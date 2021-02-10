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Комплектация

Дизайн

Управление

Звук

Автономность

Итог﻿

Все знают компанию Xiaomi как хорошее качество товара за приемлемый ценник. Правда иногда приходиться жертвовать чем – то, ради удешевления продукта. Недавно к нам попал новый продукт Xiaomi, и это TWS – наушники Xiaomi Redmi AirDots 3. И мне кажется, что в это раз они собрали всё самое лучшее и соединили в одно целое.﻿

Коробка и комплектация



Наушники поставляются в синей коробке, на которой красуется, серебряными буквами надпись AirDots 3. Сам комплект не подвергался изменениям. В неё китайцы положили кейс с наушниками, кабель для зарядки белого цвета на USB Type – C, две пары сменных амбушюр разных диаметров и инструкцию по эксплуатации. Хочу заметить, что в прошлом поколение Xiaomi Redmi AirDots 2 был с разъёмом Micro – USB. Наконец-то в 2021 году Xiaomi исправила это небольшое недоразумения. Но это не последние изменения, которые нас ждут.

Дизайн и габариты



В этой новинки есть три цветовых решения: белый, розовый и синий. Странно, что популярного чёрного цвета, в этом году, не представили. Его место займёт синий, а вернее тёмно-синий. Если честно, мне такой цвет очень импонирует. Взяв в руки кейс, существенных изменений с прошлыми наушниками вы сразу не заметите. Он выполнен из того же пластика, что и предыдущие поколения. Кейс имеет матовую поверхность и довольно приятный на ощупь. Когда берешь его в руки, то ощущается он не дешево и смотрится довольно привлекательно. Габариты кейса слегка увеличились.



Длинна – 65 мм (Redmi AirDot 2 – 62 мм)

Ширина – 42 мм (Redmi AirDot 2 – 40 мм)

Высота – 32 мм (Redmi AirDot 2 – 27 мм)



Весит кейс, без наушников, 42 г. Сверху, на крышке, есть напечатанная надпись Redmi (в прошлой версии была гравировка). Сзади, на привычном месте, расположили порт USB Type – C. А спереди мы можем заметить улучшение в виде светового индикатора заряда. Казалось бы, вроде ничего особенного, но глаз радует.

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Открыв кейс также можно увидеть изменение в виде кнопки между наушников. Она служит для сопряжения с новыми устройствами. Внутри выемки, на местах, где лежат наушники, компания Xiaomi сделала прорезиненную поверхность. При длительной эксплуатации, по идее, это место не должно царапаться, но есть предположение, что возможно будут собираться мелкие ворсинки. Всё это покажет время. Сама крышка без люфта и держится крепко. Никаких посторонних шумов, при открытии, неслышно. В целом, кейс выполнен очень качественно и добротно. Небольшой «апгрейд» добавил +1 к «премиальности» данного устройства. А когда вы еще узнаете цену, вас будет ждать приятная неожиданность.

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Также небольших изменений претерпели и сами наушники. Первое, что вы можете заметить это глянцевую поверхность. Выглядит она достойно, но сбор отпечатков пальцев и царапин никто не отменял. Там же, в нижней области, можно заметить световой индикатор, а в верхней, отверстие под микрофон. На тыльной стороне, контакты для зарядки и датчик для ориентации наушников в пространстве.





По сравнению с предыдущей моделью, Redmi AirDots 3 увеличились в размере. Вес одного наушника составляет 4.6 г. В свою очередь это на 0.5 г больше, чем было. Казалось бы, вес и габариты не на много выросли, но для ушных раковин, это может стать неприятным сюрпризом. Мне показалось, что наушники 2 – го поколения сидят в ушах более удобно. Но это субъективное мнение и у меня есть с чем сравнивать, а другие пользователи могут и не заметить этого.

Управление и приятные особенности



Как вы уже смогли догадаться, Xiaomi сделала управление сенсорным и скажу прямо, придётся привыкнуть к нему. Наушники реагируют на двойное касание. По умолчанию, двойной тап левого наушника вызывает голосовой ассистент, а правого ставит воспроизведение музыки на паузу и при звонке принимает входящий вызов. Эта функция не всегда работает корректно и приходится по несколько раз повторять глупые движения пальцами, и поверьте, со стороны выглядит очень глупо.

