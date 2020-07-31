Обновление Pocophone F1 до MIUI 12 отложено

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Xiaomi приступила к распространению обновления до MIUI 12 на устройства, которые вошли во вторую волну получения апдейта. В числе них и одиозный Pocophone 1, который должен был получить стабильную версию фирменной оболочки в июле нынешнего года. Но, у компании что-то вновь пошло не так.

До сегодняшнего дня владельцы «бюджетного флагмана» довольствуются MIUI 11 и ждут своей очереди на получение MIUI 12. Но ресурс PiunikaWeb со ссылкой на официальную группу Pocophone F1 Global, сообщил о том, что развертывание новой оболочки на эту модель было отложено. И вряд ли компания выкатит в последний день второго летнего месяца финальный вариант прошивки. Что касается стабильной сборки, то ее появление ждут в августе, но это при условии, что не будут выявлены какие-либо критические ошибки, препятствующие выходу финальной версии MIUI 12.

Тем временем на Poco F2 Pro уже начала приходить стабильная версия MIUI 12, о чем свидетельствуют отзывы владельцев смартфона в Европе, России и Индонезии.

Напомним, что Pocophone F1 обладает 6,18-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипом Snapdragon 845, 6/8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 64/128/256 Гб, батарейкой емкостью 4000 мАч и сдвоенной тыльной камерой 12 Мп + 5 Мп.

Источник: piunikaweb