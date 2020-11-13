Новый бюджетник Vivo Y51 (2020) готовится к выходу

125

Vivo совсем скоро представит свой новый смартфон Vivo Y51 (2020).

Еще в июле Vivo выпустили бюджетник Vivo Y51s на Exynos. Теперь компания готова показать новинку в модельном ряду Y.

Сегодня инсайдер в своем Twitter-аккаунте поделился интересной новостью о том, что смартфон Vivo Y51 (2020) получил сертификат в индонезийском органе сертификации SDPPI. Бюро стандартов Индии (BIS) также успело одобрить устройство. Вероятно, Vivo Y51 выйдет на рынки Индонезии и Индии совсем скоро.

К большому сожалению, сертификаты SDPPI и BIS не предоставили никакой информации о технических характеристиках Vivo Y51. Однако многие считают, что этот смартфон линейки Y нельзя назвать совершенно новым - в сентябре устройство с таким же кодовым номером вышло в Пакистане.

Vivo Y51s﻿

Показанная в Пакистане модель Vivo Y51 (2020) оснащена 6,38-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, в который встроен сканер отпечатков пальцев. Работает устройство на Qualcomm Snapdragon 665, а помогают процессору набор из 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, которое можно расширить за счет карт памяти microSD.

В блок основной камеры, выполненного в форме ромба, встроено 4 объектива: главный на 48 Мп, сверхширик на 8 Мп и два привычных датчика на 2 Мп – макро и портретник.

Читать также: ﻿

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч в сочетании с 18-ваттной быстрой зарядкой. Прошивкой, как и обычно, является графический интерфейс FunTouch OS на базе Android 10.

Возможно, нас ждет абсолютно новый смартфон. Ждем официальной информации.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/vladelcev-google-pixel-predupredili-dlya-nih-v-google-foto-tozhe.html Владельцев Google Pixel предупредили – для них в Google Фото тоже будет ограничение(в Адм. панель)