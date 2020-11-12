Новые OnePlus Nord N10 и Nord N100 обновят только до Android 11

518

OnePlus продолжает неприятно удивлять – компания не собирается всесторонне поддерживать свои новые Nord N10 и Nord N100.

Новые смартфоны от OnePlus, Nord N10 5G и Nord N100, и без того являются достаточно странными устройствами, учитывая философию компании. Нельзя сказать, что это ужасные смартфоны, но это и не ультимативное решение в бюджетном сегменте, какими их хотела видеть компания.

А теперь еще появились новости о проблемах с обновлением ПО. Издание Android Central выпустило новый материал, подтверждающий, что китайский производитель не планирует долгую поддержку бюджетников – N10 и N100 будут обновлены только до Android 11, и на этом всё.

Оба устройства работают на Android 10 из коробки, и изначально предполагалось, что OnePlus будет поддерживать, как минимум, до Android 12, а то и до 13 – все-таки компания сделала себе имя на своевременных обновлениях. А теперь мы имеем официальное заявление от OnePlus, что разработчики производителя подготовят только одно основное обновление Android.

Читать также: ﻿

У китайской компании всегда была сильная фанатская база, всегда готовая участвовать во всех бета-тестированиях, какие бы разработчики не подготовили. Очевидно, что сейчас OnePlus уже не могут соответствовать привычным стандартам – начиная с OnePlus 7 компания выпускала уже четыре смартфона в год, а до этого и еще меньше.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Android Central



https://andro-news.com/news/halyava-zakonchilas-google-foto-stanet-platnym-v-sleduyuschem-go.html Халява закончилась: Google Фото станет платным в следующем году(в Адм. панель)