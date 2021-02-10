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Всем привет! Сегодня у нас на обзоре смартфон OnePlus Ace 2 Pro. Каждый мастер знает, что для создания шедевра недостаточно просто сложить все составляющие в одно место, их нужно еще и удачно соединить. Так для создания картины, считающейся шедевром, не хватит просто вылить на бумагу краски, их нужно наносить мазок за мазком с почти хирургической точностью. И только тогда полученный результат будет считаться шедевром.

Так же и с телефонами, недостаточно просто вложить внутрь нужные элементы. Необходимо соединить их между собой таким образом, чтобы каждая деталь показала свои лучшие качества. Ярким представителем этого в мире телефонов является OnePlus Ace 2 Pro. Да так ли это на самом деле? Или под оберткой конфеты нас ждет совсем не вкусняк?

OnePlus Ace 2 Pro – Шедевр или фиаско?

Технические хаактеистики

Коробка

Внешний вид

Дисплей

﻿Производительность

Аккумулятор и автономность

Камеры

Программное обеспечение

﻿﻿﻿﻿Память

﻿Цена и выводы

Видеообзор﻿

Технические хаактеистики

Параметр OnePlus Ace 2 Pro Матрица: Super AMOLED Диагональ экрана: 6.74 дюйма, 109.2см 2 Соотношение площади экрана к корпусу 90.3% Разрешение экрана: 1240 x 2772 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 120 Гц, пиковая яркость – 1600 нит, плотность пикселей – 451 ppi Операционная система: Android 13, ColorOS 13.1 Процессор: 4-нанометровый Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.80 ГГц + три ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Adreno 740 Варианты памяти: 12/256Гб, 16/512 Гб, 24/1 Тб Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, сенсор 24mm, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения) Сверхшироугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 112˚, размер матрицы 1/4.0", размер пикселя 1.12µm, AF Макро: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео 4K@30/60fps, 1080@30/60/120/240fps, Электронная стабилизация изображения gyro-EIS, OIS Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп, диафрагма f/2.4, сенсор 26mm размер матрицы 1/3.09", размер пикселя 1.0µm Запись видео 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, USB Type-C 2.0, Звук: Стерео Аккумулятор: 5000 мАч, несъемный Мощность зарядки: 150 Вт Беспроводная зарядка: Нет Размеры: 163.1 x 74.2 x 9 мм Вес: 210 г Материалы корпуса: Пластиковый каркас, стеклянная задняя крышка (Gorilla Glass 5) Цвета: Aurora Green, Titanium Gray Цена: От 380 EUR

OnePlus Ace 2 Pro ﻿

Коробка

Телефон к нам приехал в коробку красного цвета. Что уже было небольшой неожиданностью, ведь преимущественно производители выбирают более «стандартные» цвета. Хотя это вопрос вкуса, и скажу честно нам понравилось.

﻿В середине нас ждали: стандартный прозрачный чехол, кабель USB typeC, игла, инструкция и блок питания мощностью 150 Вт.

Сразу несколько слов о чехоле, так как единственным плюсом является лишь его наличие. На этом весь позитив от встречи с ним заканчивается, ведь его качество, мягко говоря, на достаточно низком уровне, особенно если сравнивать с тем, что мы встречали в OnePlus 9 RT или Realme GT Neo2.

Однако этот негатив перебивает пленка с хорошим олеофобным покрытием. Однако она является лишь временным решением, и после покупки рекомендуем приобрести более качественный вариант покрытия экрана.

Коробка и ее содержимое – это стандарт для большинства телефонов. Плюс – это то, что налицо есть все, поскольку в последнее время даже в дорогих моделях при распаковке можно было легко не досчитаться какого-либо элемента, как, например, пленки (Blackview A 200 Pro), а то и вовсе зарядного блока ( Google Pixel 8 Pro). Минус – чехол и стекло нужно будет менять.

Внешний вид

Здесь сразу немного негатива, потому что рамки этого девайса выполнены из пластика. Почему это негатив? Потому что, например, Motorola Edge 40, который напомним стоит 14 000 грн, имеет рамки металлические. Так почему нельзя было этого сделать здесь? Для нас, к сожалению, это загадка.

Задняя панель выполнена из стекла, лучшей функцией которого является коллекционирование отпечатков пальцев. Да, хорошо что не пластик, однако это снова скорее минус, чем плюс.

И тут, в этом море банальности, нас вдруг покрывает неожиданная волна – фирменный переключатель звуковых профилей переместился с правой грани на левую. Что побудило разработчиков пойти на такой шаг? Это тайна, которая наверняка уже не будет раскрыта.

К сожалению, с этим телефоном вы не ныряете, ведь никакой защиты от воды и пыли здесь нет. Но не все так плохо, потому что в противовес этому производитель установил отдельный чип, что позволит сенсору работать даже тогда, когда на нем будет влага. То есть реализована возможность удобного использования телефона в дождливую погоду. Более подробно об этой функции мы расскажем в разделе «Дисплей».

Что касается звука, то никаких претензий нет. Реализация плюс минус как на OnePlus 11. Так это не самый лучший вариант на рынке, однако для этой ценовой категории это, однозначно, плюс.

То же касается и вибромотора, который перекочевал сюда из уже упомянутой нами одиннадцати.

Наш сегодняшний испытуемый увидел свет в двух цветах – Aurora Green и Titanium Gray. Кто-то скажет – могло бы быть больше, однако, следует помнить, что могло бы быть и меньше. Так что за возможность выбора – плюс.

