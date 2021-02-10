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Характеристики

Комплектация

Дизайн

Дисплей

Производительность

Память

Программное обеспечение

Камера

Коммуникации

Аккумулятор

Цена

Итоги

Видеообзор

В последнее время мы в основном обозреваем смартфоны среднего и флагманского уровня. Разумеется, именно в таких устройствах производители реализуют все свои интересные задумки, добавляют новые фишки и инновационные технологии. Но не будем забывать и о бюджетном сегменте, который продолжает развиваться и радовать нетребовательных покупателей. К чему это все: сегодняшним «пациентом», который будет тщательно изучен в ходе статьи, стал новый Xiaomi Redmi 10. Это доступный телефон, подающий большие надежды. Приглашаем вас подробно рассмотреть новинку.

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Главные характеристики

Начинаем с набора основных характеристик. Перед нами бюджетный девайс, поэтому ничего удивительного, что все параметры довольно скромные. К счастью, интересные особенности у Redmi 10 также имеются.

Диагональ дисплея: ﻿ 6,5″ ﻿ Тип матрицы: ﻿ LCD IPS. ﻿ Разрешение экрана: ﻿ Full HD+ (2400х1080), частота обновления 90 Гц. ﻿ Материал корпуса: ﻿ Пластик. ﻿ Габариты: ﻿ 161.9 x 75.5 x 8.9 мм, вес 181 грамм ﻿ Поддержка сетей: ﻿ 2G, 3G, 4G. ﻿ Процессор: ﻿ 12-нанометровый MediaTek Helio G88 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 MC2. ﻿ Память: ﻿ 4/64 Гб, 4/128 Гб, 6/128 Гб. ﻿ Основная камера: ﻿ 50 Мп (диафрагма f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный объектив) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (портретный режим). ﻿ Фронтальная камера: ﻿ 8 Мп (диафрагма f/2.0). ﻿ Коммуникации: ﻿ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, инфракрасный порт, FM радио. ﻿ ОС ﻿ Android 11 + MIUI 12. Аккумулятор: ﻿ 5000 мАч, быстрая 18-ваттная зарядка и реверсивная (обратная) 9-ваттная. ﻿ Цвета: ﻿ Серый (Carbon Gray), белый (Pebble White) и Sea Blue (голубой). ﻿ Цена: ﻿ $149 (4/64 Гб), $169 (4/128 Гб) и $179 (6/128 Гб). ﻿

Комплект поставки

Приступаем к долгожданному моменту – распаковке телефона. Этот этап не вызовет радостных восклицаний, поскольку комплектация Redmi 10 самая обычная. Открыв белую коробку, первым делом видим героя сегодняшнего обзора, а далее необходимые дополнения – кабель USB Type-C, скрепку для открытия SIM-лотка, прозрачный силиконовый чехол (мелочь, а приятно) и блок питания на 22,5 Вт. Обратите внимание, что телефон поддерживает быструю зарядку только на 18 Вт. Больше сказать о комплектации нечего, так что переходим к внешнему виду Redmi 10.

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Дизайн и габариты

Сяоми Редми 10 приятно удивляет свои дизайном. Новинка выполнена в духе всех смартфонов из линейки Note 10 – рамки тонкие, вот только с заметным подбородком, вырез для фронталки расположен по центру, а сзади красиво оформленный блок основной камеры с пафосными надписями «50 MP» и «AI-CAM».

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Конечно же, Redmi 10 полностью выполнен из пластика. Никакого другого материала и не ожидалось, учитывая цену устройства. Но тут важный момент: пластик матовый, а не глянцевый, и это очень круто по нескольким показателям. Во-первых, корпус с матовым напылением смотрится дороже. Во-вторых, он приятнее ощущается в руке. В-третьих, не собирает все следы от пальцев. Но это наше мнение, а там уже смотрите сами. Возможно, некоторые предпочитают все же глянцевую поверхность.

Габариты составляют 161.9 x 75.5 x 8.9 мм с весом 181 грамм. Да, это совсем не компактный телефон. Цветовые решения приятные и спокойные: вы можете выбрать смартфон в белом, градиентном голубом или сером цветах.

