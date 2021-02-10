Где купить дешевле?

Обзор realme 9 Pro+ - монстр в бюджетном сегменте?

16.02.2022 368 1

Привет, друзья! Сегодня к нам на обзор подъехала очень интересная модель – это realme 9 Pro+, который обещает стать хитом продаж и завоевать любовь миллионов пользователей. В чем же главные фишки этого смартфона? Во-первых, крутая основная камера с флагманским объективом Sony IMX766. Во-вторых, вполне неплохой процессор MediaTek Dimensity 920 5G. В-третьих, качественный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц. И при этом – доступная цена около 300 долларов. Так ли все радужно и правда ли компания realme выпустила настоящего короля бюджетного сегмента – давайте разбираться.

Новый крутой бюджетник realme 9 Pro+

Обзор realme 9 pro+ - монстр в бюджетном сегменте?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, расцветки и материалы корпуса

Качество экрана

Производительность и варианты памяти

Оболочка и стабильность работы

Камеры и качество фото/видео

Коммуникации и звук

Аккумулятор и время автономной работы

Цена и доступность на рынке

Выводы

Видеообзор 

 

Технические характеристики

Диагональ экрана:

6,43″

Разрешение экрана:

1080x2400 пикселей

Матрица:

AMOLED

Дополнительные параметры дисплея:

Частота обновления – 90 Гц, плотность пикселей – 409 ppi, базовая яркость – 430 нит, пиковая яркость – 1000 нит

Материалы корпуса:

Стеклянная крышка и пластиковые грани

Цвета:

Midnight Black (черный), Aurora Green (зеленый), Sunrise Blue (хамелеон)

Процессор:

6-нанометровый MediaTek Dimensity 920 5G с графическим ускорителем Mali-G68 MC4

Два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2.5 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц

Варианты памяти:

6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ

Основная камера:

Главный широкоугольный модуль: сенсор Sony IMX766, 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения (OIS);

Ультраширокоугольный модуль: сенсор Sony IMX355, 8 Мп, диафрагма f/2.3, угол обзора 119˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm;

Дополнительный модуль: 2 Мп, диафрагма f/2.4;

Запись видео в максимальном качестве 4K@30fps

Фронтальная камера:

16 Мп, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/3.0", размер пикселя 1.0µm;

Запись видео в максимальном качестве 1080p@/120fps

Аккумулятор:

4500 мАч, быстрая 60-ваттная зарядка

Цена:

6/128 ГБ - $335﻿, 8/128 ГБ - $﻿360, 8/256 ГБ - $﻿385

На бумаге realme 9 Pro+ просто красавчик. Да, это не топовые характеристики, но они точно соответствуют предфлагманскому уровню. Согласитесь, что в бюджетном сегменте невозможно найти телефон с такими крутыми параметрами. Если же брать ценовой сегмент около 400 долларов, то там уже есть конкуренты, такие как OnePlus Nord 2 и Realme GT Neo 2. Но давайте обо всем по порядку.

Упаковка Realme 9 Pro+

 

Комплектация  

Realme 9 Pro+ приходит в стандартной упаковке ярко-желтого цвета с черными элементами. Это привычная коробка для смартфонов realme, поэтому долго на этом останавливаться не будем. Комплект поставки тоже привычный: сам герой обзора, кабель USB Type-C, блок питания мощностью 60 Вт, документация, скрепка для открытия SIM-лотка и прозрачный силиконовый чехол. Защитная пленка уже наклеена на экране.

Как комплектуется Realme 9 Pro+ 

Хочется сказать пару слов о чехольчике: он нормального качества, а углы затемнены, чтобы не было видно пожелтения, которому со временем подвергаются все прозрачные чехлы. Фирменный чехол от realme вполне можно использовать на регулярной основе и не испытывать дискомфорта. Для сравнения Xiaomi комплектуют свои смартфоны отвратительными пеналами, которые приходят в негодность уже через месяц-два. Больше в комплектации ничего интересного, поэтому приступаем к внешнему виду телефона и экрану.

Что входит в комплект Realme 9 Pro+

 

Дизайн, расцветки и материалы корпуса

В ходе рекламной кампании realme особое внимание уделили расцветке Sunrise Blue. Фишка заключается в том, что под прямыми солнечными лучами задняя панель смартфона меняет цвет от светло-голубого к ярко-розовому. Дополнительный шик добавляет глянцевая сияющая поверхность корпуса. Такой дизайн называется Light Shift. Все это, конечно, дело вкуса, но вряд ли взрослые люди будут играться с расцветкой и вообще обращать на это большое внимание. Такая фишка больше подойдет молодежи. Если же использовать чехол, тогда вообще эффект «вау» снижается к нулю. Помимо такой расцветки, есть еще интересный зеленый вариант с крошечными блестками и стандартный черный, который выглядит наиболее скучно.

