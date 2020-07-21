Обзор Redmi 9 - этот смартфон достоин внимания! Лучший и доступный?

827

Обзор Redmi 9 - лучший смарфтон до $120?

Redmi 9 – очередной смартфон популярной линейки дочерней компании Xiaomi. Раньше смартфоны Redmi уступали своим собратьям из линейки Redmi Note размерами, однако в этом поколении аппараты Redmi Note превосходят обычные Redmi только техническими характеристиками.

Redmi 9, по большому счёту, не отличается от прочих ультрабюджетников ни камерами, ни какой-то крутостью процессора, ни большим объёмом оперативной или встроенной памяти, ни чем-либо ещё подобным. Самое важное, что выделает его среди прочих смартфонов в ценовой категории до 120 долларов – это наличие чипа NFC, необходимого в первую очередь для осуществления бесконтактной оплаты.

Дизайн

Экран

Камеры

Производительность

Автономность

Программное обеспечение

Особенности

Итог

Дизайн Redmi 9

В то время как почти все популярные бюджетники «косят» под флагманы, сверкая глянцевыми задними панелями, зачастую покрытыми причудливыми узорами, Redmi 9 выделяется текстурированным матовым задником. Нельзя сказать что это решение самое лучшее – на вкус и цвет все фломастеры разные, – но такое исполнение как минимум не хуже популярного глянца. Во-первых, такой аппарат не скользит в руках, а во-вторых – не собирает отпечатки. Проще говоря, Redmi 9 вполне комфортно пользоваться без чехла практически без ущерба внешнему виду. Разумеется, со временем при не слишком щепетильном обращении на аппарате появятся и сколы, и царапины, но случится это значительно позже, чем с обладателями глянцевых задних крышек «под стекло» просто из-за особенностей поверхности.

Цветовые решения стандартные для Redmi: сине-фиолетовый с плавным вертикальным градиентом, аквамариново-зелёный и классический чёрный. Вертикальный блок камер находится в центре аппарата и заключён в отличающийся по текстуре круг, напоминающий о модели Redmi K30. Под камерами находится сканер отпечатка пальца, расположен удобно, работает чётко – в общем, всё как надо.

Фронтальная камера не врезана в экран, а расположена в обычной «капле». Не самое современное решение, но вполне приемлемое для бюджетника. При желании «каплю» можно скрыть в настройках, залив верхнюю часть экрана черным цветом.

Сам экран не меньше, чем в «старших» моделях Redmi Note 9 – 6.53 дюйма. Кнопки управления находятся справа, разъём для зарядки, мультимедийный динамик и mini-jack для наушников – снизу. Лоток для сим-карт и карты памяти «правильный», без каких-либо совмещений, так что выбирать между второй симкой и карточкой microSD не придётся.

Экран Redmi 9

Экран Redmi 9 выгодно отличается от соседей по ценовому диапазону высоким разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей). Многие модели в категории до 120 долларов получили лишь HD-разрешение. Такое решение, конечно, позволяет экономить батарею и ресурсы процессора, но картинка выглядит сочнее и чётче всё же при более высоком разрешении, так что этот момент можно смело записывать в «плюсы». Диагональ 6.53 дюйма позволяет комфортно просматривать контент, однако до сих пор есть любители компактных смартфонов, и их не мало. Жаль, что производители забывают о сторонниках компактов, но увы, имеем то, что имеем. Пользоваться аппаратом одной рукой можно, но точно не детям и не обладателям маленькой кисти. За счёт вытянутой формы Redmi 9 вполне комфортно лежит в руке, как, впрочем, и остальные смартфоны этой линейки.

Яркость не рекордная, всего 400 нит, но приемлемая. В солнечный день можно разобрать, что там на экране, но особого запаса нет.

Экран прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. «Тройка» более устойчива к царапинам, нежели «пятёрка», но падения переживает хуже, так что стоит обзавестись защитным стеклом, особенно если из-за текстуры задней крышки вы решили отказаться от чехла.

Камеры

О камерах Redmi 9 многого не скажешь: они достаточно хороши для аппарата за 120 долларов, и достаточно слабы для искушённых пользователей.

При дневном свете фотографии получаются нормальными. Да, есть промашки по цветопередаче, детализация не на высоте, но в целом нормально. Realme 5, являющийся ближайшим конкурентом Redmi 9 по соотношению цена-качество, справляется даже чуть хуже.

В сложных условиях редмик попросту «тонет». В силу отсутствия ночного режима он даже не пытается вытянуть детали из затемнённых участков и «цепляется» за источники света как утопающий за соломинку. При определённой фантазии и умении даже на него можно сделать интересный кадр, но если вы вампир и предпочитаете жить и фотографировать в сумерках – лучше взять Realme.

Про широкоугольный модуль и говорить не хочется – он скорее «для галочки». Да, снимает, да угол обзора больше чем при съёмке на основную камеру, но с детализацией полный провал.

Видео Redmi 9 пишет только в разрешении Full HD и с частотой 30 кадров в секунду. Нормальной стабилизации нет, зато звук пишется лучше, чем на Realme 5. Зато тот умеет снимать в разрешении 4К – тут уж что кому важнее.

Фронталка тоже «не блещет» - и детализация, и цветопередача лучше у Realme 5.

Однако стоит учитывать, что Redmi 5 в базовой модификации стоит менее 120 долларов, так что ждать от него уровня хотя бы Redmi Note 9S как минимум неразумно. Для своей цены он фотографирует нормально, камеры не «для галочки», а вполне себе адекватные для своего уровня. Если вам нужны камеры получше – стоит обратить внимание на прошлогодние Redmi Note 8T/Pro, там у них всё гораздо лучше, но и ценник выше, да и вообще это устройства из другого класса.