С разъемами у Redmi 10 все отлично. Радует, что производитель добавил аудиоджек для подключения проводных наушников. Есть ИК-порт, чтобы удаленно управлять техникой. SIM-лоток тоже крутой: вы можете установить две СИМ-карты + карту памяти. Очень щедро, согласны? На стандартном разъеме USB Type-C останавливаться не будем, зато отдельно выделим два динамика. Да, Redmi 10 может похвастаться стереодинамика. Звук вполне нормальный, хоть и не флагманского уровня.

Сканер отпечатков пальцев добавлен на боковую грань с правой стороны. Это гораздо удобнее, чем пресловутый кружок на задней панели, который был у Редми 9.

Дисплей

А вот экран Redmi 10 по большей части разочаровал. Вместо AMOLED стоит матрица IPS посредственного качества. Цветопередача блеклая, не хватает насыщенности, углы обзора так себе. Частота обновления составляет 90 Гц, и это, пожалуй, единственный плюс. Да и 90 Hz гораздо круче работает на АМОЛЕД-матрицах. В настройках смартфона можно выставить 60 Гц, если хотите сэкономить заряд.

Для повседневного использования экран Редми 10 вполне сгодится, но при просмотре видео или во время игр может возникать определенный дискомфорт. Особенно, если до этого вы пользовались амоледом или качественным IPS. Жаль, что компания так сэкономила на дисплее.

В оправдание можем назвать еще один плюс матриц IPS: глаза не будут уставать от ШИМа. Несмотря на функцию DC Dimming, некоторые пользователи с особо чувствительными глазами жаловались на раздражающее мерцание в смартфонах Redmi Note 10 и Note 10 Pro. В Redmi 10 с такой проблемой вы не столкнетесь – хоть что-то положительное.

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Производительность и игровой тест

Redmi 10 работает под управлением процессора MediaTek Helio G88. Это новая модель процессора, представленная в июле этого года. Платформа имеет два производительных ядра ARM Cortex-A75 с частотой 2.0 Ггц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 (1,8 Ггц). Роль графического ускорителя выполняет Mali-G52 MC2. Helio G88 – это железо начального уровня, рассчитанное на повседневные задачи. Вы сможете без проблем посещать интернет, смотреть видео и играть в нетребовательные игры. Интерфейс прошивки прогружается неплохо, но все равно есть ощущение, что с 90 Гц смартфон едва справляется.

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С ресурсоемкими игрушками ситуация довольно плачевная. Мы протестировали Redmi 10 в двух популярных играх, таких как Shadowgun Legends и Genshin Impact, и уже готовы вынести свой вердикт. В Shadowgun Legends играть на максимальных настройках, в принципе, можно, но вам будут мешать постоянные микрофризы. В среднем выходит 25 FPS. Если хотите более-менее стабильную игру без раздражающих лагов – выставляйте средне-низкие или средние параметры.

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В Genshin Impact дела обстоят еще хуже. На максималках некоторые текстуры вообще не прогружаются. Ясное дело, что присутствуют и частые микрофризы. Получается около 10.5 FPS. Это очень низкая частота кадров. На минимальных настройках играть уже приятнее: почти все текстуры нормально прогружаются, но лаги все равно есть. Частота кадров в среднем повышается до 12-17 FPS. Телефон сильно греется уже после 10 минут игры (нагрев достигает 50 градусов) и начинается жесткий троттлинг.

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Если ищите смартфон для игр – обходите Redmi 10 стороной, так как это точно не игровой вариант. Иногда можно поиграть на минимальных настройках, но не более того. В принципе, для бюджетника это вполне ожидаемая картина.

Память

Сразу скажем, что памяти маловато. Базовая и средняя версия имеют 4 Гб оперативки, а этого уже недостаточно в 2021 году. Топовая версия предлагает 6 Гб. Вариантов внутреннего хранилища всего два – 64 и 128 Гб. В модификациях отчетливо прослеживается, что смартфон принадлежит к бюджетному ценовому сегменту.﻿

Программное обеспечение и стабильность работы

Xiaomi Redmi 10 работает под управлением одиннадцатого Андроида. Конечно же, стоит фирменная прошивка MIUI 12, и у нас к ней масса претензий. На старте продаж смартфон функционирует очень нестабильно (сказывается первая версия оболочки для данного аппарата). Устройство подвисает даже в повседневных задачах, а иногда встречаются конкретные такие зависания, которые исправляются только перезагрузкой. Присутствует множество мелких лагов, на которые просто невозможно не обращать внимание. Поэтому сейчас приобретать новинку мы не рекомендуем. Подождите хотя бы один-два месяца, чтобы разработчики выпустили более оптимизированную сборку.

