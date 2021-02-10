Nubia Red Magic 6S предложит еще больше мощности

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Nubia Red Magic 6S представят 6 сентября и повод для его выхода — замена чипа

В последние несколько лет Nubia «окопалась» в нише смартфонов для геймеров и, похоже, покидать ее не собирается. В этом году она уже отметилась выходом Nubia Res Magic 6 и Magic 6 Pro, а теперь готовится представить самый заряженный игрофон — Red Magic 6S Pro. Сегодня своим тизером компания возвестила, что анонс новинки состоится 6 сентября.

Как это и часто бывает, апгрейд ждет, прежде всего, аппаратную часть. Red Magic 6S Pro решили добавить мощности, установив чипсет Snapdragon 888+. Промо-плакат также указывает на то, что смартфон получит дисплей с частотой обновления 165 Гц, вентилятор для активного охлаждения и тройную тыльную камеру. Не так давно смартфон прошел сертификацию в центре 3С и это позволило узнать, что он предложит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Можно предположить, что Nubia Red Magic 6S Pro оснастят 10-битной AMOLED-матрицей с частотой отклика сенсора 500 Гц (один палец) и 360 Гц (несколько пальцев). Можно не сомневаться, что внутри корпуса будет стоять система жидкостного и воздушного охлаждения, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч и реализуют поддержку Wi-Fi 6. Какие еще изменения помимо смены системы на чипе предложит Nubia Red Magic 6S узнаем через две недели.

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Источник: mydrivers