как будет выглядеть новинка, равно как и дата выхода на прилавки.

Ожидается, что новый смартфон будет показан наряду с Nokia 2.4, Nokia 6.3 и Nokia 7.3 на выставке IFA 2020, которая назначена на 3 сентября.

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Источник: GSMArena