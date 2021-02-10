Объявлена дата анонса складного Vivo X Fold

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Помимо него должны показать планшет и уберфлагман компании

Vivo в числе тех компаний, кто работал над созданием складного устройства. Работы шли несколько лет и вот компания готова показать результат своего труда. На своих страницах в социальных сетях Vivo разместила объявление, что 28 марта она представит свой складной смартфон, обещая «потрясающее открытие в понедельник».

Тизер содержит изображение складного устройства, которое указывает на то, что новинка будут выполнена на манер Galaxy Fold, где гибкая панель станет складываться внутрь. Ожидается, именоваться новинка будет Vivo X Fold и предложит гибкую OLED-панель диагональю 8 дюймов с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Обещают чип Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор на 4600 мАч с быстрой 80-ваттной зарядкой, а также будет поддержка технологии беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Ожидается, что анонсом Vivo X Fold дело не завершится. Компания может представить флагман Vivo X Note и планшет Vivo Pad. О планшетном ПК известно, что он предложит процессор Snapdragon 870, стереодинамики, 120-герцовый дисплей разрешением 2,5К, двойную тыльную камеру и фирменную оболочку OriginOS.

Vivo X Note будет выделяться OLED-экраном диагональю 7 дюймов и частотой обновления 120 Гц, чипом Snapdragon 8 Gen 1, предложит до 12 Гб оперативки и до 512 Гб флеш-памяти. Оснастили флагман батареей на 5000 мАч с 80-ваттной зарядкой и четверной тыльной камерой 50 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

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Источник: sparronews