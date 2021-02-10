Обзор Poco X3 Pro: сильный смартфон со слабой камерой

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Вся правда о Poco X3 Pro и объективный взгляд на смартфон

Прошлогодний Poco X3 NFC стал одним из успешных смартфонов бренда, и он очень быстро набрал популярность. Поэтому выглядит вполне логично, что компания решила развить успех устройства и попытаться напомнить с чего все начиналось. Так появился Poco X3 Pro, где, как и в случае с Pocophone F1 ставку сделали на «лишнюю» производительность. Но насколько окажется безотказной формула создания мощного смартфона и если в нем компромиссы, которые помешают ему стать хитом продаж?

Начнем с главного — чипсета. Poco X3 Pro базируется на новом процессоре Snapdragon 860. Но новый он только исходя из названия, а на самом деле нам «завернули» в новую «обертку» Snapdragon 855+, который вышел в 2019 году. Перед тем как особо горячие начнут «пинать» Xiaomi за такое решение, хочется предостеречь их от этого шага, ведь важно делать оговорку с оглядкой на цену устройства. И исходя из этого — Snapdragon 860 отменное решение для смартфона с ценником в районе $220.'

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Мощный процессор, быстрая оперативка и накопитель обеспечили флагманскую скорость в работе. Но назвать Poco X3 Pro отличным решением с железной точки зрения мешает троттлинг, который все же встречается. При продолжительной пиковой нагрузке смартфон вынужден сбрасывать обороты, чтобы не «захлебнуться». Не критично, но вы должны знать о такой особенности смартфона.

Еще один аспект для пристального изучения Poco X3 Pro — камера. Набор датчиков сохранили: ширик, ультраширик, датчик глубины и макро. Но, как не удивительно, но в «прошке» модули стали хуже. Компания словно пыталась вписаться в ограниченный бюджет, поэтому и было решено экономить на камере. Как итог — по качеству фото Pro-версия уступает своему «младшему» брату. И удивляться стоит не столько тому, что разрешение ключевых датчиков пустили «под нож», сколько тому, что в теории Snapdragon 860 должен уметь лучше обрабатывать изображения, чем Snapdragon 732G.

Всего несколько слов про дисплей. Он перекочевал от Poco X3 NFC, но теперь его защищает Gorilla Glass 6, а не пятое поколение. Отдельно также стоит упомянуть, что компания заботливо укомплектовала смартфон NFC и стереодинамиками.

Формула создания успешного мощного смартфона за умеренный ценник —выглядит рабочей и Poco X3 Pro должен повторить успех предшественника. Это очередной уверенный ход, который придется по душе поклонникам мощно железа. Но для тех, кто ценит дизайн, эргономику, премиальные материалы корпуса и хорошую камеру — от покупки Poco X3 Pro стоит отказаться.