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Привет, друзья! Сегодня мы отойдем от привычной темы смартфонов и рассмотрим портативную игровую консоль под названием Asus Rog Ally. Уверены, что среди вас есть заядлые геймеры, которые не прочь провести время за увлекательной игрой. И портативная приставка как раз может выполнить это требование. Но важный вопрос состоит в том, как подобрать идеальную модель.

В сегодняшнем обзоре мы подробно расскажем о приставке Asus Rog Ally, а также сравним ее с прямым конкурентом – Vivo Steam Deck. Если заинтересовались, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем.

Обзор Asus Rog Ally – это лучший вариант для гейминга в 2023 году!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид и габариты

Качество экрана

Процессор и память

Программное обеспечение

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор ﻿

Технические характеристики

Матрица: IPS Диагональ экрана: 7″ Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей Частота обновления экрана: 120 Гц Габариты: 111 x 280 x 32 мм, вес 0.61 кг Цвета: Белый Процессор: AMD Ryzen Z1 Extreme Графический ускоритель: AMD RDNA 3 Производительность видеокарты: 8.6 TFLOPS Память: 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной Операционная система: Windows 11 Коммуникации: Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Интерфейсы: USB Type-C, 3.5 мм аудиодж и слот для micro SD Емкость батареи: 40 Вт-год Цена: Около 36 000 грн

Получаем такой небольшой набор основных характеристик Asus Rog Ally. По первому впечатлению можно сказать, что у приставки все хорошо и с разрешением экрана, и с габаритами, и с процессором, и с вариантами памяти. Многих, думаю, также порадует операционная система Windows 11, предоставляющая широкий выбор взаимодействий с приставкой.

Как всегда, с более подробными характеристиками вы можете ознакомиться на странице товара в каталоге. А мы пока переходим к более близкому знакомству с Asus Rog Ally, поскольку эта малышка уже успела нас заинтересовать.

Asus ROG Ally

Комплектация

Хоть мы осматриваем и не телефон, но менять свою традицию не будем. Прежде всего, нужно рассмотреть комплект поставки. Asus Rog Ally приходит к нам в прямоугольной светло-серой упаковке с небольшими голографическими вставками. Выглядит коробка симпатично, хоть и нельзя сказать, что в ней есть какое-то премиальное устройство.

Сам комплект поставки также далеко не премиален. Вместе с Asus Rog Ally мы получаем только тяжелое зарядное устройство на 65 Вт, документацию и ужасную картонную подставку, единственная цель которой – опозорить консоль.

Это жалкое изделие из картона даже не хочется называть док-станцией, поэтому отложим его в сторону и просто забудем.

К зарядному устройству Asus Rog Ally также есть вопросы. Опустим то, что оно очень громоздкое и с толстым проводом. Проблема состоит в его цвете. Сама приставка белая, так зачем производитель положил к ней черную зарядку? Конечно, это мелочь, которая не играет никакой важной роли, но все равно впечатление остается не очень.

Внешний вид и габариты

Откладываем комплектующие элементы в сторону и переходим к нашей сегодняшней героини. Сразу скажем, что в белом цвете Asus Rog Ally смотрится выигрышно и ярко. Впрочем, других вариантов цвета все равно нет. Конкурентка в лице Vivo Steam Deck имеет черный скучный корпус, который еще очень маркий.

Сборка консоли надежная и никаких претензий не вызывает. Все сделано добротно и на совесть – нет ни скрипов, ни люфтов. Это относится ко всем клавишам и элементам. Большинство материалов Asus Rog Ally – это старый добрый пластик. Да, не особенно премиально, зато практично, да и размеры и вес небольшие.

Кстати, скажем несколько слов о габаритах. Размеры Asus Rog Ally составляют 111 x 280 x 32 весом 600 граммов. Учитывая, что в консоли установлено супермощное железо, такие габариты и особенно вес будут считаться прекрасными.

На лицевой панели Asus Rog Ally расположены главные элементы управления в стиле Xbox, четыре дополнительных клавиши управления режимами и разъемы для динамиков. Звук очень качественный и громкий. Даже не хуже, чем у большинства ноутбуков.

На верхней грани вы найдете четыре рычага управления, и вот к ним можно придраться из-за того, что у них немного страдает эргономика. Когда держишь консоль в руках, указательные пальцы автоматически ложатся на нижние курицы, а к верхним нужно немного тянуться. Приноровиться, конечно, можно, но не все приставки имеют такие проблемки. К примеру, у того же контроллера Playstation 5 дела с эргономикой лучше.