Производительность

От Redmi 9 нельзя ждать очень высокой производительности. «Сердцем» нового смартфона стал процессор MediaTek G80. Это свежий чип, изготовленной по 12-нанометровой технологии и практически способный конкурировать со Snapdragon 710 – но не в играх. Там, где «дракон» уверенно себя чувствует на высоких настройках графики, MTK теряет в FPS, греется и провоцирует глюки сенсора. Хотя вне игр особых проблем не наблюдается – приложения открываются шустро, ничего не тупит и не виснет. Да, мелкие лаги и фризы периодически проскакивают, но скажите на милость, какой смартфон от Xiaomi на старте продаж не страдал сыростью прошивки?

На средне-низких настройках графики любые игры идут нормально, будь то PUBG или ShadowGun Legends. Но в целом это не игровой смартфон, так что ждать от него чудес не стоит.

Xiaomi и её дочерняя компания Redmi буквально бросились в море дешёвых процессоров от MediaTek, не думая о стабилизации ранних версий прошивок и слабой оптимизации самих чипов MTK в плане энергоэффективности и оптимизации многих игр и приложений из маркета под, собственно, процессоры. Да, такой подход, возможно, вынудит создателей тех самых игр лучше подгонять свои продукты под особенности процессоров от MediaTek, но конкретно сейчас MTK плюс сырая прошивка – это гремучая смесь. Так что брать бюджетник на старте продаж и рассчитывать на плавную работу не стоит – нервы целее будут.

Объёмы встроенной и оперативной памяти тоже «стандартные»: младшая версия получила 3 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной, старшая – 4 оперативной и 64 встроенной. При возможности, конечно, лучше брать старшую версию, оперативка лишней не бывает, но если Redmi 9 для вас станет вспомогательным аппаратом или же вы не слишком активно пользуетесь смартфоном – хватит и младшей версии. В любом случае внутреннюю память можно расширить карточкой MicroSD – фотки на нее скидывать, фильмов и музыки в дорогу накачать…

Автономность

Redmi 9 получил ёмкий аккумулятор на 5000мАч, которого вполне хватит на полтора-два дня автономной работы. Разумеется, при активном использовании, включающем игры и видео на максимальной яркости, батарея будет расходоваться быстрее, но учитывая технические характеристики аппарата – вряд ли им заинтересуются заядлые игроманы.

Соцсети, звонки, немного фото – и в принципе на сутки аппарата точно хватит, а то и на двое. Благо ёмкий аккумулятор уже становится нормой, а не эксклюзивной фишкой отдельных линеек.

Программное обеспечение

Слабое место всех смартфонов Xiaomi и Redmi на старте продаж – плохая оптимизация прошивки. На бюджетниках этот дефект более заметен, так как мощности железа не хватает на то, чтобы «вытягивать» недочёты.

Линейка Redmi 9 – яркий тому пример. Проблема не только и не столько в косяках MIUI 11, сколько в том что их не будут исправлять, ожидая MIUI 12, которая в скором времени должна «прилетать» на многие смартфоны, особенно новинки вроде того самого Redmi 9. Так что ожидание MIUI 12, плюс ее обкатка и устранение багов – вполне возможно что во всей красе аппарат сможет показать себя не раньше конца осени. Не самый приятный сценарий, но опять же – покупая Xiaomi чуть не на старте продаж, тем более за 120 долларов, нужно быть готовым к некоторому дискомфорту.

Если не придираться к фризам, лагам и прочему – в Redmi 9 есть всё, за что любят MIUI, от всяких косметических настроек типа цветовой температуры дисплея и сокрытия «капли» до клонирования приложений и второго пространства. От двух последних сложно отказаться, если вдруг они пригодились и ты к ним привык – примерно так же, как от NFC.

А вот звонилка в глобальной версии стоит гугловская, так что запись разговоров «из коробки» отсутствует.

Особенности

Redmi 9 получил все признаки «исконных» редмиков – инфракрасный порт для управления техникой, разъём для наушников, которого лишены многие аппараты более высокого класса, громкий, хоть и не особо «музыкальный» динамик. Но помимо этих привычных вещей он обзавёлся ещё и тем, что совсем недавно было привилегией флагманов и субфлагманов – чипом NFC. В глобальной версии Google Pay поддерживается из коробки, так что можно сразу ставить, настраивать и платить.

Но будьте внимательны – не все даже глобальные версии получили NFC. «Максимальная» версия со всеми ништяками – M2004J19AG. В общем, при заказе с Китая уточняйте этот момент у продавца, а при покупке в своей стране у «серых» продавцов ищите этот пункт в настройках.

Да, некоторые до сих пор считают, что шумиха вокруг NFC сильно преувеличена, наличие этого чипа не обязательно, а желание им обладать – глупо. Такие пользователи могут за те же 120 долларов взять версию без NFC и пользоваться ей. Те, кто выбирает смартфоны с NFC, прекрасно знают, почему и зачем оно им надо.

Итоги

Redmi 9 – нормальный, сбалансированный бюджетный смартфон со своими недостатками и преимуществами. Да, камеры у него «не ахти», производительность «не игровая», да и вообще процессор от MTK. Однако за счёт низкой стоимости, большого экрана, ёмкого аккумулятора, нормального быстродействия «в быту» и возможности бесконтактной оплаты он может заинтересовать многих пользователей, от школьников до пожилых людей, от любителей планшетов до обладателей нескольких разных смартфонов для работы и для семьи и друзей.

Где купить?

Стоимость смартфона на момент написания обзор с четом купона - $120. Советуем подписаться на наш Telegram канал с низкими ценами на всю электронику.

Видеообзор Redmi 9