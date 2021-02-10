Обои Google Pixel 6 доступны для всех: где скачать

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Привнесите частичку Google Pixel 6 на свой смартфон

Google официально возвестила, что 19 октября устроит презентацию Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Мы обязательно расскажем обо всех новинках, а их может быть достаточно много. Помимо собственно флагманских смартфонов компания может показать первые смарт-часы, умный динамик и представит свое видение складного смартфона. Пока мы ждем презентацию, предлагаем скрасить ожидание тем, что установить на свой смартфон обои новых Pixel-фонов.

Обои абстрактные и минималистичные. В них не пытались каким-то образом обыграть и скрыть вырез под фронтальную камеру, т.е обои подойдут всем, независимо от того, какой вырез под селфи-модуль реализован в вашем аппарате. Если вам понравились новые обои, и вы не прочь украсить ими свой смартфон, обязательно воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы установить их в наилучшем качестве.

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Нам лишь остается напомнить, что Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут первыми устройствами компании, работающими на фирменном чипе Tensor. Создавали его в содружестве с Samsung, и он будет максимально заточен на обработку изображений. Новинки получат нетривиальный дизайн, OLED‑панели, дисплейные сканеры отпечатков пальцев, приличной емкости аккумуляторы и быструю зарядку. «Вишенкой на торте» станет операционная система Android 12.

Скачать обо Google Pixel 6

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