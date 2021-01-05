Новые наушники Samsung Galaxy Buds Pro уже показали на видео

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Несмотря на то, что наушники Samsung Galaxy Buds Pro еще официально не были представлены, они уже показались на видео.

Последнее дополнение в линейке TWS-наушников от Samsung в виде Galaxy Buds Pro еще не анонсировано, но слухи и материалы о наушниках никак не могут перестать появляться.

Возможно, самую яркую информацию предоставил YouTube-канал Digital Slang, на котором было размещена видео-распаковка новых Galaxy Buds Pro. Автор канала также поделился своими первыми впечатлениями от продукта.

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Digital Slang, по сути, подтвердили технические характеристики, которые уже пару неделю ходят по Сети. Наушники действительно выдают 5 часов непрерывной работы и в общей сложности 18 часов, если брать во внимание зарядный кейс. Также Samsung «завезли» защиту по классу IPX7, сенсорное управление музыкой и активное шумоподавление. По словам авторов канала, шумоподавление работает сносно, но не так хорошо, как в тех же AirPods Pro от Apple.

Что касается содержимого комплекта поставки, то вы получаете наушники, хранящиеся в кейсе для зарядки, кабель USB-A на USB-C, дополнительные силиконовые амбушюры и краткое руководство по эксплуатации.

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На видео также показано быстрое сравнение размеров с Samsung Galaxy Buds+. Можно заметить, что новые Buds Pro немного более компактны. Также немного изменился дизайн кейса для зарядки. В него, по привычке, встроен светодиодный индикатор, который сообщит вам об оставшемся заряде. Кстати, кейс наушников действительно поддерживает беспроводную зарядку.

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Источник: YouTube



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