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Здравствуйте, друзья! Несколько дней назад компания Asus представила свои новые игровые устройства Asus ROG Phone 8 и Phone 8 Pro. Как заявляет сам производитель, это не только крутые игровые смартфоны, но и топовый аппарат для фотосъемки и других целей. Характеристики здесь впечатляющие, и это заметно не только по мощному железу.

Мы подготовили подробный обзор Asus ROG Phone 8 и Phone 8 Pro, в котором расскажем обо всех сильных и слабых сторонах новинок, а также сравним их друг с другом. Если вас заинтересовали эти красавцы, садитесь поудобнее и продолжайте читать материал.

Обзор Asus ROG Phone 8 и ASUS ROG Phone 8 Pro – игровые смартфоны (не) для всех ﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Экран

Производительность, память, ОС

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Параметр: Asus ROG Phone 8: Asus ROG Phone 8 Pro: Матрица: LTPO AMOLED Диагональ экрана: 6.78″ Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 165 Гц, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 2500 нит, распознавание одного миллиарда цветов, поддержка HDR10, плотность пикселей 388 ppi Габариты: 163.8 x 76.8 x 8.9 мм с весом 225 г Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и алюминиевые грани Цвета: Phantom Black, Rebel Grey Phantom Black Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + пять ядер Cortex-A720 с частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A520 с частотой 2.3 ГГц Графический ускоритель: Adreno 750 Операционная система: Android 14 Варианты памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ 16/512 ГБ, 1 ТБ/24 ГБ Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, сенсор 24 мм, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µ, PDAF (фазовый автофокус), gimbal OIS (оптическая стабилизация); Модуль телефото: разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, размер матрицы 1/3.2", размер пикселя 0.7µm, PDAF (фазовый автофокус), gimbal OIS (оптическая стабилизация), 3-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный модуль: сенсор 23 мм, разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Запись видео в максимальном качестве 8K@24fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.5, сенсор 22 мм, размер матрицы 1/3.2", размер пикселя 0.7µm Коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS, NFC, ИК-порт Аккумулятор: 5500 мАч Мощность зарядки: Проводная 65 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная 10 Вт Цена: От 1099 евро От 1199 евро

Вот такими солидными характеристиками могут похвастаться Asus ROG Phone 8 и Phone 8 Pro. Из главных преимуществ хочется отметить частоту обновления экрана 165 Гц, влагозащиту IP68, мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и тройную камеру с телевиком.

Создается впечатление, что представленные новинки – это не просто чисто геймерские смартфоны, а универсальные флагманы. Они могут спокойно подойти пользователям, даже не играющим в игры.

Конечно, немного напрягает цена, потому что она очень высокая. Но и параметры шикарные. Давайте дальше знакомиться с Asus ROG Phone 8 и Phone 8 Pro, чтобы у нас точно сложилось правильное мнение по поводу этих горячих новинок.

P.S. вообще не понятно, зачем производитель сделал две модели, поскольку они похожи как две капли воды. Единственное отличие – модификации памяти, индикация на задней панели корпуса и цвета.

Asus ROG Phone 8

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Комплектация

Начинаем наш подробный обзор с комплекта поставки, и здесь все совсем не скучно. Мы привыкли, что флагманы не отличаются ничем интересным в плане комплектации. Но Asus ROG Phone 8(Pro) стал исключением, поскольку это, прежде всего, геймерское устройство.

Следует отметить, что существует несколько версий комплектации новинки. Для начала рассмотрим самую интересную, которая называется AeroActive Cooler Edition. Asus ROG Phone 8 Pro в этой модификации приходит в большом боксе, который может похвастаться необычным дизайном и раскладной конструкцией.

Внутри этого бокса нас встречает щедрый набор элементов. Самый интересный – это охлаждающий кулер AeroActive Cooler со световой индикацией, который крепится на заднюю часть телефона. Этот аксессуар должен обеспечить дополнительное охлаждение Asus ROG Phone 8 Pro во время активной игры.

