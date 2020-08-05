Официально: Google закрывают Google Play Music в декабре этого года

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Уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что совсем скоро Google Play Music перестанет существовать, и его место займет YouTube Music. Несмотря на надежды фанатов, что эти новости могут оказаться слухами, Google все подтвердил – проект будет закрыт в декабре 2020 года. Надо понимать, что решение логичное – долгое время два музыкальных стриминга были взаимозаменяемыми, компании не выгодно поддерживать два одинаковых сервиса.

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Вчера, во вторник, в своем официальном блоге Google рассказали, что компания решила направить все свои усилия по переносу библиотек пользователей Google Play Music на YouTube Music, которая в итоге заменит устаревшее приложение. За последние пару месяцев Google заметно обновил YouTube Music благодаря новым функциям и добавил фишки из Play Music, чтобы пользователям было проще перейти на новый сервис.

Google начнут переход постепенно, начиная уже с сентября этого года. Сначала от сервиса отключат ЮАР и Новую Зеландию, а в октябре те же изменения коснутся и всех других стран, где работает PlayMusic. Подписки также будут автоматически отменены.





Google специально делает период перехода достаточно длинным, чтобы все пользователи смогли перенести свои плейлисты, библиотеки и список рекомендаций в новое приложение. Окончательно проект Google Play Music закроется в 2021 году. Также в конце августа этого года пользователи перестанут иметь возможность покупать альбомы в старом приложении.

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Для большей привлекательности YouTube Music обновил дизайн страницы проигрывателя, добавил новую вкладку «Explore» и другие фишки для лучшей работы с сервисами от Google. Например, недавно Google решила добавить интеграцию Google-Карт с Google Play Music, что будет добавлено позже в YouTube Music, а также обновить приложение YouTube для Android TV для более удобной работы с YouTube Music.﻿

Источник: YouTube