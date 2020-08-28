Обзор Redmi K30 Ultra! Неужели Poco F2 Pro больше не нужен?

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Обзор Redmi K30 Ultra и сравнение с Poco F2 Pro. Какой смартфон лучше выбрать?





В своем недавнем топе 3 самых интересных бюджетных смартфонов мы особенно выделяли Poco F2 Pro, цена которого после старта продаж сильно просела, и теперь это супер предложение за свой прайс. Разве можно найти сейчас вариант смартфона с AMOLED-дисплеем, емким аккумулятором, нормальной прошивкой, так еще и работающем на Snapdragon 865 дешевле, чем флагман от Poco?

Но люди все равно не довольны – поначалу было дорого, философия бренда выпускать топовые смартфоны за адекватный ценник поменялась, и уже у этого аппарата запятнанная репутация.

А теперь еще и другой суббренд Xiaomi, Redmi, выпускает своего «убийцу» Poco F2 Pro. Встречайте – Redmi K30 Ultra.





Почему убийца, спросите вы? Да все просто – новинка от Redmi стоит дешевле, а по определенным аспектам K30 Ultra в лёгкую переигрывает «старичка». Вам не хватало плавности дисплея на Poco F2 Pro? Получайте 120 Гц на Redmi K30 Ultra. Скучали по стереозвуку? Новинка от Redmi и это может вам предложить.

Кроме того, дизайн K30 Ultra не сильно-то и отличается от F2 Pro, разве что в каких-то мелочах, да и материалы корпуса остались премиальными – металл и стекло.

То есть при первом знакомстве ты видишь одни плюсы: заметные преимущества Poco F2 Pro остались, но при этом мы получили апгрейд по экрану и звуку.





Единственным спорным местом Redmi K30 Ultra можно считать его процессор, и то смущение может появиться, если у вас есть какие-то предрассудки. За работу новинки отвечает MediaTek Dimensity 1000+. Да, после наших тестов мы можем утверждать, что у него есть заметный троттлинг, но, ребят, неужели это так важно, если игры идут адекватно, приложения открываются быстро, а интерфейс работает плавно?

Конечно, решать только вам. Чтобы составить полное мнение, советуем посмотреть наш обзор. Приятного просмотра!