Еще в боксе мы видим пластиковый чехол с открытой спинкой, да и USB-C кабель, скрепку для открытия SIM-лотка, блок питания 65 Вт и чехол для кулера. Сам бокс можно использовать в качестве своеобразной подставки для смартфона.

Если же вам не нужны все это новороченные геймерские штуки, и вы просто хотите приобрести Asus ROG Phone 8 для повседневного использования, выбирайте стандартную комплектацию. Здесь уже все привычно: прямоугольная коробка стандартных размеров, блок питания, USB-кабель, прозрачный пластиковый чехол, скрепка и документация.

В общем, производитель хорошо поработал над комплектациями и здесь есть где разгуляться. Но давайте уже отложим комплект поставки в сторону и перейдем к более важным параметрам.

Дизайн, габариты, материалы корпуса

Внешний вид у Asus ROG Phone 8 и 8 Pro гораздо более скромный, если сравнивать с предыдущими моделями этой серии. Да, все еще сохраняются геймерские детали, но заметных элементов стало меньше. И с первого взгляда можно даже не понять, что это игровой смартфон.

Радует ли нас такое нововведение в дизайне? Однозначно да, поскольку это делает телефон более универсальным. Не каждый пользователь захочет купить девайс в ярком игровом стиле. А вот такое дизайнерское решение, как у Asus Phone ROG 8(Pro) придется по душе и геймерам, и тем, кто особо не засиживается в играх.

По размерам новинки стали меньше и тоньше по сравнению с предыдущей серией Asus ROG Phone 7. Теперь габариты составляют 163.8 x 76.8 x 8.9 мм с весом 225 граммов. Да, смартфоны все еще большие и тяжелые, но уже больше похожи на стандартные тонкие флагманы.

Корпус Asus ROG Phone 8 и 8 Pro выполнен из стекла, грани алюминиевые – это стандартные материалы для премиум-телефонов. С двух сторон аппараты защищены закаленным стеклом Gorilla Glass: на передней панели имеется поколение стекла Gorilla Glass Victus 2.

Производитель позаботился и о полноценной влагозащите IP68. По идее можно погружать телефон на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут, но мы бы не рекомендовали это делать.

Несмотря на то, что отличий между Asus ROG Phone 8 и 8 Pro практически нет, в чем-то телефоны все-таки отличаются. Стандартная версия Asus Phone ROG 8 получила просто RGB индикацию на задней панели.

В то время как у модели 8 Pro все гораздо интереснее. На корпусе находится панель AniMe Vision с мини-светодиодами, где отображается анимация, уровень заряда смартфона, сообщения и другая важная информация. Если панель отключена, ее практически невозможно заметить.

Asus ROG Phone 8 предлагается в двух цветах – Phantom Black и Rebel Grey, а ROG Phone 8 Pro можно найти только в цвете Phantom Black. Рамки у смартфонов максимально тонкие. Оптический сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем. Из разъемов присутствует два порта USB Type-C, DisplayPort 1.4, OTG и аудиоджек.

Экран

Asus ROG Phone 8 и 8 Pro стали обладателями LTPO AMOLED экранов разрешением 1080 x 2400 пикселей. Прежде всего стоит отметить частоту обновления 165 Гц, которая будет очень актуальна во время игр. При выполнении других задач частота может регулироваться с 1 до 120 Гц.

А вот разрешение дисплея не восхитило. На технологическом рынке уже представлено множество моделей с экранами 1.5K и 2K, и на их фоне Full HD+ выглядит бедно.

Показатели яркости Asus ROG Phone 8 и 8 Pro отличные и более приближены к реальным измерениям, а не маркетингу, как, например, у последних флагманов Xiaomi и OnePlus. Стандартная яркость составляет 1600 нит, а пиковая достигает 2500 нит. Понятно, что на самом деле мы вряд ли получим даже такие цифры, но проблем с яркостью дисплея на солнце точно не возникнет.

По качеству экраны Asus ROG 8 и 8 Pro практически не уступают другим крутым флагманам, если не считать разрешения. Цветопередача приятная, цвета насыщенные, есть поддержка HDR10. Но если проводить прямо тщательное сравнение, то дисплей у того же Xiaomi 14 или OnePlus 12 будет покруче.

