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Привет, друзья! Сегодня к нам на обзор подъехала очень интересная модель – это realme 9 Pro+, который обещает стать хитом продаж и завоевать любовь миллионов пользователей. В чем же главные фишки этого смартфона? Во-первых, крутая основная камера с флагманским объективом Sony IMX766. Во-вторых, вполне неплохой процессор MediaTek Dimensity 920 5G. В-третьих, качественный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. И при этом – доступная цена около 300 долларов. Так ли все радужно и правда ли компания realme выпустила настоящего короля бюджетного сегмента – давайте разбираться.

Обзор realme 9 pro+ - монстр в бюджетном сегменте?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, расцветки и материалы корпуса

Качество экрана

Производительность и варианты памяти

Оболочка и стабильность работы

Камеры и качество фото/видео

Коммуникации и звук

Аккумулятор и время автономной работы

Цена и доступность на рынке

Выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6,43″ Разрешение экрана: 1080x2400 пикселей Матрица: AMOLED Дополнительные параметры дисплея: Частота обновления – 90 Гц, плотность пикселей – 409 ppi, базовая яркость – 430 нит, пиковая яркость – 1000 нит Материалы корпуса: Стеклянная крышка и пластиковые грани Цвета: Midnight Black (черный), Aurora Green (зеленый), Sunrise Blue (хамелеон) Процессор: 6-нанометровый MediaTek Dimensity 920 5G с графическим ускорителем Mali-G68 MC4 Два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.5 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Варианты памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ Основная камера: Главный широкоугольный модуль: сенсор Sony IMX766, 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения (OIS); Ультраширокоугольный модуль: сенсор Sony IMX355, 8 Мп, диафрагма f/2.3, угол обзора 119˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm; Дополнительный модуль: 2 Мп, диафрагма f/2.4; Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps Фронтальная камера: 16 Мп, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/3.0", размер пикселя 1.0µm; Запись видео в максимальном качестве 1080p@/120fps Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая 60-ваттная зарядка Цена: 6/128 ГБ - $335﻿, 8/128 ГБ - $﻿360, 8/256 ГБ - $﻿385

На бумаге realme 9 Pro+ просто красавчик. Да, это не топовые характеристики, но они точно соответствуют предфлагманскому уровню. Согласитесь, что в бюджетном сегменте невозможно найти телефон с такими крутыми параметрами. Если же брать ценовой сегмент около 400 долларов, то там уже есть конкуренты, такие как OnePlus Nord 2 и Realme GT Neo 2. Но давайте обо всем по порядку.

Комплектация

Realme 9 Pro+ приходит в стандартной упаковке ярко-желтого цвета с черными элементами. Это привычная коробка для смартфонов realme, поэтому долго на этом останавливаться не будем. Комплект поставки тоже привычный: сам герой обзора, кабель USB Type-C, блок питания мощностью 60 Вт, документация, скрепка для открытия SIM-лотка и прозрачный силиконовый чехол. Защитная пленка уже наклеена на экране.

Хочется сказать пару слов о чехольчике: он нормального качества, а углы затемнены, чтобы не было видно пожелтения, которому со временем подвергаются все прозрачные чехлы. Фирменный чехол от realme вполне можно использовать на регулярной основе и не испытывать дискомфорта. Для сравнения Xiaomi комплектуют свои смартфоны отвратительными пеналами, которые приходят в негодность уже через месяц-два. Больше в комплектации ничего интересного, поэтому приступаем к внешнему виду телефона и экрану.

