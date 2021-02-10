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Новая линейка умных часов Xiaomi Watch H на HyperOS будет представлена в начале 2024 года

04.12.2023 46 0

В настоящее время компания имеет две серии умных часов, а именно Xiaomi Watch и Xiaomi Watch S. По слухам, появится еще одна линейка. Об этом сообщил технологический инфлюэнсер Мукул Шарма. Он утверждает, что эта новая линейка будет официально называться Xiaomi Watch H.

 

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Что же означает буква "H" в названии, он не говорит. Вероятно, она ничего не означает, равно как и "S" в имеющейся серии Xiaomi Watch S.

 

Так либо по другому, устройство будет поставляться под управлением HyperOS и, возможно, будет представлено в первом квартале 2024 года. Стоит отметить, что это будут не первые смарт-часы на HyperOS от компании. Недавно выпущенные Xiaomi Watch S3 и Redmi Watch 4 уже поставляются с новым программным обеспечением.

 

xiaomi whatch

 

Пока неизвестно, будет ли серия Xiaomi Watch H продаваться исключительно в некоторых регионах, будет ли широко доступна во многих странах.

 

С другой стороны, новые Xiaomi Watch S3 и Redmi Watch 4 также еще не вышли на мировые рынки. Пока они продаются только в Китае. Однако, судя по их предшественникам, они должны появиться и в других регионах.

 

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 04.12.2023
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Новая линейка умных часов Xiaomi Watch H на HyperOS будет представлена в начале 2024 года