Asus ROG Phone 8

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Производительность, память, ОС

Asus ROG Phone 8 и 8 Pro – это, в первую очередь, игровые мобильные устройства, поэтому бренд максимально вложился в их производительность. Здесь никаких компромиссов, все серьезно и по-взрослому.

На борту новинок установлен новый мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. На данный момент на технологическом рынке нет процессора, который был бы более мощным, чем Snapdragon 8 Gen 3. Поэтому игровой потенциал Asus ROG Phone 8 (Pro) огромен.

И далеко не последнюю роль в этом играет по-настоящему крутая и рабочая система охлаждения. Мы ведь хорошо знаем, как нагреваются и троттлят флагманские процессоры. Новинку эта проблема также не обошла стороной, но производитель и не мог полностью избавиться от нагревания.

Игровая мощность Asus ROG Phone 8 (Pro) позволяет выкрутить все настройки на ультра в самых требовательных игрушках. Мы получаем ошеломляющую производительность, которую оценят даже требовательные геймеры, но, соответственно, корпус начинает греться. Показатели не критичны, но вы будете хорошо чувствовать, что смартфон горячий.

Система охлаждения работает, иначе был бы вообще ужас. Тепло равномерно распределяется по всему корпусу и не будет такого, что вы прикоснулись к области процессора или батареи и обожгли руку.

А чтобы улучшить ситуацию, рекомендуем использовать специальный кулер. Может показаться, что это просто ненужный аксессуар, но он действительно помогает избежать перегрева Asus ROG Phone 8 и 8 Pro.

Показатели в синтетических тестах доверия не внушают, потому нет смысла долго говорить о них. Скажем только, что у AnTuTu Asus ROG Phone 8 Pro набрал более 2 миллионов баллов. Звучит поразительно, но нагрев аппарата немного уменьшает наш восторг.

Сильно ли отличаются Asus ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro по производительности от Xiaomi 14 Pro или OnePlus 12 , в которых установлено такое же железо? Нет, при реальном использовании результат плюс-минус одинаковый. Хотя производитель и пытается охарактеризовать Asus ROG Phone 8 Pro как самый мощный телефон в мире.

На повседневном использовании надолго не будем останавливаться, поскольку и так ясно, что там все летает. Установлена операционная система Android 14 с интерфейсом Asus: к быстродействию и стабильности работы этого ПО у нас нет никаких претензий.

Asus ROG Phone 8 отличается от Pro-версии модификаций памяти. Базовая модель предлагается с объемами памяти 12/256 ГБ и 16/512 ГБ, а старшую можно приобрести в 16/512 или 24 ГБ/1 ТБ. Стандарты памяти скоростные + поддерживается файловая система NTFS для внешнего хранилища.

Небольшие итоги по производительности Asus ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Телефоны отлично подходят для игр и оправдывают свое звание геймерских флагманов. Вы можете добиться превосходной производительности в самых мощных игрушках, но нагрев все равно будет, и это факт.

Камеры

Несмотря на то, что основной упор в Asus ROG Phone 8 (Pro) сделан на производительность, производитель также подумал о камерах. Здесь установлен вполне достойный набор: главный сенсор Sony IMX890 на 50 Мп с улучшенной оптической стабилизацией, телефото 32 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокий модуль на 13 Мп с углом обзора 120˚.

Да, параметры достойные, но опытные пользователи уже наверняка поняли, что это не уровень топовых флагманов. Например, у Xiaomi 14 Pro есть переменная диафрагма, а недавно представленный Oppo Find X7 получил телефото и ультраширик на 50 Мп.

Основной модуль Asus ROG Phone 8 и 8 Pro – это Sony IMX890. Такой же сенсор установлен в OnePlus Ace 3, о котором мы рассказывали здесь . А стоит этот аппарат гораздо дешевле и относится к среднебюджетному сегменту, хоть и фотографирует отлично.