К сборке курков и остальных клавиш Asus Rog Все претензий нет. Нажимаются легко, ничего не скрипит и не вываливается. Но как долго они прослужат – неизвестно. Ведь все эти элементы нельзя просто взять и заменить новыми. Они должны выдержать весь срок эксплуатации приставки.

Еще на верхней грани Asus Rog Ally размещается множество важных деталей – это кнопка питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев, индикаторы работы и подзарядки, кнопка громкости, порт USB Type-C, фирменный разъем, слот для карты памяти и аудиоджек для проводных наушников.

Отверстия для охлаждения тоже находятся на этой грани, и их расположение хорошо продумано. Даже когда приставка сильно нагреется, вы не будете чувствовать тепло на корпусе, поскольку струи горячего воздуха выдуваются в сторону.

Вентиляторы Asus Rog Ally достаточно шумные. Звук самой консоли способен перебить их шум, но если вы будете играть в наушниках, то окружающим будет отлично слышно этот шум, и не во всех ситуациях это приемлемо.

Ну и наконец осталось рассмотреть заднюю панель Asus Rog Ally, на которой разместились лишь два дополнительных курка для выполнения определенных действий в различных играх и отверстия для отвода теплого воздуха.

Итак, подытожим дизайн Asus Rog Ally: приставка выглядит симпатично и использовать ее достаточно удобно. Сборка качественная – как самого устройства, так и всех элементов управления. Пластиковые материалы хорошо вписываются в общую картину и не дешевеют консоль.

Качество экрана

Теперь перейдем к экрану Asus Rog Ally. Здесь у нас 7-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 нит. Для приставки это хорошие параметры, особенно если сравнивать Asus Rog Ally с Vivo Steam Deck, у которой через более слабый процессор установлен дисплей разрешением всего 720p и частотой обновления 60 Гц.

Кстати, провести подробное сравнение всех параметров Asus Rog Ally и Vivo Steam Deck вы можете на Е-каталоге. Таблица сравнения очень удобна и понятна.

Asus ROG Ally ﻿

Разница между качеством экранов этих двух приставок заметна невооруженным глазом. У Asus Rog Ally картинка максимально приятная, нет никакого зерна, все гладко и четко. У Steam Deck качество уже хуже.

Конечно, у пользователей может появиться резонный вопрос – почему в такую дорогую приставку, как Rog Ally, не установить AMOLED-матрицу или разрешение 2K? Ответ прост – приставка просто не справится с такими параметрами.

Какое бы мощное ни было железо, необходимо понимать, что это все равно не смартфон, способный вывезти высокое разрешение дисплея и не улететь в аут. Так что Full HD для консоли предостаточно.

И, конечно же, IPS не жрет столько заряда, как AMOLED. Если в телефоне это все можно хорошо оптимизировать и даже увеличить время автономной работы благодаря АМОЛЕДу, то в приставке это очень проблематично. А мы сразу скажем, что с автономностью у Asus Rog Ally﻿ и так наблюдаются проблемы.

Итак, возвращаемся к дисплею Asus Rog Ally. Частота обновления 120 Гц радует - все плавно и красиво. Яркости в 500 нит вполне достаточно, но под прямыми солнечными лучами могут возникнуть небольшие трудности с распознаванием содержимого на экране. Так что если захотите где-нибудь в парке поиграть в консоль, придется искать тень.

Процессор и память

Двигаемся к «начинке» Asus Rog Ally, и здесь самый вкус. Пройдемся по характеристикам: консоль получила мощное железо AMD Ryzen Z1 Extreme с видеокартой AMD RDNA 3 и мощностью 8.6 терафлопсов. Это очень высокая мощность, ведь если сравним со стационарной PS5, то она мощнее всего на 20%, а Steam Deck вообще в 5 раз слабее, потому что там получаем всего 1.6 терафлопса.

Asus Rog Ally реально одна из самых мощных портативных приставок, и вы можете не бояться, что какие-нибудь игры станут для нее проблемой. Даже самые новые и требовательные игрушки без проблем идут на Rog Ally, но необходимо понимать, что максимальные настройки не всегда возможны. Впрочем, это уже другая тема, ведь консоль заставит вас помучиться с выставлением правильных настроек и FPS.

