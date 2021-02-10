Новые Apple Watch предложат поддержку спутниковой связи

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Но только на случай необходимости подать сигнал о бедствии

Apple Watch стали незаменимым помощником для большого количества пользователей и мы не раз слышали истории, когда смарт-часы буквально спасали жизнь им. Компания продолжит курс на расширение их функциональности и программных возможностей, превращая умные часы в инструмент для выживания даже в самой экстренной ситуации.

По данным издания Bloomberg, будущие Apple Watch получат поддержку сотовой связи. Смарт-часы нового поколения смогут подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите и благодаря этому получат соединение с сетью, там, где связи нет.

Речь не идет о полном доступе в интернет. Максимум, что Apple предложит в носимом устройстве — отправка коротких сообщений. Это актуально, прежде всего тогда, когда необходимо подать сигнал о бедствии, сообщить об экстренной или кризисной ситуации. В каком виде и кому будет происходить рассылка уведомлений, точной информации нет. Сама Apple никак не комментирует эту информацию и нет конкретики, как скоро новая функция появится в Apple Watch.

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Источник: bloomberg