То есть мы уже можем сделать выводы, что Asus ROG Phone 8 и 8 Pro делают очень хорошие фотографии, но они все же уступают топовым камерофонам. И это абсолютно нормально, ведь основные задачи этих моделей разные, как и целевая аудитория.

Было бы глупо сравнивать, например, фотовозможности Oppo X6 Pro с Asus ROG Phone 8 Pro и ругать последний смартфон за то, что он проигрывает в этой битве. Ведь, прежде всего, Asus ROG Phone 8 Pro будет покупаться для игр, и уже потом для фото- и видеосъемки.

А так, если смотреть в отрыве от конкурентов, то новинки демонстрируют отличные результаты. Фотографии получаются хорошими на все три модуля: как днем, так и ночью.

Это флагманский уровень, но просто не самый крутой. Мы прикрепили все примеры изображений, чтобы вы могли самостоятельно оценить качество снимков, сделанных Asus ROG Phone 8 и 8 Pro.

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Автономность

Наш обзор Asus ROG Phone 8 (Pro) подходит к концу, поэтому давайте закроем вопросы с автономностью, поговорим о ценах и подведем итоги всего вышесказанного. С времени автономной работы Asus ROG Phone 8 и 8 Pro никаких проблем благодаря аккумулятору емкостью 5500 мАч. Учитывая, что это геймерский смартфон и он будет часто в активном использовании, такая емкость батареи как раз подходит.

А вот с мощностью проводной и беспроводной зарядки все хорошо, но и не супер. В международной версии (интересующей нас) проводная зарядка идет на 65 Вт, а в индийской – вообще на 30 Вт. Беспроводная технология тоже имеется, но мощностью всего 15 Вт.

Не бойтесь, что вам придется слишком долго заряжать Asus ROG Phone 8 (Pro). На полную зарядку должно уходить не более 40 минут. Это нормальный показатель, но не на фоне современных флагманов, предлагающих и 100, и 150 Вт.

Цена и выводы

А теперь, пожалуй, самое неприятное в сегодняшнем обзоре – цена Asus ROG Phone 8 и 8 Pro. За ROG Phone 8 в версии 12/256 ГБ просят 1099 евро. А за ROG Phone 8 Pro нужно отдать уже 1199 евро за модификацию 16/512 ГБ и 1499 евро за 24 ГБ/1 ТБ.

Согласитесь, что ценник очень высокий, и далеко не каждый пользователь согласится заплатить за смартфон более тысячи евро. Тот, кому в принципе не нужен геймерский телефон, вряд ли это будет вообще делать. Ведь есть альтернативы в виде привычных флагманов типа Xiaomi 14 и OnePlus 12, которые не хуже новинок от Asus.

Может ли ROG Phone 8 быть универсальной моделью, а не только игровой? Да, благодаря не слишком яркому дизайну, великолепному экрану и камерам. Если вам понравился этот смартфон, но в игры вы не играете или делаете это редко, обратите внимание именно на базовую версию Asus ROG Phone 8. В ней есть все, что может понадобиться для повседневного использования и даже больше.

А ярым геймерам мы рекомендуем приобрести уже Asus ROG Phone 8 Pro в оптимальной версии 16/512 ГБ, и не забыть об охлаждающем кулере. Поверьте, он пригодится вам в разгар горячих игр.

Вообще смартфоны получились отличными, хоть и очень дорогими. А что вы о них думаете? Напишите в комментариях свое мнение. До встречи!

Asus ROG Phone 8

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Плюсы:

есть несколько версий комплектации;

премиальные материалы корпуса;

сдержанный дизайн;

влагозащита IP68;

панель с мини-светодиодами в ROG Phone 8 Pro и RGB-индикация в Phone 8;

аудиоджек и два порта USB-C;

LTPO AMOLED-экран с частотой обновления 165 Гц;

хорошая яркость дисплея;

процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с ощутимым, но не критическим нагревом;

многие версии памяти и скоростные стандарты;

Android 14 с геймерским интерфейсом Asus;

телевик с 3-кратным оптическим зумом;

запись видео в 8K@24fps;

есть беспроводная зарядка;

отличная автономность.

Минусы: