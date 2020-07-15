Nubia Red Magic 5S: новый аппарат для мобильного гейминга

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Nubia Red Magic 5S — новый игровой смартфон от Nubia. О том, что компания намерена выпустить этот аппарат, сегодня сообщил ее глава на своей странице в Weibo. Ее слоган «За пределами Plus». Увы, кроме названия новинки он не раскрыл никаких деталей о самом смартфоне и времени его дебюта. Было обещано, что в будущем компания расскажет больше о Red Magic 5S.

Строим предположения

В чем будет состоять его игровая составляющая? Не нужно быть пророком, чтобы в числе таких черт назвать высокую производительность, систему охлаждения и особые игровые «примочки» в виде геймерского режима, дополнительных органов управления и специальной оболочки. Отсюда можно с большой долей уверенности говорить о том, что базироваться новинка будет на Snapdragon 865+. Тем более, что и слоган Red Magic 5S можно расценивать как намек на эту систему на чипе. Ведь и объявление о появлении новой модели, заточенной под геймеров, появилось после анонса новой платформы Qualcomm.

Правда, в нынешних условиях жесткой конкуренции только установки лучшей аппаратной платформы в мире Android, уже недостаточно, чтобы выгодно выделить свою новинку. Ведь Nubia Reg Magic 5S предстоит бороться за лояльность пользователей с такими монстрами как Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion, а там за ними почти наверняка подтянется и новая модель от Black Shark.

Ждем больше подробностей о новинке, а также озвучивание тех фишек, которые будут выделять ее на фоне конкурентов.

Источник: cnmo