Дизайн, расцветки и материалы корпуса

В ходе рекламной кампании realme особое внимание уделили расцветке Sunrise Blue. Фишка заключается в том, что под прямыми солнечными лучами задняя панель смартфона меняет цвет от светло-голубого к ярко-розовому. Дополнительный шик добавляет глянцевая сияющая поверхность корпуса. Такой дизайн называется Light Shift. Все это, конечно, дело вкуса, но вряд ли взрослые люди будут играться с расцветкой и вообще обращать на это большое внимание. Такая фишка больше подойдет молодежи. Если же использовать чехол, тогда вообще эффект «вау» снижается к нулю. Помимо такой расцветки, есть еще интересный зеленый вариант с крошечными блестками и стандартный черный, который выглядит наиболее скучно.

В остальном же дизайн realme 9 Pro+ самый обычный. В левом верхнем углу размещен небольшой модуль фронтальной камеры, блок основной камеры выполнен аккуратно.

На задней панели нет никаких дополнительных элементов и надписей, кроме логотипа фирмы. А вот нижняя рамка («подбородок») прямо очень широкая и заметная.

Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, но датчик расположен слишком низко, поэтому разблокировать устройство не очень удобно.

Задняя панель стеклянная, за что отдельный плюс. Обычно бюджетники получают просто глянцевый пластик.

По размерам realme 9 Pro+ немного меньше, чем GT Neo 2, но это все равно не компактная модель даже по современным меркам. В то же время, 9 Про Плюс более элегантный и легкий, чем Poco X3 Pro, у которого дизайн весьма сомнительный.

Качество экрана

Realme 9 Pro+ получил 6.43-дюймовый экран разрешением 1080 на 2400 пикселей. Частота обновления составляет 90 Гц, что вполне неплохо, учитывая матрицу AMOLED. Если бы добавили 120 Гц, то тогда с большой вероятностью установили бы IPS-экран, а это уже не так круто. Пиковая яркость достигает 1000 нит, и этого более чем достаточно. В солнечную погоду пользоваться смартфоном комфортно, все отлично видно. Экран красочный, цветопередача приятная, так что придраться просто не к чему.

А как же пресловутый ШИМ, спросите вы. Но realme и здесь молодцы, поскольку завезли DC Dimming. Вот такие параметры получаем с включенной функцией DC (слева яркость, справа уровень мерцания):

100% - 10%;

75% - 10%;

50% - 18%;

35% - 20%;

25% - 20%;

15% - 22%;

0% - 16%.

ШИМ не превышает 22 процентов, и это круто. Даже люди, очень чувствительные к широтно-импульсной модуляции, не должны почувствовать ухудшения самочувствия.

Производительность и варианты памяти

Плавно перемещаемся к начинке realme 9 Pro+, а именно к процессору MediaTek Dimensity 920 5G. Ясное дело, что это не флагманский чип, иначе его просто не установили бы в смартфон за 300 долларов. Но производительность Dimensity 920 5G тоже на солидном уровне. Да и толку от топового Snapdragon 8 Gen 1, который жутко греется и троттлит? Все мы уже знаем, что среднеуровневые процессоры способны выдать результат не хуже флагманских. Особенно это касается игр, где нагрев, собственно, и чувствуется.

По традиции, на тесте у нас были две популярные и ресурсоемкие игры – Shadowgun Legends и Genshin Impact. В Shadowgun Legends частота кадров составила примерно 56 FPS, что является отличным результатом. В Genshin Impact дела обстоят чуть хуже – в среднем 35 FPS. Такие показатели получили после 30 минут игры. Согласны, что кадровая частота не впечатляет, это просто нормальный уровень. Но самое главное – адекватный нагрев! Даже после получаса непрерывной игры realme 9 Pro+ не нагрелся до уровня полыхающей печки. Играть было комфортно, перегрев вообще не ощущался.

В плане игр Dimensity 920 5G ведет себя явно лучше, чем распиаренный восьмой Дракон первого поколения. Если хотите узнать, какую дичь творил Snapdragon 8 по части нагрева и троттлинга – добро пожаловаться в обзор Xiaomi 12. Так что вывод такой: вы сможете с комфортом поиграть на realme 9 Pro+, не опасаясь обжечь руки.

