Официальный тизер Realme GT5 Pro, дата релиза и множество характеристик

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О Realme GT5 Pro известно почти все

Realme официально объявила дату выпуска флагмана Realme GT5 Pro – он появится 7 декабря. Обнародованный тизер впервые раскрывает дизайн смартфона (ранее Realme GT5 Pro был сфотографирован в чехле). В официальном описании указан «классический дизайн, отшлифованный мастерством».



Видео демонстрирует большой круглый блок камер, расположенный на задней панели, покрытой экокожей. В четырех его отверстиях размещены три объектива и блок сенсоров, вспышка находится сверху большого круга. Рамка блока камер DECO придает прочность и износостойкость и является привлекательным дизайнерским решением.



Дисплей Realme GT5 Pro имеет пиковую яркость 4500 нит, глобальную максимальную яркость 1600 нит и ручную максимальную яркость 1000 нит. Экран поддерживает динамический диапазон Pro-XDR.



Realme GT5 Pro получил сертификат Rheinland Global Eye Protection 3.0 и частоту ШИМ 2160 Гц на экране 8T LTPO, обеспечивающий комплексные функции защиты глаз. Дисплей BOE имеет частоту обновления от 0,5 Гц до 144 Гц, мгновенную реакцию на ощупь с частотой 2160 Гц и поддерживает 20 000 уровней затемнения. Сертификация TENAA рассказывает, что Realme GT5 Pro имеет 6,78” OLED-дисплей с загнутыми краями и разрешением 2780 x 1264 пикселей.



Глава маркетинга Realme Сюй Ци подтвердил наличие в смартфоне процессора Snapdragon 8 Gen 3. Минимальная конфигурация памяти составляет 2 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель.



Realme GT5 Pro получит до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 1 ТБ UFS 4.0 и аккумулятор на 5400 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и 50 Вт беспроводной. Он оснащен 32 МП фронтальной камерой, 50 МП основной (LYT-808), 8 МП ультраширокоугольным объективом и 50 МП перископическим телефото IMX890.



Неофициально известно, что Realme GT5 Pro в минимальной конфигурации будет стоить $495.

Источники: Sparrows News, Gizmochina