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Новые актуальные эксклюзивные промокоды для AliExpress от Andro-news

17.07.2023 119 0

Уникальные промокоды на покупки с Aliexpress

Основная часть летней распродажи на Aliexpress уже закончилась, но мы знаем, что многие продавцы не спешат поднимать цены до уровня перед распродажей и надеются избавиться от остатков товара. Так что даже сейчас есть множество выгодных предложений для заказа и если вы хотите сэкономить еще больше, можете использовать уникальные промокоды от нашего проекта:

 

  • andropriceOT6 - $6 от $50
  • andropriceOT14 - $14 от $120

 

Будут работать промокоды в течение двух недель, до 1 августа. Чтобы увидеть список всех предложений, перейдите по этой ссылке (нажать здесь)

 

Новые актуальные эксклюзивные промокоды для AliExpress от Andro-news – фото 1

 

Также самые крутые предложения из мира электроники можно найти в нашем телеграмм-канале andro-price (Aliexpress). Подписывайтесь на него по ссылке ниже:

 

andro-price (Aliexpress)

 

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город в Украине можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

 

Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

 

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

 

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Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.07.2023
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Новые актуальные эксклюзивные промокоды для AliExpress от Andro-news