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Привет, друзья. Сегодня у нас будет необычный обзор. Вместо привычного смартфона среднего класса или флагмана мы рассмотрим телефон, являющийся еще и повербанком – это Blackview BV9300. Этот китайский бренд специализируется на выпуске доступных ударопрочных смартфонов с огромными аккумуляторами и сегодняшняя новинка как раз входит в их число.

Ударопрочные смартфоны обычно не попадают в наши обзоры. Сегодня будет первое такое мобильное устройство, из-за чего интерес к нему однозначно повышается. Не знаю как вы, но мы уже заинтригованы. Поэтому давайте быстрее приступать к обзору Blackview BV9300.

Обзор Blackview BV9300 – это ударопрочный смартфон-повербанк!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид и габариты

Качество экрана

Производительность

Интерфейс

Камера

Коммуникации

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: IPS Диагональ экрана: 6.7″ Другие параметры экрана: Разрешение – 1080 x 2388 пикселей, частота обновления – 120 Гц, плотность пикселей – 391 ppi Габариты: 184.6 x 85.6 x 22.8 мм при весе 520 г Материалы: Металл, пластик и резина Защита: Стандарты IP68/IP69K (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Ударопрочность при падении на бетон с высоты до 1.8 метра Соответствие стандарту MIL-STD-810H Дополнительные элементы: Наличие встроенного лазерного дальномера (до 40 м) или фонарика яркостью 100 люмен. Цвета: Черный, зеленый, оранжевый Процессор: 6-нанометровый Mediatek Helio G99 Количество ядер: Два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2.2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2.0 ГГц Видеоускоритель: Mali-G57 MC2 Варианты памяти: 12/256 ГБ Операционная система: Android 12 из Doke-OS 3.1 Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, размер матрицы 1/2.76", размер пикселя 0.64µm, PDAF (фазовый автофокус) Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, угол обзора 120˚, автофокусировка Датчик глубины: разрешение 2 Мп Запись видео в 1440p@30fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп Запись видео в 1080p Коммуникации: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, NFC, FM радио, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS Емкость батареи: 15080 мАч Мощность зарядки: 33 Вт, реверсивная 5 Вт Цена: От 240 долларов

Вот такой набор характеристик имеет Blackview BV9300. Если говорить о защите от механических воздействий, то здесь все достойно: прочность при падении на бетон, поддержка стандарта MIL-STD-810H, влагозащита IP68. Все, как и должно быть у смартфона, предназначенного для использования в экстремальных условиях.

Отдельное внимание хочется уделить огромному аккумулятору емкостью 15080 мАч, благодаря которому Blackview BV9300 можно считать еще и повербанком. Особенно учитывая, что поддерживается реверсивная зарядка. Все остальные параметры уже стандартные и восхищения не вызывают: IPS-экран, процессор начального уровня Mediatek Helio G99, основная 50-мегапиксельная камера.

Но не стоит забывать, что Blackview BV9300 стоит очень бюджетно, поэтому требовать от него более современных характеристик не стоит. Итак, первое впечатление получили, теперь двигаемся дальше.

Комплектация

Как обычно, начинаем с комплекта поставки. Blackview BV9300 приходит в квадратной белой упаковке, на лицевой стороне которой указано только название бренда. На обороте уже полное название модели и ее технические характеристики.

Комплект поставки Blackview BV9300 простой и включает в себя только необходимые элементы, которые встречаются и во всех других смартфонах. Это документация, зарядное устройство, шнур USB-C, скрепка для извлечения SIM-лотка и темляк. Из всех комплектующих деталей только наличие темляка указывает на то, что перед нами ударопрочный смартфон.

Чехла в комплекте Blackview BV9300 нет, но он там в принципе и не нужен. Габариты смартфона и так огромные, а представьте его еще в защитном чехле. Больше ничего интересного в комплектации нет, поэтому уверенно двигаемся дальше.

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Внешний вид и габариты

Дизайн – это, конечно, больная тема Blackview BV9300, как и всех ударопрочных смартфонов. Выглядит телефон как грубое бронированное устройство, которым оно, по сути, и является. Никакой элегантности и стиля – все сделано только для защиты и эксплуатации в экстремальных условиях.

Сам корпус Blackview BV9300 пластиковый, но есть много резиновых и металлических элементов. По периметру всей задней крышки идут резиновые вставки, которые должны обеспечить защиту при падении на жесткую поверхность. Вокруг блока камер, а также по бокам корпуса расположены металлические пластины. Напоминает все это дело такого себе Терминатора в мире телефонов.