Если все хорошо настроить, то положительный результат не заставит себя ждать. Например, Hogwarts Legacy на средних настройках графики просто летает, а эта игрушка невероятно требовательна и прожорлива. God of War тоже идет очень хорошо и никаких фокусов не выбрасывает.

Asus Rog Ally можно считать хорошим портативным компьютером. Монитор подключаем к разъему USD Type-C, а клавиатуру синхронизируем через Bluetooth (благо, эта беспроводная технология поддерживается). И вот вы сможете не только работать, но и видео монтировать – производительность приставки позволяет.

Но огорчает только один порт Type-C, поскольку не удастся одновременно взаимодействовать и заряжать консоль. Для этого понадобится специальная док-станция, а это уже дополнительные расходы.

Консоль предлагает 512 ГБ памяти и этого достаточно для удобного использования. Вы сможете установить не менее 5-6 тяжелых ресурсоемких игр и множество игрушек попроще. Не забывайте еще о поддержке карты памяти. Вот только скорость загрузки игр с этих карт достаточно плохая. Но просто сохранять образы игр и изменять их по настроению – тоже неплохой вариант.

В общем, по производительности Asus Rog Ally однозначно в числе лидеров. Но не стоит радоваться заранее: в какой-то степени этот плюс нивелируется программным обеспечением, к которому у нас есть большие вопросы.

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Программное обеспечение

С программным обеспечением у Asus Rog Ally все далеко не так гладко, как хотелось бы. Начнём с того, что консоль работает под управлением операционной системы Windows 11, и это можно считать плюсом. Ведь возможности этой системы очень многообразны и расширены. В сущности, на руках у нас компактный ноутбук, и в таком случае использовать Asus Rog Ally можно не только для игр.

Но несмотря на то, что Windows 11 – это преимущество консоли, проблем она доставляет немало. И неприятности начинаются с первых минут использования. При первом включении приставки нельзя просто взять и приступить к загрузке игр.

Система требует сначала войти в аккаунт Microsoft, и делать это на таком маленьком экране очень неудобно. Ведь размеры иконок и вообще весь интерфейс совсем не оптимизированы под консоль.

После входа в аккаунт у меня по непонятным причинам перестал работать сенсорный экран, и этот глюк никуда не уходил даже после перезагрузки устройства. Полностью выключить ее тоже было проблематично, ведь комбинации клавиш только вводили ее в состояние сна.

К счастью, правый стик на панели приставки отвечает за курсор мышки, и таким образом Asus Rog Ally можно перезагрузить или выключить стандартным способом, как на компьютерах. Но, опять-таки, из-за проблем с размерами иконок курсор мышки просто проскакивал нужное место. После продолжительной возни устройство все-таки перезагрузилось.

Думаете, на этом приключения с начальной настройкой закончились? Вовсе нет. С какой-то стати консоли понадобилось обновлять BIOS, и для этого она требовала обязательного подключения к сети. Это обновление заняло достаточно много времени, и с первого включения до окончания всех этих манипуляций прошло около 2 часов.

Даже когда все эти скучные этапы были пройдены, пришлось начать индивидуальную настройку графики каждой игры. Если выкрутить все на максималку – Asus Rog Ally просто не справится. Если выставить на минимум, графика откровенно никакая. И начинаются долгие танцы с бубном, чтобы получить баланс между графикой и ФПС.

Но это, скорее, вопрос производительности, а мы отклонились от основной темы – программного обеспечения.

Итак, Asus Rog Ally также оснащена фирменным софтом. Давайте посмотрим, для чего он нужен. Слева от дисплея вы найдете кнопку, вызывающую меню с быстрыми настройками. В этом меню можно изменить разрешение, частоту обновления или выставить лимит fps (вот только многие игры на него не реагируют и требуют индивидуальную настройку внутри самой игры).

Еще в этом меню можно изменить управление и выбрать соответствующий режим мощности Asus Rog Ally. На выбор предоставляется три основных режима – турбо, оптимальный и экономный. Соответственно от этих режимов зависит время автономной работы, о чем поговорим в следующем пункте.

Еще во время тестирования фирменный мониторинг погрузки и ФПС просто отказался показывать видеокарту, и этот сбой прошел только после перезагрузки. И даже эту перезагрузку нужно проводить вручную – консоль очень любит просто идти в спящий режим.

