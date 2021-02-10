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Новый Apple iPad Pro потрясет рынок планшетов – Марк Гурман

28.08.2023 93 2

Мощный ПРОЦЕССОР, дисплей oled, НОВАЯ Клавиатура﻿

 

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, будущий планшет Apple iPad Pro впервые за несколько лет получит значительные изменения. Его релиз состоится на фоне всеобщего спада рынка планшетов и сравнительно небольшой доходности iPad относительно других устройств Apple.

 

Apple iPad Pro


Будущее обновление iPad Pro станет самым масштабным с 2018 года. Модели под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на чип следующего поколения M3. Они также станут первыми планшетами Apple с экраном OLED – более четким, ярким и с лучшими цветами.


Новые Apple iPad Pro будут доступны в размерах 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, но в настоящее время большая модель имеет диагональ 12,9”. Вместе с планшетом выйдет обновленная клавиатура Magic Keyboard. Клавиатура будет значительно лучше, в частности, получит больший трекпад и сделает iPad «похожим на ноутбук».

 

Apple iPad Pro


Гурман сообщает, что обновленный Apple iPad Pro не покажут на сентябрьской презентации, где будут представлены iPhone 15 и новые Apple Watch. Выход планшета ожидается не раньше весны или начала лета 2024 года.

 

Источник: Bloomberg

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 28.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Amazing 0
Appl, і де революція потрясе? ну покращени параметри, що тут має трясти?
28.08.2023 11:04
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Борода 0
iPad потрясе клавіатурою і сміття натрясе
28.08.2023 11:02
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Новый Apple iPad Pro потрясет рынок планшетов – Марк Гурман