Реалми 9 Про Плюс получил три модификации: базовая на 6/128 Гб, средняя на 8/128 Гб и топовая на 8/256 Гб. Флеш-память имеет стандарт UFS 2.2. Здесь все хорошо, никаких претензий. Хотя нет, один минус имеется – нельзя поставить SD-карту. Слот рассчитан только на две симки. Поэтому, если собираетесь активно пользоваться смартфоном, сразу берите версию на 256 гигабайт и не парьтесь.

Оболочка и стабильность работы

Realme 9 Pro+ с коробки работает на Android 12 и realme UI 3.0. Учитывая, что двенадцатый Андроид еще сыроват, мы ожидали небольших подвисаний и прочих мелких проблем. Но realme опять удивили, поскольку их горячая новинка функционирует практически идеально. Никаких багов, подвисаний и вылетов. Все стабильно, плавно и красиво.

Реалми Уи 3.0 отличается стильным интерфейсом. Дизайн прошивки перерисовали, и теперь все выглядит очень красиво. Изменили ярлыки приложений, добавили новые обои и возможность создавать свои, меню главных настроек и значки тоже переработали. Общие цвета системы можно выбирать самостоятельно. В общем, все выполнено в едином привлекательном стиле.

По функционалу новых фишек особо не добавили, но и в прошлой версии уже было все необходимое. Если сравнивать по стабильности работы с MIUI – то это просто небо и земля. Поэтому realme получают огромный жирный лайк.

Камеры и качество фото/видео

Как мы уже говорили, одной из сильных сторон realme 9 Pro+ должна стать основная камера. Телефон получил главный сенсор Sony IMX766, который стоит у полноценных флагманов, например, Xiaomi 12. Сравнивать Реалми 9 Про Плюс с флагманскими устройствами как-то нецелесообразно, поэтому для сравнения возьмем модели примерно из такой же ценовой категории – realme GT Neo 2 и Redmi Note 11 Pro 5G.

Днем, в условиях хорошей освещенности, смартфоны снимают почти одинаково, и realme 9 Pro+ точно не «пасет задних». Фотки на нем получаются яркими, насыщенными и контрастными. Realme GT Neo 2 лучше вытягивает тени, но это мелочи.

Ночью realme 9 Pro Plus показывает всю свою мощь. Снимки правда качественные, с четкой детализацией и правильной цветопередачей. Redmi Note 11 Pro 5G и Realme GT Neo 2 явно проигрывают. Так что в темное время суток дорогой модуль Sony IMX766 вполне себя оправдывает.

А вот ультраширокий объектив скорее разочаровал. Он неплохой, но немного проигрывает GT Neo 2, и уж точно хуже, чем у более дорогих устройств. Фотки с широким углом обзора вы сделаете, они будут нормального качества, но чудес не ждите.

Это относится и к фронтальной 16-мегапиксельной камере: она создает просто обычные селфи, которые не стыдно выставить в соцсети. Но на технологическом рынке есть множество вариантов с более крутой фронталкой.

С фотками разобрались, теперь на очереди оценка видео. И здесь все отлично. Звук пишет хорошо, есть рабочий шумодав и оптическая стабилизация. Цвета получаются приятные и насыщенные, шумов практически нет. Максимальное качество видео – 4K с 30fps. Этого более чем достаточно для недорого смартфона. Для примера опять возьмем Redmi Note 11 Pro 5G: максимум, на что он способен – это 1080p. Печально, согласитесь?

Так что в плане фото- и видеосъемки realme 9 Pro+ не разочаровал. Фото получаются отличными что днем, что ночью. Это касается и видеороликов. Слушайте, у нас правда выходит какой-то народный флагман: дисплей крутой, процессор нормальный, оболочка просто шикарная, камеры тоже на уровне. Давайте двигаться дальше и узнавать, какие еще интересности преподнесет нам горячая новинка.

