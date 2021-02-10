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Официально: POCO F5 Pro будет! первые живые фото

10.04.2023 161 0

POCO F5 Pro﻿ прошел сертификацию в США и скоро выйдет на глобальный рынок

Слухи о том, что в этом году нас ждет сразу две модели линейки POCO F ходили по сети уже достаточно давно, но официального подтверждения по сей день у нас не было. И вот на днях смартфон прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC).

 

Poco-F5-Pro-FCC

 

Hardik Desai в своем twitter аккаунте выложил фото задней крышки будущего POCO F5 Pro и теперь мы уже окончательно убедились, что им станет модель для китайского рынка Redmi K60. Это очень сбалансированная модель, и в этом году серия POCO F может стать настоящими хитами.

 

redmi k60

 

Как мы уже знаем, обычным POCO F5 станет переименованный Redmi Note 12 Turbo (подробная информация в нашей статье) , который за свою цену предлагает просто невероятные характеристики и уже побил все рекорды продаж в Китае. Для тех кто не знает что что представляет собой Redmi K60 я кратко перечислю его основные характеристики:

 

  • 2K 6,67-дюймовый 120 Гц AMOLED с частотой ШИМ 1920 Гц
  • процессор Snapdragon 8+ Gen 1
  • аккумулятор на 5500 мАч проводная зарядка на 67 Вт и беспроводная на 30 Вт(впервые в смартфонах POCO)
  • камеры 64 Мп с OIS + 8 Мп ширик + 2 Мп макро
  • линейный вибромотор, NFC, WI-FI 6, Bluetooth 5.3

 

Более подробно обо всех плюсах и минусах модели можно будет посмотреть в нашем полноценном обзоре, который выйдет на нашем YouTube канале в ближайшее время.

 

Небольшой спойлер, смартфон действительно стоит внимания и если цена на глобальном рынке не взлетит в небеса он будет очень популярен в нашей стране. Для понимания цена по Redmi K60 в Китае начинается с 360$ за версию 8/128 ГБ.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 10.04.2023

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Официально: POCO F5 Pro будет! первые живые фото