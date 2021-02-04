Обновленный Xiaomi Mi 10 получит две отличительных черты

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Другой чип и чуть разогнанная зарядка станут фишками новой версии Xiaomi Mi 10

Несмотря на то, что на рынок вышел Xiaomi Mi 11, компания все еще не торопится списывать со счетов серию Xiaomi Mi 10. В сети уже достаточно давно ходят разговоры, что в рамках линейки выйдет еще один смартфон, который будет отличаться от базовой версии своей аппаратной платформой. На смену Snapdragon 865 придет Snapdragon 870.

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Ожидается, что в продажу новинка поступит как Xiaomi Mi 10 Enhanced Edition и на прилавках магазинов она появится уже в скором времени. Производство новинки уже стартовало и не исключено что старт продаж подгадают под празднование Китайского Нового года, который в этом году состоится 12 февраля.

Сертификация новой версии Xiaomi Mi 10 в ведомстве 3С позволила узнать, что компания прокачает еще один параметр — быструю зарядку. Ее мощность немного увеличили до 33 Вт против 30 Вт у обычного Xiaomi Mi 10.

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Напомним, что Snapdragon 870 новый 7-нанометровый чип Qualcomm, ставший чуть разогнанной версией Snapdragon 865, где тактовую частоту довели до 3,2 ГГц. Что касается прочих характеристик новой версии Xiaomi Mi 10, то они должны остаться неизменными: дисплей 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 8/12 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4780 мАч и четверная камера 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: mydrivers