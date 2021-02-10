Объявлена цена на Xiaomi Mi Mix 4

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Ценник на Xiaomi Mi Mix 4 будет на уровне Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi долгое время называли производителем устройств для нищебродов, но это, как бы помягче сказать — ошибочное суждение с оглядкой на те ценники, которые компания начала ставить на свои устройства в последнее время. Xiaomi все охотнее задирает стоимость гаджетов и все реже появляется повод говорить о том, что она предлагает аппараты дешевле своих аналогов. А иногда и дороже. Достаточно посмотреть на премиальную стоимость Xiaomi Mi 11 Ultra.

Таким предметом «доступной роскоши» может стать и Xiaomi Mi Mix 4. Так может статься, что стоить новинка будет не дешевле своего собрата Xiaomi Mi 11 Ultra. Китайские инсайдеры разведали, что цена на Xiaomi Mi Mix 4 будет стартовать с отметки $849. Для сравнения столько же компания сейчас просит за Xiaomi Mi 11 Ultra c 8/256 Гб памяти. Вариант с 12/256 Гб оценен в $926 и за модификацию с 12/512 Гб предстоит отдать $1003.

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Насколько информация о цене достоверна, узнаем уже через несколько часов во время презентации новинок. Напомним, что Xiaomi Mi Mix 4 станет первым аппаратом компании с подэкранной камерой и первым на рынке с чипом Snapdragon 888+. Его оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 120 Вт и тройной тыльной камерой 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп.

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Источник: mydrivers