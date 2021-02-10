Новый Apple iPad Pro потрясет рынок планшетов – Марк Гурман
Мощный ПРОЦЕССОР, дисплей oled, НОВАЯ Клавиатура
По словам Марка Гурмана из Bloomberg, будущий планшет Apple iPad Pro впервые за несколько лет получит значительные изменения. Его релиз состоится на фоне всеобщего спада рынка планшетов и сравнительно небольшой доходности iPad относительно других устройств Apple.
Будущее обновление iPad Pro станет самым масштабным с 2018 года. Модели под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на чип следующего поколения M3. Они также станут первыми планшетами Apple с экраном OLED – более четким, ярким и с лучшими цветами.
Новые Apple iPad Pro будут доступны в размерах 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, но в настоящее время большая модель имеет диагональ 12,9”. Вместе с планшетом выйдет обновленная клавиатура Magic Keyboard. Клавиатура будет значительно лучше, в частности, получит больший трекпад и сделает iPad «похожим на ноутбук».
Гурман сообщает, что обновленный Apple iPad Pro не покажут на сентябрьской презентации, где будут представлены iPhone 15 и новые Apple Watch. Выход планшета ожидается не раньше весны или начала лета 2024 года.
Источник: Bloomberg