Рендер складывающегося смартфона Motorola Glory - преемник Razr﻿ 40 Ultra

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Легенда снова в деле!

В прошлом году компания Motorola впустила действительно очень интересные складные смартфоны Razr, которые могли конкурировать с Samsung Galaxy Z Flip 5. В этом году нас ждет обновление легендарной линейки. которая берет свое начало еще с 2004 года.

Компания Motorola готовится представить свой новый складной смартфон под брендом Razr, который станет преемником нынешней модели Razr 40 Ultra/Plus. Устройство имеет внутреннее кодовое название Motorola Glory и официальный номер модели XT-2453-3.

Motorola имеет два сложных смартфона: Razr﻿ 40 под кодовым названием Venus и Razr﻿ 40 Ultra под кодовым названием Juno. Motorola Glory станет преемником премиальной модели Juno.

Кроме этого, в сеть попали рендеры будущей новинки в сером цвете. Смартфон нам предложит более изящные формы, но все же сохранит предыдущий понравившийся дизайн.

Другие детали пока неизвестны, но надеемся, что компания установит самое актуальное железо, чтобы удержать конкуренцию. Что касается процессора, то будем надеяться, что Motorola предложит нам современный и более мощный вариант Qualcomm Snapdragon 8 второго или третьего поколения. Хотя в предшественнике был среднебюджетный Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Motorola не объявила о официальной дате запуска или цене Razr+/Ultra, но источники сообщили, что он может быть представлен в первой половине 2024 года.

Источник: mspoweruser