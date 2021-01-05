Новые наушники Samsung Galaxy Buds Pro уже показали на видео
Несмотря на то, что наушники Samsung Galaxy Buds Pro еще официально не были представлены, они уже показались на видео.
Последнее дополнение в линейке TWS-наушников от Samsung в виде Galaxy Buds Pro еще не анонсировано, но слухи и материалы о наушниках никак не могут перестать появляться.
Возможно, самую яркую информацию предоставил YouTube-канал Digital Slang, на котором было размещена видео-распаковка новых Galaxy Buds Pro. Автор канала также поделился своими первыми впечатлениями от продукта.
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Digital Slang, по сути, подтвердили технические характеристики, которые уже пару неделю ходят по Сети. Наушники действительно выдают 5 часов непрерывной работы и в общей сложности 18 часов, если брать во внимание зарядный кейс. Также Samsung «завезли» защиту по классу IPX7, сенсорное управление музыкой и активное шумоподавление. По словам авторов канала, шумоподавление работает сносно, но не так хорошо, как в тех же AirPods Pro от Apple.
Что касается содержимого комплекта поставки, то вы получаете наушники, хранящиеся в кейсе для зарядки, кабель USB-A на USB-C, дополнительные силиконовые амбушюры и краткое руководство по эксплуатации.
На видео также показано быстрое сравнение размеров с Samsung Galaxy Buds+. Можно заметить, что новые Buds Pro немного более компактны. Также немного изменился дизайн кейса для зарядки. В него, по привычке, встроен светодиодный индикатор, который сообщит вам об оставшемся заряде. Кстати, кейс наушников действительно поддерживает беспроводную зарядку.
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Источник: YouTube
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