Одной из новых версий Redmi Note 9 окажется переделанный Mi 10T Lite

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Xiaomi решили особо не беспокоиться о выпуске нового смартфона в линейке Redmi Note 9 и просто переклеили шильдик с Mi 10T Lite.

«Дочка» Xiaomi, Redmi, до сих пор собирает сливки с мегапопулярной линейке устройств Redmi Note 9, и, судя по всему, компания не собирается останавливаться. Бренд уже выпустил пять устройств в этой линейке, и в настоящее время, по слухам, готовятся к выходу еще три версии Note 9.

Согласно слухам, Redmi планирует выпустить новинки на китайский рынок. Сегодня в Сети появились новые подробности о двух из этих устройств под названиями Redmi Note 9 Standard Edition и Redmi Note 9 High Edition.

Новая информация поступила от известного сливщика Digital Chat Station. Он утверждает, что смартфон под подзаголовком High Edition будет оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и частотой считывания сенсора 240 Гц.

Сердцем Redmi Note 9 High Edition будет являться Snapdragon 750G. Питать гаджет будет аккумулятор емкостью 4820 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 33 Вт.

Новое устройство будет иметь четыре камеры на задней панели. Более того, гаджет может быть первым в мире смартфоном с основным датчиком Samsung HM2 на 108 Мп. Фронталка нового Redmi Note 9 будет иметь разрешение 16 Мп.

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Однако надо понимать, что перед нами только первые слухи, которые вообще могут не реализоваться. Будем следить за развитием ситуации и ждать официальных комментариев.

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Источник: BGR



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