Новая линейка умных часов Xiaomi Watch H на HyperOS будет представлена в начале 2024 года

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В настоящее время компания имеет две серии умных часов, а именно Xiaomi Watch и Xiaomi Watch S. По слухам, появится еще одна линейка. Об этом сообщил технологический инфлюэнсер Мукул Шарма. Он утверждает, что эта новая линейка будет официально называться Xiaomi Watch H.

Что же означает буква "H" в названии, он не говорит. Вероятно, она ничего не означает, равно как и "S" в имеющейся серии Xiaomi Watch S.

Так либо по другому, устройство будет поставляться под управлением HyperOS и, возможно, будет представлено в первом квартале 2024 года. Стоит отметить, что это будут не первые смарт-часы на HyperOS от компании. Недавно выпущенные Xiaomi Watch S3 и Redmi Watch 4 уже поставляются с новым программным обеспечением.

Пока неизвестно, будет ли серия Xiaomi Watch H продаваться исключительно в некоторых регионах, будет ли широко доступна во многих странах.

С другой стороны, новые Xiaomi Watch S3 и Redmi Watch 4 также еще не вышли на мировые рынки. Пока они продаются только в Китае. Однако, судя по их предшественникам, они должны появиться и в других регионах.

Источник: X