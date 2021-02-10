Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Новые фото макетов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Pro демонстрируют цвета и дизайн

Новые фото макетов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Pro демонстрируют цвета и дизайн

31.08.2023 128 1

Цвета не такие яркие, как на предыдущих рендерах

Инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями макетов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Pro, позволяющих рассмотреть цвета и особенности дизайна смартфонов. Сразу настораживает отсутствие многофункциональной кнопки – вместо нее обычный переключатель. Возможно, кнопка будет только у моделей Pro, соответствующая сторона которых не видна.


Изображения демонстрируют дизайн ‌iPhone 15‌ в пяти различных цветовых вариантах, частично подтверждая ряд других утечек. Алюминиевая рама устройства имеет заметно более мягкие края и порт USB-C.

 

﻿


В этом году Apple, похоже, выбирает более приглушенную, ненасыщенную цветовую палитру, контрастирующую с недавними рендерами. Согласно последним сообщениям, устройство будет доступно в черном, розовом, желтом, синем и зеленом цветах, но в последние недели ходили слухи о нескольких других.


iPhone 15 Pro ожидается в серебристом, сером, черном и синем цветах – впервые после iPhone X не будет золотого варианта. У него тоже скругленная рамка, но, возможно, все же есть переключатель.

 

﻿


Презентация Apple iPhone 15 состоится уже 12 сентября, поэтому все узнаем очень скоро. Ранее Сонни Диксон публиковал точные фотографии iPhone 12, iPhone 13, Apple Homepod и других устройств.

 

Источник: MacRumors

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 31.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Семченко Євген 0
Це ті що обіцяли згідно зливів закруглити задню кришку
31.08.2023 16:04
Ответить

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Новые фото макетов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Pro демонстрируют цвета и дизайн