Расцветки Realme 9 Pro+ 

В остальном же дизайн realme 9 Pro+ самый обычный. В левом верхнем углу размещен небольшой модуль фронтальной камеры, блок основной камеры выполнен аккуратно.

Вырез под фронтальную камеру в Realme 9 Pro+

Дизайн блока камер в realme 9 Pro Plus

На задней панели нет никаких дополнительных элементов и надписей, кроме логотипа фирмы. А вот нижняя рамка («подбородок») прямо очень широкая и заметная.

Ширина нижней рамки в realme 9 Pro+

Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, но датчик расположен слишком низко, поэтому разблокировать устройство не очень удобно.

Как лежит в руке realme 9 Pro+

Задняя панель стеклянная, за что отдельный плюс. Обычно бюджетники получают просто глянцевый пластик.

Из каких материалов выполнен корпус realme 9 Pro+

По размерам realme 9 Pro+ немного меньше, чем GT Neo 2, но это все равно не компактная модель даже по современным меркам. В то же время, 9 Про Плюс более элегантный и легкий, чем Poco X3 Pro, у которого дизайн весьма сомнительный.

 

Качество экрана

Realme 9 Pro+ получил 6.43-дюймовый экран разрешением 1080 на 2400 пикселей. Частота обновления составляет 90 Гц, что вполне неплохо, учитывая матрицу AMOLED. Если бы добавили 120 Гц, то тогда с большой вероятностью установили бы IPS-экран, а это уже не так круто. Пиковая яркость достигает 1000 нит, и этого более чем достаточно. В солнечную погоду пользоваться смартфоном комфортно, все отлично видно. Экран красочный, цветопередача приятная, так что придраться просто не к чему.

 Качество дисплея в Realme 9 Pro Plus

А как же пресловутый ШИМ, спросите вы. Но realme и здесь молодцы, поскольку завезли DC Dimming. Вот такие параметры получаем с включенной функцией DC (слева яркость, справа уровень мерцания):

  • 100% - 10%;
  • 75% - 10%;
  • 50% - 18%;
  • 35% - 20%;
  • 25% - 20%;
  • 15% - 22%;
  • 0% - 16%.

ШИМ не превышает 22 процентов, и это круто. Даже люди, очень чувствительные к широтно-импульсной модуляции, не должны почувствовать ухудшения самочувствия.

Уровень вредного мерцания в realme 9 Pro+

 

Производительность и варианты памяти

Плавно перемещаемся к начинке realme 9 Pro+, а именно к процессору MediaTek Dimensity 920 5G. Ясное дело, что это не флагманский чип, иначе его просто не установили бы в смартфон за 300 долларов. Но производительность Dimensity 920 5G тоже на солидном уровне. Да и толку от топового Snapdragon 8 Gen 1, который жутко греется и троттлит? Все мы уже знаем, что среднеуровневые процессоры способны выдать результат не хуже флагманских. Особенно это касается игр, где нагрев, собственно, и чувствуется.

Производительность в играх на realme 9 Pro+

По традиции, на тесте у нас были две популярные и ресурсоемкие игры – Shadowgun Legends и Genshin Impact. В Shadowgun Legends частота кадров составила примерно 56 FPS, что является отличным результатом. В Genshin Impact дела обстоят чуть хуже – в среднем 35 FPS. Такие показатели получили после 30 минут игры. Согласны, что кадровая частота не впечатляет, это просто нормальный уровень. Но самое главное – адекватный нагрев! Даже после получаса непрерывной игры realme 9 Pro+ не нагрелся до уровня полыхающей печки. Играть было комфортно, перегрев вообще не ощущался.

FPS в Genshin Impact на realme 9 Pro+

FPS в Shadowgun Legends на realme 9 Pro+ 

В плане игр Dimensity 920 5G ведет себя явно лучше, чем распиаренный восьмой Дракон первого поколения. Если хотите узнать, какую дичь творил Snapdragon 8 по части нагрева и троттлинга – добро пожаловаться в обзор Xiaomi 12. Так что вывод такой: вы сможете с комфортом поиграть на realme 9 Pro+, не опасаясь обжечь руки.

 

Реалми 9 Про Плюс получил три модификации: базовая на 6/128 Гб, средняя на 8/128 Гб и топовая на 8/256 Гб. Флеш-память имеет стандарт UFS 2.2. Здесь все хорошо, никаких претензий. Хотя нет, один минус имеется – нельзя поставить SD-карту. Слот рассчитан только на две симки. Поэтому, если собираетесь активно пользоваться смартфоном, сразу берите версию на 256 гигабайт и не парьтесь.

