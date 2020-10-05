Новые умные телевизоры от Nokia будут представлены уже завтра

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Nokia разродятся двумя смарт-телевизорами разного размера.

Как мы с вами знаем, Nokia в этом году продолжает крестовый поход на наши с вами кошельки, и делает это вполне неплохо. Правда, только по своим меркам. Производитель чувствует себя настолько уверено, что, кроме привычных нам смартфонов, активно развивает портфолио за счёт других девайсов.

Согласно новой заметке фанатского сайта NokiaPowerUser, после запуска ряда смарт-телевизоров в этом году Nokia решила выпустить новые телевизоры уже 6 октября. По слухам, новинка похвастается прокачанной звуковой системой производства Onkyo.

Предыдущие модели телевизоров Nokia имели диагонали 43, 55 и 65 дюймов. Новые 32- и 50-дюймовые телевизоры Nokia Smart TV недавно прошли сертификацию BIS. Согласно текущей информации, 32-дюймовый Nokia Smart TV будет иметь разрешение FullHD и может стать самым дешевым телевизором от финского бренда – по слухам, оценят его в сумму примерно $300.

В то же время ожидается, что 50-дюймовый умный телевизор от Nokia будет продаваться за 36999 рупий (примерно $505). Ожидается, что он будет иметь встроенный динамик JBL, поддерживать интеллектуальное снижение мерцания и фильтр синего цвета, обеспечивать поддержку DTS и Dolby Vision и иметь другие функции.

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Кроме того, эти смарт-телевизоры будут работать под управлением операционной системы Android и поддерживать интерфейс голосовых команд Google Assistant.

На данный момент неизвестно, решит ли производитель отправить эти новинки в страны Европы.

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Источник: NokiaPowerUser



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