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Еще одно маленькое нововведения — это датчик, о котором я упоминал выше. С его помощью наушники понимают, где они находятся и ставят паузу после того, как вы достанете их из ушной раковины. На бумаге выглядит очень хорошо, но по факту на датчике сэкономили, и наушники не всегда с первого раза могут остановить воспроизведение музыки.





Также компания Xiaomi взяла «фишку» у Apple в виде анимации при подключении наушников к телефону. Теперь вас будет встречать приятная анимация и отображаться заряд батареи, кейса и самих наушников. Пока это работает только на китайской прошивке телефонов Xiaomi, но в скором времени добавят и на глобальную версию.

Звук и характеристики



Без внимания не оставили и звучание этих наушников. Пройдёмся кратко по характеристикам. В Redmi AirDots 3 встроили чипсет QCC3040, который работает в паре с Bluetooth версией 5.2. Появилась поддержка кодека Aptx. В совокупности, по звуку они опережают своих младших братьев на голову. Он стал чище и более объёмным. Глубокий бас заставит вас не слушать музыку на максимальной громкости. Единственный минус, это то, что я достиг такого звучания ручными настройками эквалайзера. В целом, для не слишком требовательного пользователя лучше и не придумаешь.



Само подключение наушников к телефону происходить очень быстро и без задержек. При этом сопровождается приятным звуковым сигналом. Redmi AirDots 3 можно слушать как в паре, так и по отдельности. Достав с кейса один из наушников, подключение происходит мгновенно и при этом звук в них без каких-либо прерываний. Микрофон, в данном устройстве, на среднем уровне. При разговоре в шумной обстановке, вас будет слышно не плохо, но хотелось бы более чёткой передачи звука. Шумоподавление работает на 3 с плюсом.



Теперь перейдём к проблеме многих TWS – наушников и это задержка звука. Эта проблема не обошла стороной и нас. При игре в разные шутеры ощущается опоздание. Звук выстрелов заметно отстаёт и это может повлиять на конечный исход игры. В общем, для любителей скоротать вечер за мобильной игрой, лучше присмотреться к чему – то другому. А вот для воспроизведения видео, Redmi AirDots 3 подойдут как нельзя кстати. При просмотре видео на YouTube, я задержки не уловил. Звук и картинка работают синхронно. Это достигается на аппаратном уровне за счёт замедления самого видео. В реальности, какого-либо отставания вы не заметите.

Автономность



Автономная работа наушников приятно удивляет. В сам кейс встроена батарейка на 600 мАч. Хочу заметить, разница с предыдущей моделью составляет в два раза. В целом, полного заряда кейса хватит на две подзарядки наушников. В цифрах, около 30 часов прослушивания музыки. Это очень хороший показатель и одна из причин перейти на более новую модель.



Емкость батарейки самих наушников составляет 43 мАч. Этого хватает на 5 часов разговора с функцией шумоподавления и 7 часов прослушивания музыки. В реальном тесте, при прослушивании треков на громкости 90% одного заряда правого наушника хватило на 6 часов 30 минут, после чего левый остался в гордом одиночестве и добил автономность до 7 часов. Это вызывает приятный шок, особенно когда смотришь на их маленькие габариты.

Итог и цена

Теперь перейдём к тому, что все так долго ждали и это цена. За Xiaomi Redmi AirDots 3 китайцы просят 30 долларов. Это сглаживает все минусы и недостатки характеристик, данного устройства. За эти деньги вы получаете: сенсорное управление, датчик приближения, улучшения качества звука и разговорного динамика по сравнению с прошлыми моделями, повышенную автономную работу.





Сюда можно добавить слегка обновлённый кейс, что в целом даст приятный опыт эксплуатации.





Из минусов хотелось бы отметить увеличение габаритов самого кейса и наушников. Повторюсь, возможно вы этого и не заметите и для вас это не станет критично. Ещё один момент – это задержка звука при игре на мобильных устройствах и не всегда корректно срабатывает сенсорное управления. А в целом решать вам, и если будет возможность пощупать их в живую, то перед покупкой я бы рекомендовал это сделать.﻿