Слот для SIM-карт на realme 9 Pro+

 

Оболочка и стабильность работы

Realme 9 Pro+ с коробки работает на Android 12 и realme UI 3.0. Учитывая, что двенадцатый Андроид еще сыроват, мы ожидали небольших подвисаний и прочих мелких проблем. Но realme опять удивили, поскольку их горячая новинка функционирует практически идеально. Никаких багов, подвисаний и вылетов. Все стабильно, плавно и красиво.

Android 12 на realme 9 Pro+ 

Реалми Уи 3.0 отличается стильным интерфейсом. Дизайн прошивки перерисовали, и теперь все выглядит очень красиво. Изменили ярлыки приложений, добавили новые обои и возможность создавать свои, меню главных настроек и значки тоже переработали. Общие цвета системы можно выбирать самостоятельно. В общем, все выполнено в едином привлекательном стиле.

Realme UI 3.0 в realme 9 Pro+ 

По функционалу новых фишек особо не добавили, но и в прошлой версии уже было все необходимое. Если сравнивать по стабильности работы с MIUI – то это просто небо и земля. Поэтому realme получают огромный жирный лайк.

MIUI VS Realme UI 3.0

 

Камеры и качество фото/видео

Как мы уже говорили, одной из сильных сторон realme 9 Pro+ должна стать основная камера. Телефон получил главный сенсор Sony IMX766, который стоит у полноценных флагманов, например, Xiaomi 12. Сравнивать Реалми 9 Про Плюс с флагманскими устройствами как-то нецелесообразно, поэтому для сравнения возьмем модели примерно из такой же ценовой категории – realme GT Neo 2 и Redmi Note 11 Pro 5G.

Сравнение камер realme 9 pro vs gt neo 2 

Днем, в условиях хорошей освещенности, смартфоны снимают почти одинаково, и realme 9 Pro+ точно не «пасет задних». Фотки на нем получаются яркими, насыщенными и контрастными. Realme GT Neo 2 лучше вытягивает тени, но это мелочи.

 Как фоткает realme 9 pro+

Фото на realme 9 Pro+ ночью

Фото на Realme 9 Pro+ и сравнение с конкурентами

Примеры дневных фото на realme 9 Pro+

Качество фото на realme 9 Pro+

Какие снимки делает realme 9 Pro+ при хорошем освещении

Ночью realme 9 Pro Plus показывает всю свою мощь. Снимки правда качественные, с четкой детализацией и правильной цветопередачей. Redmi Note 11 Pro 5G и Realme GT Neo 2 явно проигрывают. Так что в темное время суток дорогой модуль Sony IMX766 вполне себя оправдывает.

Как фотографирует realme 9 Pro+ в темноте

Хорошо ли снимает realme 9 Pro+ ночью 

Пример фото на realme 9 Pro+ в темное время суток

Можно ли снимать на realme 9 Pro+ в темноте

А вот ультраширокий объектив скорее разочаровал. Он неплохой, но немного проигрывает GT Neo 2, и уж точно хуже, чем у более дорогих устройств. Фотки с широким углом обзора вы сделаете, они будут нормального качества, но чудес не ждите.

Фото на ультраширик в realme 9 Pro+ 

Как фотографирует ультраширокий объектив в realme 9 Pro+

Это относится и к фронтальной 16-мегапиксельной камере: она создает просто обычные селфи, которые не стыдно выставить в соцсети. Но на технологическом рынке есть множество вариантов с более крутой фронталкой.   

Как снимает фронталка в realme 9 Pro+

Пример селфи на фронтальную камеру в realme 9 Pro+ 

С фотками разобрались, теперь на очереди оценка видео. И здесь все отлично. Звук пишет хорошо, есть рабочий шумодав и оптическая стабилизация. Цвета получаются приятные и насыщенные, шумов практически нет. Максимальное качество видео – 4K с 30fps. Этого более чем достаточно для недорого смартфона. Для примера опять возьмем Redmi Note 11 Pro 5G: максимум, на что он способен – это 1080p. Печально, согласитесь?

Как снимает realme 9 Pro+ 

Так что в плане фото- и видеосъемки realme 9 Pro+ не разочаровал. Фото получаются отличными что днем, что ночью. Это касается и видеороликов. Слушайте, у нас правда выходит какой-то народный флагман: дисплей крутой, процессор нормальный, оболочка просто шикарная, камеры тоже на уровне. Давайте двигаться дальше и узнавать, какие еще интересности преподнесет нам горячая новинка.

