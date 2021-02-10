Официальный анонс MediaTek Dimensity 9200+ – самый мощный чип настоящего для Android

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Новый король производительности представлен официально

Компания MediaTek только что провела скромное мероприятие, на котором представила улучшенную версию своего флагманского чипа Dimensity 9200+.

В лучших традициях плюс версий процессоров мы увидели Dimensity 9200 с повышенными частотами вычислительных и графических ядер.

Новинка производится по 4-нм техпроцессу TSMC второго поколения и имеет такую же внутреннюю компоновку. Частоты ядер получили следующие изменения: Cortex-X3 с 3.05 ГГц вырос до 3.35 ГГц, Cortex A715 с 2.85 ГГц до 3 ГГц и Cortex A510 с 1.8 ГГц до 2 ГГц. Также указано, что частоты графической подсистемы выросли на 17%.

Согласно синтетическим тестам, на сегодняшний день этот чип является самым мощным решением на рынке Android устройств. Как он покажет себя на практике, мы увидим уже довольно скоро. Первый смартфон на базе процессора Dimensity 9200+ выйдет на рынок уже в конце текущего месяца от корпорации BBK.

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Источник: xda