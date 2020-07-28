Nokia продолжит то, что начал Huawei: компания построит несколько вышек 5G на территории США

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США продолжает развивать сети нового поколения на своей территории. Долгое время в этом им помогали главные идейные враги – Huawei. Власти США терпели такой произвол, и все же решили отменить сотрудничество. Недолго думая, американцы решили попросить помощи у менее одиозной компании – HMD Global, владеющей брендом Nokia.

Если точнее, U.S. Cellular, один из многих операторов связи в стране, объединился с Nokia для расширения своей сети 5G. Поскольку предложения Huawei больше не рассматриваются, в распоряжении американских операторов очень мало вариантов.

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Nokia и Ericsson стали очевидным выбором, но оба предлагают более дорогие услуги, чем Huawei – Китай, как и всегда, берет ценой. В любом случае, U.S. Cellular хочет расширить возможности своей сети 5G добавлением спектральных диапазонов 24 ГГц и 28 ГГц, без которых стабильная работа 5G, по сути, невозможна.

В связи с этим Nokia начнет установку своего решения AirScale для поддержки клиентов U.S. Cellular. U.S. Cellular надеется начать предоставлять своим абонентам возможность подключения к сетям пятого поколения уже в 2021 году.

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Nokia будет работать на протяжении всего 2020 года над тем, чтобы сеть 5G U.S. Cellular удовлетворяла потребности в пропускной способности и скорости. На данный момент, неизвестно, насколько успешен будет этот опыт, ведь Huawei всегда были и остаются лидерами в вопросе связи, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Остается пожелать удачи финской компании, а Huawei – терпения.

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Источник: mobileworldlive.com