Новый среднебюджетный смартфон realme 9 Pro+

 

Коммуникации и звук

Сразу озвучим следующую фишку realme 9 Pro+ – отличный вибромотор. Вибрация настолько качественная и отчетливая, что ощущаешь настоящий кайф. Возможно, не все пользователи обращают внимание на вибрацию, а некоторые просто ее отключают. Но те, для кого это важно, точно будут в восторге. Более того, в системном меню предусмотрен отдельный пункт с настройкой вибрации: вы можете подобрать под себя как интенсивность виброотклика, так и дополнительные параметры. Вибромотор работает не хуже, чем у топовых флагманов стоимостью 1000 долларов.

Качество звучания в realme 9 Pro+ 

Стереозвук тоже завезли, и он оправдывает все ожидания. Качественный, громкий, приятный. Это не лучший звук на рынке, но вспоминаем невысокую цену смартфона и понимаем, что все могло быть намного хуже.

Динамики в realme 9 Pro+

Сканер отпечатков пальцев срабатывает мгновенно, никаких глюков замечено не было. Но, как уже упоминалось ранее, именно расположение сканера специфическое, поэтому небольшие неудобства первое время могут быть. Чуть не забыли сказать: сканер отпечатков позволит измерять частоту сердечных сокращений. Все мы прекрасно понимаем, что это просто маркетинговая уловка и никто всерьез не будет измерять пульс через отпечаток пальца на телефоне. Даже фитнес-браслеты не всегда справляются с этой задачей. Но для галочки пусть будет.

realme 9 Pro+ умеет измерять ЧСС 

По остальным характеристикам все стандартно: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 5G и даже аудиоджек. Поэтому мчимся дальше.

 

Аккумулятор и время автономной работы

Realme 9 Pro+ получил батарею емкостью 4500 мАч. Казалось бы, ничего сверхъестественного, но в плане автономности телефон опять выделяется. В нашем фирменном тесте смартфон продержался 9 с половиной часов. Это хороший результат. В реальности при активном использовании вам его точно хватит на день.

Сколько держит заряд realme 9 Pro+

А если долго не зависать в смартфоне, то спокойно можно добиться и двух дней автономной работы. Добавляем сюда еще 60-ваттную быструю зарядку и получаем просто конфетку.

Быстрая 60-ваттная зарядка в realme 9 Pro+

 

Цена и доступность на рынке

Реалми 9 Про Плюс в ближайшее время появится в наших странах, но гораздо быстрее будет приобрести смартфон на AliExpress. Там продажи стартуют с 21 февраля. Ценник такой:

  • 6/128 ГБ - $335﻿;
  • 8/128 ГБ - $﻿360;
  • 8/256 ГБ - $﻿385.

 

А чтобы не пропустить самые выгодные предложения, подписывайтесь на наш Telegram-канал andro-price.com.

 

Выводы

У realme реально получилось создать отличный смартфон по доступной цене. Realme 9 Pro+ с легкостью можно назвать королем бюджетного сегмента, но при условии, что телефон будет приобретаться на распродаже, с максимальными скидками и купонами. За 300 долларов – это хорошее приобретение. Если же брать ценник 350-400 баксов, то там уже стоит обратить внимание на realme GT Neo 2, у которого и дисплей, и процессор лучше.

 

Но не будем сейчас опять сравнивать эти аппараты и просто скажем, что realme 9 Pro+ полностью оправдал все ожидания. У данного смартфона практически нет слабых сторон и откровенных косяков, за которые его можно было бы ругать. У Реалми получилось сделать сбалансированный доступный смартфон с оптимальными характеристиками. Большинству пользователей этого будет вполне достаточно.

Стоит ли приобретать realme 9 Pro+ 

Плюсы:

  • качественный AMOLED-экран;
  • низкий уровень ШИМа с включенным DC;
  • умеренный нагрев в играх;
  • стеклянная задняя панель;
  • интересные расцветки;
  • отличная основная камера;
  • запись видео в 4K;
  • царский вибромотор;
  • поддержка 5G;
  • наличие 3,5 мм джека;
  • стабильная работа системы и шикарная прошивка;
  • быстрая 60-ваттная зарядка;
  • долгое время автономной работы.

Минусы:

  • нельзя поставить карту памяти;
  • широкая нижняя рамка;
  • неудобное расположение сканера отпечатков;
  • средний ультраширик и фронтальная камера.

 

Видеообзор 

 


 В комментариях оставляйте свое мнение о realme 9 Pro+ и не забудьте посмотреть видеообзор. До встречи!

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 16.02.2022

Комментарии

Рожанский Дмитрий 0
А 21 февраля стартует продажа китайской версии или сразу глобальная?
16.02.2022 22:45

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Обзор realme 9 Pro+ - монстр в бюджетном сегменте?