Новые фото макетов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Pro демонстрируют цвета и дизайн

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Цвета не такие яркие, как на предыдущих рендерах

Инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями макетов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Pro, позволяющих рассмотреть цвета и особенности дизайна смартфонов. Сразу настораживает отсутствие многофункциональной кнопки – вместо нее обычный переключатель. Возможно, кнопка будет только у моделей Pro, соответствующая сторона которых не видна.



Изображения демонстрируют дизайн ‌iPhone 15‌ в пяти различных цветовых вариантах, частично подтверждая ряд других утечек. Алюминиевая рама устройства имеет заметно более мягкие края и порт USB-C.



В этом году Apple, похоже, выбирает более приглушенную, ненасыщенную цветовую палитру, контрастирующую с недавними рендерами. Согласно последним сообщениям, устройство будет доступно в черном, розовом, желтом, синем и зеленом цветах, но в последние недели ходили слухи о нескольких других.



iPhone 15 Pro ожидается в серебристом, сером, черном и синем цветах – впервые после iPhone X не будет золотого варианта. У него тоже скругленная рамка, но, возможно, все же есть переключатель.



Презентация Apple iPhone 15 состоится уже 12 сентября, поэтому все узнаем очень скоро. Ранее Сонни Диксон публиковал точные фотографии iPhone 12, iPhone 13, Apple Homepod и других устройств.

Источник: MacRumors