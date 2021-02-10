Официально: дата презентации Realme GT

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Стало известно, когда представят флагман Realme с Snapdragon 888

О новом флагмане Realme говорят достаточно давно, и он должен побороться за звание самого доступного смартфона на базе Snapdragon 888. Пару дней назад компания дала понять, что новинку будут именовать Realme GT и придумывая имя компания вдохновлялась спорткаром Nissan GTR, ассоциирующийся со скоростью. И вот сегодня стало известно, когда же представят смартфон.

Компания официально объявила о своем желании анонсировать 4 марта Realme GT и в этот же день ждем премьеру семейства Redmi Note 10. Первой страной, где Realme GT появится в продаже станет Китай. Известно, что флагман получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 125-ваттной зарядкой и 160-герцовый дисплей диагональю 6,8 дюйма разрешением 3200х1440 точек. Впрочем, в плане экрана все может быть скромнее: FullHD+ и частота обновления 120 Гц.

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Среди прочих подробностей Realme GT упоминается 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопитель на 256 Гб, дисплейный сканер отпечатков пальцев и операционная система Android 11 с фирменной надстройкой Realme UI 2.0. На тыльной стороне установили систему из четырех датчиков, где ключевой на 64-мегапикселя.

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Источник: mydrivers