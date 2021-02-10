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Зимой 2020 года компания Xiaomi анонсировала новую прошивку MIUI 12.5, которая является переходной между MIUI 12 и 13. Данная оболочка не получила каких-то огромных нововведений, зато добавилось большое количество мелких, но очень полезных фишек. В статье обсудим дату выхода MIUI 12.5 на телефоны Xiaomi и Redmi, а также подробно рассмотрим каждое нововведение.





Какие телефоны получат обновление и когда

В конце мая стартует вторая волна обновлений для следующих моделей:

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Обратите внимание, что информация актуальна на конец апреля 2021 года!





Стабильная бета-версия пока доступна для Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. На днях финальная версия прилетела на Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 9 SE, Redmi K40 Pro (Mi 11i), RedmiK40 Pro+ (Mi 11XPro) и Redmi Note 9 5G (Redmi Note 9T 5G).

Речь идет о ChinaVersion. Международный релиз выйдет через несколько месяцев после китайского. Также, разумеется, обновится вся линейка RedmiNote 10, но ее нет в списке, поскольку глобальный перечень еще официально не опубликован.

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Полный обзор MIUI 12.5

Теперь узнаем, что нового приносит обновление до Миюай 12.5.

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Система

Пользовательский интерфейс полностью изменится. Ожидается другое оформление системных настроек и предустановленных приложений. Нагрузка на процессор снизится примерно на 22%, а использование оперативной памяти — на 33%. Энергопотребление уменьшится на 15%. Все это позволит операционной системе работать более плавно.

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Теперь у жестов будет собственный поток процессора, за счет такое управление станет комфортным и быстрым. Напомним, что в предыдущих версиях MIUI для жестов не выделялся конкретный поток, из-за чего графические задачи часто подвисали.

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Расширится количество системных приложений, которые можно спокойно удалить. Оставшиеся предустановленные программы можно будет скрыть.

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Тактильная обратная связь

Xiaomi Natural Touch﻿ — это эксклюзивная функция, которая выдает реалистичный виброотклик на действия пользователя. Вы получите заметную обратную реакцию, когда будете делать свайпы по экрану, управлять жестами, копировать текст, регулировать громкость, перемещать иконки.

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Интенсивность обратной связи можно настроить по своему усмотрению. Будут доступны режимы Base (вибрация при жестах), Crisp, Pop (открытие контекстных меню) и Realistic Touch (разблокировка телефона, просмотр уведомлений, регулировка громкости и выключение устройства).





Анимация

Как уже отмечалось выше, плавность анимации улучшится за счет новой архитектуры эффектов. Но это не единственное новшество. Пользователей ожидает новая анимация «Рябь», которая будет появляться при открытии приложений. А анимационный эффект «Взрыв» станет сопровождать удаление программ.

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Системные звуки

Библиотека системных звуков в Миюай постоянно расширяется. Разработчики добавляют мелодии, вдохновленные природой. На данный момент есть уже более 100 природных звуков. В MIUI 12.5 появится несколько новых рингтонов: звуки ледников Арктики, океана в Австралии, восточноафриканской саванны и южноамериканских лесов возле Амазонки. Мелодии создавались вместе с известными звукорежиссерами.

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Супер обои

Super Wallpapers — фирменная фишка MIUI. Добавится вид на самую высокую точку горы Четырех сестер в китайской провинции Сычуань. Супер обои будут изменяться в зависимости от погодных условий в вашей местности. Также ожидается заставка с названием «Geometry». По словам производителя, анимированные обои в MIUI 12.5 потребляют энергию на 40% меньше, чем на предыдущих версиях.

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К сожалению, «живые» заставки доступны не для всех моделей. Полный функционал superwallpaper раскрывается только на телефонах с AMOLED-дисплеями.

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Конфиденциальность

Разработчики Xiaomi продолжают работать над безопасностью своих смартфонов. Миюай 12.5 приносит значительные улучшения в плане конфиденциальности:





﻿﻿Многие приложения смогут работать без доступа к вашему местоположению. В крайнем случае программа получит приблизительную, но не точную локацию. Также можно ограничить доступ к личным данным (звонки, телефонная книга, сообщения, буфер обмена). В прошивке не будут сохраняться пароли и другая конфиденциальная информация (например, номера банковских карт). Появится песочница, в которой можно хранить личные фото и прочие конфиденциальные материалы. Пользователь сможет получить подробную сводку о конкретных веб-страницах. Это обезопасит от попадания вирусов и других видов интернет-мошенничества.

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Заметки

Данное приложение получило несколько мелких нововведений. Во-первых, появилась возможность рисовать граффити. Во-вторых, текст можно структурировать с помощью динамических сеток.

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MIUI+

MIUI+﻿ — это кросс-платформенный инструмент, который синхронизирует телефон с ПК и позволяет быстро обмениваться данными. Вы сможете смотреть на экране компьютера фото, видео, уведомления, документы со смартфона. Можно сразу открыть сделанный скриншот, перейти на веб-сайт или вставить скопированный текст.

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Плавающие окна

Помимо стандартного разделения экрана, появятся плавающие окна. Вкладки можно перемещать по всему экрану и одновременно выполнять несколько задач. Например, играть в полноэкранную игру и общаться в плавающем мессенджере.

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Браузер

Системный Mi браузер получил улучшения в плане конфиденциальности. Сяоми гарантирует безопасность во время посещения веб-страниц. Также изменится дизайн и добавятся интересные фишки. Подробности пока не сообщаются.

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Xiaomi Health

В приложении появится возможность измерять пульс с помощью основной камеры. Но функция не будет работать на Redmi 6A, Redmi 10X Pro, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Meitu Edition. Разумеется, такой метод мониторинга пульса довольно сомнительный, и для точных показателей все же лучше использовать фитнес-браслет или медицинский прибор.

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Облачное хранилище и камера

Облако получит два главных нововведения:

﻿﻿Встроенный менеджер паролей. Быстрая конвертация изображений JPG и PNG в документ PDF .

Встроенное приложение камеры станет интуитивно понятным. Настройки преобразятся в большие наглядные иконки.﻿

Надеемся, что наш обзор MIUI 12.5 оказался полезным для вас. Пишите в комментарии, ждете ли обновления на свой смартфон и какое новшество понравилось больше всего.

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