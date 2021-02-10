Новый Apple iPad Pro потрясет рынок планшетов – Марк Гурман

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Мощный ПРОЦЕССОР, дисплей oled, НОВАЯ Клавиатура﻿

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, будущий планшет Apple iPad Pro впервые за несколько лет получит значительные изменения. Его релиз состоится на фоне всеобщего спада рынка планшетов и сравнительно небольшой доходности iPad относительно других устройств Apple.



Будущее обновление iPad Pro станет самым масштабным с 2018 года. Модели под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 перейдут на чип следующего поколения M3. Они также станут первыми планшетами Apple с экраном OLED – более четким, ярким и с лучшими цветами.



Новые Apple iPad Pro будут доступны в размерах 11 и 13 дюймов. Это похоже на существующую линейку, но в настоящее время большая модель имеет диагональ 12,9”. Вместе с планшетом выйдет обновленная клавиатура Magic Keyboard. Клавиатура будет значительно лучше, в частности, получит больший трекпад и сделает iPad «похожим на ноутбук».



Гурман сообщает, что обновленный Apple iPad Pro не покажут на сентябрьской презентации, где будут представлены iPhone 15 и новые Apple Watch. Выход планшета ожидается не раньше весны или начала лета 2024 года.

Источник: Bloomberg