Коммуникации и звук

Сразу озвучим следующую фишку realme 9 Pro+ – отличный вибромотор. Вибрация настолько качественная и отчетливая, что ощущаешь настоящий кайф. Возможно, не все пользователи обращают внимание на вибрацию, а некоторые просто ее отключают. Но те, для кого это важно, точно будут в восторге. Более того, в системном меню предусмотрен отдельный пункт с настройкой вибрации: вы можете подобрать под себя как интенсивность виброотклика, так и дополнительные параметры. Вибромотор работает не хуже, чем у топовых флагманов стоимостью 1000 долларов.

Стереозвук тоже завезли, и он оправдывает все ожидания. Качественный, громкий, приятный. Это не лучший звук на рынке, но вспоминаем невысокую цену смартфона и понимаем, что все могло быть намного хуже.

Сканер отпечатков пальцев срабатывает мгновенно, никаких глюков замечено не было. Но, как уже упоминалось ранее, именно расположение сканера специфическое, поэтому небольшие неудобства первое время могут быть. Чуть не забыли сказать: сканер отпечатков позволит измерять частоту сердечных сокращений. Все мы прекрасно понимаем, что это просто маркетинговая уловка и никто всерьез не будет измерять пульс через отпечаток пальца на телефоне. Даже фитнес-браслеты не всегда справляются с этой задачей. Но для галочки пусть будет.

По остальным характеристикам все стандартно: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 5G и даже аудиоджек. Поэтому мчимся дальше.

Аккумулятор и время автономной работы

Realme 9 Pro+ получил батарею емкостью 4500 мАч. Казалось бы, ничего сверхъестественного, но в плане автономности телефон опять выделяется. В нашем фирменном тесте смартфон продержался 9 с половиной часов. Это хороший результат. В реальности при активном использовании вам его точно хватит на день.

А если долго не зависать в смартфоне, то спокойно можно добиться и двух дней автономной работы. Добавляем сюда еще 60-ваттную быструю зарядку и получаем просто конфетку.

Цена и доступность на рынке

Реалми 9 Про Плюс в ближайшее время появится в наших странах, но гораздо быстрее будет приобрести смартфон на AliExpress. Там продажи стартуют с 21 февраля. Ценник такой:

6/128 ГБ - $335﻿;

8/128 ГБ - $﻿360;

8/256 ГБ - $﻿385.

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Выводы

У realme реально получилось создать отличный смартфон по доступной цене. Realme 9 Pro+ с легкостью можно назвать королем бюджетного сегмента, но при условии, что телефон будет приобретаться на распродаже, с максимальными скидками и купонами. За 300 долларов – это хорошее приобретение. Если же брать ценник 350-400 баксов, то там уже стоит обратить внимание на realme GT Neo 2, у которого и дисплей, и процессор лучше.

Но не будем сейчас опять сравнивать эти аппараты и просто скажем, что realme 9 Pro+ полностью оправдал все ожидания. У данного смартфона практически нет слабых сторон и откровенных косяков, за которые его можно было бы ругать. У Реалми получилось сделать сбалансированный доступный смартфон с оптимальными характеристиками. Большинству пользователей этого будет вполне достаточно.

Плюсы:

качественный AMOLED-экран;

низкий уровень ШИМа с включенным DC;

умеренный нагрев в играх;

стеклянная задняя панель;

интересные расцветки;

отличная основная камера;

запись видео в 4K;

царский вибромотор;

поддержка 5G;

наличие 3,5 мм джека;

стабильная работа системы и шикарная прошивка;

быстрая 60-ваттная зарядка;

долгое время автономной работы.

Минусы:

нельзя поставить карту памяти;

широкая нижняя рамка;

неудобное расположение сканера отпечатков;

средний ультраширик и фронтальная камера.

Видеообзор





В комментариях оставляйте свое мнение о realme 9 Pro+ и не забудьте посмотреть видеообзор. До встречи!