Справа расположены кнопки питания и регулировки мощности, а на другой грани SIM-лоток и клавиша быстрого доступа. Разъем USB Type-C защищен специальной заглушкой. Также есть отверстия для того, чтобы прикрепить к телефону темляк. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания и срабатывает очень нестабильно.

Говорить о том, что Blackview BV9300 тяжелый и неудобный, будет лишним. Все мы понимаем, что такой проблемой страдают абсолютно все ударопрочные девайсы. Размеры Blackview BV9300 составляют 184.6 x 85.6 x 22.8 мм, а вес – 520 грамм. В руке лежит очень неудобно, хотя производитель и старался как можно улучшить эргономику.

Разумеется, никто не будет рассматривать Blackview BV9300 как обычный повседневный телефон. Этот смартфон подходит для людей, часто путешествующих, занимающихся экстремальными видами спорта, работающих на самых опасных видах работы. И, конечно, в таких ситуациях понятие хорошего дизайна отходит на дальний план.

Качество экрана

Переходим к экрану Blackview BV9300, и здесь все на бюджетном уровне. IPS-матрица не может похвастаться достаточной яркостью, поэтому в солнечную погоду у вас возникнут серьезные проблемы с распознаванием содержимого на дисплее. Максимальная яркость – около 500 нит, и это мало. Если говорить о разрешении, то здесь стандартные 1080 на 2388 пикселей.

Радует частота обновления экрана Blackview BV9300, составляющая 120 Гц. Вы спросите – что же в этом такого удивительного, ведь такую частоту уже имеют практически все смартфоны на рынке. Но в сегменте бюджетных противоударных смартфонов обычно встречается 60 или 90 Гц, и 120 Гц уже можно считать достижением. Впрочем, на слишком плавный скроллинг не стоит рассчитывать из-за недостаточной мощности процессора, но об этом чуть позже.

В глаза бросаются рамки внушительных размеров вокруг экрана Blackview BV9300. По современным меркам, их можно считать очень большими, ведь соотношение дисплея к передней панели составляет всего 68.8%. Выглядит такое решение не очень, но это цена, которую придется заплатить за ударопрочный корпус.

Как вы уже поняли, дисплей Blackview BV9300 довольно посредственный, в первую очередь из-за низкой яркости и бледной цветопередачи. Но учитывая класс устройства, эти моменты ему можно простить.

Производительность

Теперь поговорим о производительности Blackview BV9300. Смартфон работает на чипе Mediatek Helio G99, представленном в прошлом году. Это еще не старичок, но явный представитель процессоров начального уровня.

При повседневном использовании никаких проблем не возникнет, хотя интерфейс работает немного медленно. С неприхотливыми игрушками Blackview BV9300 тоже справится, а вот всяческие ресурсоемкие игры – это уже не его профиль.

В AnTuTu Blackview BV9300 набирает около 379 тысяч баллов, что, конечно, маловато. С тестом на тротллинг смартфон тоже справляется не очень хорошо. Через 30 минут тестирования начинаются серьезные проседания и падение производительности составляет более 30%.

А вот нагрев адекватный, если играть в не очень требовательные игрушки. К примеру, после игры в PUBG Mobile температура корпуса Blackview BV9300 составляла примерно 35°C.

В принципе, ожидать какого-либо другого процессора в этом ценовом сегменте не стоит. Спасибо, что хоть не установили более слабое железо, которым часто грешат ударопрочные модели начального уровня.

Blackview BV9300 можно приобрести в одном варианте памяти на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Это достаточно внушительный объем как для бюджетного устройства. Также в системе предусмотрена функция расширения ОЗУ. Добавим сюда еще поддержку карты памяти, и выходит вообще конфетка.

Интерфейс

Скажем несколько слов о программном обеспечении Blackview BV9300. Смартфон из коробки работает на базе Android 12 с фирменной прошивкой DokeOS 3.1. Обновления до Андроиду 13 нет, но, возможно, оно все-таки прилетит чуть позже.

Если обсуждать фирменный интерфейс, то он несколько странный. Напрягает схожее рисование значков, из-за чего можно спутать программы. Также установлено много ненужных приложений, которыми вы вряд ли будете пользоваться. Из приятных моментов есть возможность записи звонков, которая осуществляется посредством системного диктофона.

Интерфейс работает неплохо, серьезных лагов и подвисаний нет. Но все равно большой стабильности не ждите, иногда система может выбрасывать фокусы.

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Камера

Давайте рассмотрим камеры Blackview BV9300. Здесь ожидаем все очень скромно. Телефон стал владельцем тройной основной камеры с главным 50-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельным ультрашириком и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Начнём с дневных фото на главный сенсор. Качество неплохое – приятная естественная цветопередача и нормальная детализация, но немного страдает динамический диапазон и некоторые цвета передаются слишком блекло. Фотографировать в любительских целях можно, поскольку что-то покруче в этом ценовом сегменте найти сложно.

