Официально представлен будущий хит продаж Poco X4 GT

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Redmi Note 11T Pro добрался до глобального рынка.

Сегодня компания Poco устроила грандиозную презентацию в Индии, где представила множество новинок. Одним из дебютантов стал ожидаемый многими Poco X4 GT

Смартфон, как и его китайский брат-близнец построен на базе нашумевшего Dimensity 8100 и получил 6,6-дюймовый IPS-экран разрешением FullHD+ и с динамической частотой развертки до 144 Гц. Питаться смартфон будет от аккумулятора ёмкостью 5080 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки. Фронтальная камера представлена единственным датчиком на 16 Мп.

Основной камере Poco X4 GT также не получила больших изменений по сравнению со своим китайским собратом. Так, смартфон получил тройную камеру с главным датчиком Samsung HJ1 на 64 Мп . Другие две камеры также остались без изменений: это всё тот же ширик на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Девайс будет представлен в трёх цветовых решениях: сером, синем и чёрном.

Цена на новинку стартует с отметки 300 евро. Продажи Poco X4 GT, как и его "старшего брата" Poco F4, стартуют 27 июня.