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Основная и фронтальная камера

Перейдем к основной камере. В Redmi 10 стоит главный 50-мегапиксельный модуль от Samsung, но ничего особенного он не делает. Дневные фотки получаются качественными, детализированными, в меру яркими. При сравнении с Realme Narzo 30A существенных отличий нет, разве что Redmi 10 заметно краснит. А вот с ночной съемкой гораздо лучше справляется новинка от Сяоми: тут и детализация неплохая, и цветопередача точная.





Также в телефоне установлено целых три дополнительных сенсора: широкоугольный объектив на 8 Мп, макро на 2 Мп и портретный режим тоже на 2 Мп. Ширик хороший, для повседневных фото вполне сгодится. Макро и потрет обычные, да и стоят они больше для галочки, поскольку мало кто их использует на постоянной основе.

Видео пишет в максимальном качестве 1080p@30fps. Качество неплохое, стабилизации нет. Запись звука так себе. Фронтальная камера с диафрагмой f/2.0 средняя, на 8 Мп. Для селфи в соцсетях пойдет.

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Коммуникации

Первое, о чем нам хочется с радостью заявить – это наличие модуля NFC в глобальной версии смартфона. Довольно неожиданная и приятная фишка, учитывая, что даже старшая модель Ноут 10 не поддерживает данную технологию. Далее идет стандартный набор коммуникаций: Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.2. Даже FM радио завезли. Датчик приближения срабатывает исправно. Да, это странно, что мы обращаем на него внимание, ведь датчик и должен работать правильно, но у компании Сяоми всегда с этим большие проблемы. Виброматор посредственный, но, а что вы хотели от бюджетного девайса?

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Аккумулятор и время автономной работы

Ксиаоми Редми 10 получил батарею на 5000 мАч. Есть быстрая зарядка на 18 Ватт и даже реверсивная 9-ваттная. То есть, вы сможете от Редмика заряжать другие устройства, хоть обратная зарядка и слабовата. В ходе теста мы определили, что заряда батареи хватает на 8 часов и 20 минут. Неплохой результат, но далеко не топовый. Если для вас важно, чтобы смартфон работал как можно дольше, сразу выставляйте 60 Гц.

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Цена и старт продаж

Мы уже на финишной прямой. Осталось только узнать стоимость новинки и дату выхода. За базовую версию в 4/64 Гб нужно заплатить 149 долларов. Модификация с таким же объемом ОЗУ, но со 128 Гб ПЗУ стоит уже 169 баксов. Топовая версия на 6/128 Гб обойдется в 179 долларов. Согласитесь, что цена приятная, поэтому можно простить некоторые косяки Redmi 10. На AliExpress продажи стартуют уже 23 августа, как раз во время летней распродажи.

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Итоги

Xiaomi Redmi 10 можно охарактеризовать одним словом – неплохой. Устройство имеет все необходимые функции и подойдет нетребовательному юзеру. Да, процессор слабоват, экран тоже не вызывает восхищения, но это оправдано ценником в 150 долларов. Смартфон смотрится стильно, основная камера достойная, даже НФС есть. Проблемы с прошивкой должны быть устранены в течение месяца.

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Но тут еще назревает следующий вопрос – является ли Redmi 10 королем бюджетного сегмента? Нет. Например, Poco M3 Pro стоит примерно так же, и предлагает более производительное железо. Короче, если ищите дешевый смартфон – присмотритесь к Редми 10, но не отметайте другие варианты. Возможно, найдется телефон и поинтереснее.

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Плюсы:

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50-мегапиксельная основная камера.

Обновление экрана 90 Гц.

Стильный внешний вид.

Аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой.

Расширенный SIM-лоток.

Есть NFC.

Стереодинамики.

Цена.

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Минусы:

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Некачественный IPS-экран.

Слабый процессор.

Очень нестабильная прошивка.

Мало памяти.

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Также не забудьте посмотреть наш видео обзор и написать в комментариях свои впечатления от Redmi 10.

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