Ну очень дорогое устройство! Женщина в Китае перекусила кабель защиты от воровства и украла iPhone 14 Plus

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НЕДОЛГО РАДЕЛА НОВОМУ УСТРОЙСТВУ

Женщину из юго-восточного Китая арестовали за кражу Apple iPhone 14 Plus. Это могла быть одна из многих краж в iDevice в любой день, но способ действия вора сделал этот случай вирусным в китайских социальных сетях. Удивительно, но воришке iPhone удалось похитить устройство и убежать после того, как зубами перекусила кабель защиты от кражи демонстрационного устройства.

Гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщает, что женщина из провинции Фуцзянь по фамилии Эту вошла в магазин телефонов и начала свой визит, как и любой нормальный человек. Она бродила по магазину, рассматривая разные вещи, останавливаясь с наибольшим интересом у отдела смартфонов.

Утверждается, что женщина невинно смотрела на iPhone, когда кто-то проходил мимо, но позже запись камеры безопасности показала, что когда никто не видел, она начинала грызть кабель защиты от кражи. Вскоре после того, как Эту вышел из магазина, персонал заметил неподключенный кабель и пропавший смартфон. Сотрудники магазина вызвали полицию, и Эту задержали через 30 минут.

Интересно, что Эту объяснила полиции, что она пошла в магазин, чтобы купить новое устройство после того, как потеряла телефон. Однако цена на iPhone 14 Plus у 7000 юаней (960 долларов США) ее, очевидно, разозлила, поэтому она решила украсть демонстрационный образец из магазина.﻿

Вот только остается один небольшой вопрос, почему именно iPhone 14 Plus, когда рядом стоял iPhone 14 Pro Max.﻿﻿

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Источник: scmp