Ночные снимки плохие: ужасная детализация, много шумов и размытых объектов. Вряд ли кого-нибудь удовлетворят такие результаты.

Теперь ультраширик Blackview BV9300. Он здесь даже с автофокусом, за что получает дополнительный балл. Но фотографии делает тоже посредственные. Небольшой угол обзора, размытость по краям, плохая детализация – это все его промахи. Ночью пытаться сделать на него какие-то снимки напрасно.

Видео на основную камеру Blackview BV9300 можно записывать в разрешении 1440p и 1080p с 30 кадрами в секунду. Качество роликов среднее, как и запись звука.

Фронтальная 32-мегапиксельная камера Blackview BV9300 создает нормальные фотки, которые можно даже выложить в соцсети после дополнительной обработки.

Запись видео производится в 1080p. Опять же, качество неплохое для этого ценового сегмента.

Коммуникации

По коммуникационным технологиям у Blackview BV9300 все стандартно, за исключением лазерного дальномера и фонарика. Для работы дальномера предусмотрена отдельная программа с большим количеством функций. Нельзя сказать, что точность измерения верна на 100%, но результаты максимально приближены к действительности.

Фонарик особо комментировать и не нужно. Можем сказать, что светит он ярко. Важный момент: на выбор предоставляется две версии Blackview BV9300: в одной версии дальномер, в другой – фонарик. Выбирайте, что вам больше подходит.

Из других коммуникаций есть Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, ИК-порт, FM-радио и полный набор навигационных служб. Стереозвука нет, только моно. Но несмотря на это звучание все равно очень громкое, хоть и не очень качественное. Вибромотор бюджетный, и это чувствуется – вряд ли требовательных пользователей удовлетворит качество вибрации.

Автономность

Время автономной работы является одним из основных преимуществ Blackview BV9300. Емкость батареи составляет 15080 мАч, так что аппарат можно считать полноценным повербанком. Конечно, сразу вспоминаем вес телефона в полкилограмма, и от этого восхищение немного проходит.

Приблизительно рассчитывайте на 16-18 часов работы экрана. Как фонарик мобильное устройство может работать непрерывно в течение двух суток. Результаты, конечно, потрясающие.

А вот мощность комплектной зарядки немного напрягает. 33 Вт для такого объема аккумулятора –﻿ просто смешно. Разумеется, это бюджетный смартфон и мощную зарядку сюда завезти не могли. Но все равно грустно, ведь на полное пополнение заряда до 100% у вас уйдет не менее 4 часов, а то и 5.

Благодаря реверсивной зарядке вы можете подпитать от Blackview BV9300 другие устройства и для этого даже не нужны переходники. Вот только мощность обратной зарядки очень маленькая – всего 5 Вт.

Цена и выводы

Blackview BV9300 можно приобрести на Aliexpress, и там цена на него составляет в обычные дни около 270-290 долларов. Для этого воспользуйтесь этой ссылкой. Но во время акций смартфон можно приобрести примерно за 240 долларов, и это действительно вкусная цена.

Вот только нужно хорошо подумать перед покупкой этого смартфона. Не следует вестись на огромный объем аккумулятора и покупать Blackview BV9300 для повседневного использования. Вам будет очень неудобно пользоваться им, и даже отличная автономность этого не стоит.

Если вы специально ищете противоударный смартфон для работы, экстремального вида спорта и других подобных целей – Blackview BV9300 является неплохим вариантом. Среди конкурентов выделяется экраном с частотой обновления 120 Гц, нормальным процессором, большим объемом памяти и камерой с ультрашириком.

За 240 долларов это достойная модель, если говорить о сегменте ударопрочных телефонов. Конечно, в таком ценовом диапазоне можно найти смартфоны с более крутыми характеристиками, но это будут обычные модели без защиты. А это уже совсем другой разговор.

На этом мы заканчиваем обзор Blackview BV9300. Оставляйте свое мнение об этом смартфоне в комментариях.

Плюсы:

частота обновления 120 Гц;

влагозащита IP68/IP69K;

соответствие стандартам MIL-STD-810H;

встроенный лазерный дальномер или фонарик;

поддержка карты памяти;

нормальный для бюджетного сегмента процессор Mediatek Helio G99;

12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти;

есть возможность системно увеличить ОЗУ;

хорошие фото на основную камеру при дневном освещении;

хорошая фронтальная камера;

аккумулятор с огромной емкостью 15 080 мАч;

низкая цена.

Минусы: