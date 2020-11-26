Обзор Oppo A53: компания «смогла» в бюджетном сегменте?

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Oppo A53: практичность, выносливость и отсутствие баланса

Компания Oppo планомерно обновляет свою линейку смартфонов, и мы решили посмотреть на ее бюджетный сегмент. Взялись за изучение Oppo A53, обладающего полезными и интересными возможностями, которые еще не совсем характерны для своего ценового сегмента. Он покрывает большинство запросов неприхотливого потребителя и по ряду параметров дает даже больше, чем рассчитывают получить от недорого смартфона.

Если не принимать во внимание внешний вид многих флагманов на рынке, то Oppo A53 можно назвать актуальным, приятным и практичным смартфоном. В нет никаких внешних изысков, но он выглядит не стыдно и комфортно ощущается в руке. IPS-дисплей смартфона получил скромное разрешение HD+, но при этом может похвастаться частотой обновления 90 Гц. Естественно, что мощностей Snapdragon 460 не хватит для 90 Гц в играх, но уже приятно, что в меню и прочих приложениях есть возможность ощутить преимущества режима 90 Гц.

Сам чип от Qualcomm сложно назвать производительным и на протяжении игровой сессии ему удается вытягивать игру вполне адекватно, но на невысоких настройках графики. Все работает сносно, но чудес и того, что Oppo A53 будет с легкостью ворочать тяжелыми играми, ждать не стоит.

Ожидаемо хорошо обстоят дела с автономностью. Точнее — отлично. В нашем фирменном тесте Oppo A53 проработал чуть больше 10 часов и это более чем достойно. Но вот камера явно демонстрирует то, что ради невысокого ценника нужно было чем-то жертвовать. В данном аппарате это фотосъемка. В целом ее возможностей хватает для сносной съемки при хорошем освещении, но есть проблемы с детализацией и динамическим диапазоном. А в темное время суток снимки начинают основательно «шуметь».

Общее впечатление от Oppo A53 достаточно приятное, где выгодно смартфон выделяют качественные динамики, наличие NFC, выносливость и плавный дисплей. Но на другой чаще весов оказывается производительность и камеры, которые основательно тянут мобильник вниз. Если цена пойдет вниз, то пользователи могут дать Oppo A53 шанс на популярность. Но верится в это не очень. Ведь за эти же деньги есть довольно широкий выбор устройств, которые успели примелькаться и у всех на слуху.