Объявлена дата глобального запуска ColorOS 12

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Через неделю состоится глобальный релиз ColorOS 12

В прошлом месяце Oppo анонсировала ColorOS 12 на рынке Китая. Она предложит переработанный и стильный дизайн, а также будет ориентирована на повышение плавности, комфорта и простоты работы. В активную фазу вступил этап бета-тестирования новой версии оболочки в Китае. Первыми ее смогут опробовать владельцы флагманов Oppo Find X3, Oppo Find X3 Pro, OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Теперь же компания готовится представить ColorOS 12 на глобальном рынке. Анонс новой версии оболочки состоится через неделю — 11 октября. На своем YouTube-канале компания запустила обратный отсчет до международного запуска новой итерации прошивки от Oppo. От предстоящего ивента можно ждать не только рассказа о тех новшествах и изменениях, которые произойдут в ColorOS 12, но и объявления перечня тех моделей, которые получат обновления, а также график выхода апдейтов.

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В ColorOS 12 разработчики уделили много внимания цветам и теням для того, чтобы сделать акцент на более важной информации. Предложили механизм Quantum Animation Engine 3.0 для улучшения плавности и восприятия системных анимаций. Чтобы устройство рационально расходовало память и энергию, внедрили механизм AI Self- Smooth Engine 2.0. К фишкам прошивки также стоит причислить автоматическое сопряжение смартфона с компьютером, смарт-часами и прочими умными гаджетами.

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Источник: youtube