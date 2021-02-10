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Официально: POCO F5 и POCO F5 Pro выйдут в ближайшее время

25.04.2023 47 0

Флагманы от POCO наконец-то на финишной прямой к нашим магазинам

Серия POCO F в этом году все никак не выйдет в релиз. Мы уже знаем все о будущих смартфонах, но дату презентации, которую предполагали инсайдеры, уже 2 раза переносили и мы уже просто перестали писать о таких истоках, чтобы лишний раз не раздражать читателей. И вот, наконец-то, мы увидели официальную информацию от представителей компании.

 

Ангус Кай Хо Нг, руководитель маркетинга продуктов POCO, поделился тизером POCO F5 в Twitter.

 

Официально: POCO F5 и POCO F5 Pro выйдут в ближайшее время – фото 1

 

Для тех, кто не знает английский перевод: "серия f5 приближается". Обычно с момента выхода официальных тизеров к фактическому анонсу проходит от одной до двух недель. То есть теперь мы действительно уверены, что в ближайшее время новые флагманы бренда POCO выйдут на глобальный рынок.

 

Для тех, кто не в курсе:

POCO F5 будет ребрендинговой версией Redmi note 12 Turbo, подробные характеристики которой можно посмотреть в этой статье .

 

Note_12_Turbo

 

POCO F5 Pro будет ребрендинговой версией Redmi Redmi K60, за исключением объема аккумулятора. Китайская версия получила 5500 мАч, а в POCO почему-то установили меньше – на 5160 мАч. Подробные характеристики старшей модели можно посмотреть в видео на канале Andro-news .

 

Redmi-K60

 

С нетерпением ждем точной даты презентации и объявлены официальные цены, именно от них будет зависеть насколько актуальными будут эти модели на нашем рынке.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 25.04.2023

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Официально: POCO F5 и POCO F5 Pro выйдут в ближайшее время