Несмотря на все минусы Windows, есть и существенные достоинства. Вы можете установить любые игры: можно купить подписку Xbox, поставить эмуляторы старых консолей или вообще скачать игры сами знаете откуда (хотя это и неправильно, и мы не рекомендуем этого делать).

На Asus Rog Ally часто прилетают обновления, и в последней такой сборке была устранена проблема с треском звука при максимальных нагрузках.

Но есть и плохой момент – карты microSD массово сгорают при использовании приставки, поскольку слот находится у радиатора охлаждения. Если хотите уберечь SD-карту от скорой смерти, вытаскивайте ее сразу из приставки после установки игры.

Автономность

Время автономной работы – еще одна больная тема Asus Rog Ally наравне с плохо оптимизированным ПО. Если выбрать максимальную производительность, приставка выдержит без подзарядки всего 62 минуты. Это очень мало.

Если выставить оптимальный режим по быстрым фирменным настройкам, это время можно увеличить до 1 часа 40 минут. А в экономном режиме вообще получаем 2 часа 40 минут, что можно считать праздником.

Но нужно понимать, что для требовательных игрушек подойдет только максимальный и оптимальный режим. Экономный режим пригодится только для слабых игр вроде платформеров или эмуляторов. Таким образом, даже при максимальном ограничении производительности Asus Rog Ally не способна проработать и 3 часа.

Ситуация немного улучшается благодаря быстрой зарядке, на которую уходит всего 80 минут. Такой срок может показаться вам большим, но для консоли это более чем нормально. Вот только будьте внимательны при выборе блока питания или повербанка. Asus Rog Ally не питается от зарядных устройств с небольшой мощностью – стандартные 20 Вт не подходят.

Для подзарядки нужна мощность не менее 65 Вт, и именно с таким параметром идет комплектный блок питания. Зарядные устройства от realme или OnePlus без поддержки технологий Quick Charge или Power Delivery тоже не подходят.

Проблемы с автономностью связаны именно с Windows, которая очень прожорливая. Производитель недостаточно ее оптимизировал, поэтому получаем существенные неполадки. Но, возможно, ситуация немного улучшится с выходом новых обновлений.

Цена и выводы

Давайте теперь узнаем, сколько стоит Asus Rog Ally. В Украине приблизительная цена на эту консоль составляет 36 тысяч грн. Для сравнения Vivo Steam Deck предлагается по цене 30 тысяч тоже за версию 512 ГБ. Хотя Steam Deck и дешевле, но она гораздо слабее Rog Ally, так что выбор очевиден.

Просмотреть ценовой диапазон Asus Rog Ally в разных магазинах вы можете на Е-каталоге. Там указаны самые выгодные предложения.

Asus ROG Ally

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Но с приставкой Steam Deck есть небольшая хитрость – можно купить версию на 64 ГБ всего за 19 тысяч грн, и потом просто докупить за 4 тысячи карт памяти на 1 ТВ. Всего эта история обойдется в 23 тысяч. Но скорость загрузки игр со стороннего накопителя все равно невелика. Да и версия на 512 ГБ предлагает более качественный экран с антибликовым покрытием.

Если судить по производительности (а это главный критерий при выборе приставки), Asus Rog Ally – однозначный лидер. Добавим сюда еще отличный экран, небольшие габариты и вес – и консоль вообще выходит вне конкуренции.

Также не забываем, что Asus – это надежный производитель, и вы можете в случае поломки отремонтировать Rog Ally в официальном сервисном центре. Да и приобрести официальные аксессуары не составит большого труда.

Asus Rog Ally однозначно заслуживает вашего внимания, если ищете портативную приставку. Особенно, если вы являетесь любителем Windows. Да, консоль потребует много вашего времени для всех настроек, но это того стоит. Сколько бы ни было у нее минусов, преимущества все равно более весомы. На этом мы прощаемся. Не забудьте просмотреть наш видеообзор, а также пишите в комментариях, понравился ли вам обзор Asus Rog Ally.

Плюсы:

интересная белая окраска;

практичные материалы корпуса;

неплохая эргономика;

небольшие габариты и вес;

качественная сборка;

хороший экран с частотой обновления 120 Гц;

мощное железо;

модификация памяти на 16 ГБ;

продуманная система охлаждения;

операционная система Windows 11;

относительно быстрая зарядка.

надежный производитель.

Минусы:

один разъем Type-C;

проблемы при начальной настройке;

плохая оптимизация ПО;

частые сбои в функционировании;

короткое время автономной работы.

Видеообзор