Сразу несколько слов о фирменной фишке – блоке камер. Да, это не стандартно, оригинально, так как большинство людей привыкло к квадратному «островку» . Однако такое расположение не оставляет равнодушным, оно или нравится или нет.

Данный гаджет имеет свои преимущества и недостатки, и, к сожалению, недостатков в этой номинации больше преимуществ. Однако специфическое расположение блока камер сделает его узнаваемым в любом месте.

Дисплей

А вот здесь уже будем хвалить компанию, потому что дисплей в этом телефоне заслуживает самых качественных оценок, как для своей цены. Ведь на нем установлена флагманская панель от компании BOE (без поддержки функции ETPO).

Защитное стекло нашего испытуемого от японской компании Asahi Glass, являющейся одним из крупнейших производителей стекла в мире.

Также здесь нас встречает матрица – Super AMOLED, 10-битные цвета, частота развертки 120 Гц и пиковая яркость в 1600 болт (доступно только при просмотре HDR контента, обычная яркость – 550 болт, максимальная без HDR –1200 болт).

Да, пиковая яркость в 1600 болт не будет, как говорится, в свободном доступе, и следует помнить, что во многих более дорогих телефонах такого показателя нет вообще.

С ШИМ нет никаких проблем. Показатели не самые лучшие, но для комфортной работы этого предостаточно.

Также неожиданностью стало расположение сканера отпечатков пальцев, чуть ниже центра, что гораздо выше обычного расположения в смартфонах этой марки.

Уже упомянутый нами чип позволит сенсору работать даже с каплями воды на поверхности.

Хочется немного подробнее рассказать вам об этой фишке от OnePlus, которая реализована здесь с помощью технологии Rain Water Touch, как сообщается, телефон сможет распознавать прикосновения к экрану даже в условиях сильного дождя.

Это нововведение сильно отличает OnePlus Ace 2 Pro от конкурентов на рынке смартфонов, включая флагманы других компаний, среди которых Apple и Xiaomi, ведь в гаджетах от других производителей мы ничего подобного не видели.

Чтобы продемонстрировать новую фишку и все ее преимущества, OnePlus опубликовала видео-сравнение Ace 2 Pro с iPhone 14 Pro, в котором оба смартфона подвергались влиянию искусственного дождя под разными углами. В результате, там, где «Яблочко» имело серьезные проблемы с реакцией на ощупь, наш сегодняшний гость продолжал работать без проблем.

Как сообщается, для достижения такого эффекта используется специальный чип и алгоритм, определяющий положение и силу нажатия пальца на экран.

Да, изменения не фундаментальные, однако радует само их наличие, потому что это признак того, что компания не стоит на месте.

В целом к дисплею нет никаких претензий, если помнить, что это не флагман. В нем однозначно больше плюсов: панель от компании ВОЭ, Super AMOLED и 1600 нит пиковой яркости является главным доказательством того, что за эти деньги это, наверное, одно из лучших решений.

Производительность

Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 – это достаточно хорошее обновление относительно предшественника. А если добавить заявленную классную систему охлаждения, то на бумаге получаем возможно лучший игровой смартфон в этом году, но это только на бумаге.

Когда мы прочитали, какое железо было вложено внутрь, то не могло быть сомнений, что за свои деньги лучше не найти. На практике некоторые тесты наш испытуемый вообще не может пройти до конца и выдает сообщения о перегреве.

Во время игры, например, у Genshin Impact телефон в первые 15 минут выдавал около 40 fps, затем ситуация немного исправилась до 50-60 fps. Но до стабильности было очень далеко. Поскольку уже упомянутый нами показатель fps постоянно прыгал, что никак не прибавляло комфота процессу игры.

Еще одним весомым минусом является то, что гаджет очень сильно нагрелся, что тоже не было слишком приятным. Создается впечатление, что о системе охлаждения здесь банально забыли.

Несмотря на то, что на бумаге все выглядит супер, на практике же сильный перегрев телефона, что вызывает дискомфорт в пользовании данным гаджетом. Несмотря на крутой процессор, качество его работы здесь тоже не характеризует его с лучшей стороны.



OnePlus Ace 2 Pro ﻿

Аккумулятор и автономность

По сравнению со своим предшественником наш сегодняшний гость получил зарядку мощностью 150 Вт (было 100 Вт).

Так что аккумулятор емкостью 5000 мАч заряжается очень быстро, ориентированное время 100% зарядки 18-19 мин, а первые 50% - 7-8 мин. Иными словами, пока вы пьете кофе, телефон зарядится на половину, а если добавить еще и булочку, то имеем в завершение трапезы полный заряд аккумулятора.

Время автономной работы здесь примерно такое же как и у OnePlus 11, с разницей максимум в 5%. Однако на практике это почти не ощущается. Даже во время активного использования можно смело рассчитывать на один рабочий день.

Минусом является отсутствие беспроводной зарядки. По нашему мнению, можно оставить 100 Вт стандартной зарядки и добавить сюда еще и беспроводную.

Быстрая зарядка и длительное время автономной работы явно добавляют плюсов нашему испытуемому, но отсутствие беспроводной является «ложкой дегтя», что портит, казалось бы, идеальный вкус.

Камеры

Для лучшего понимания качества камеры в OnePlus Ace 2 Pro мы выбрали ему в соперники Xiaomi 13T.

Дневные и ночные фото лучше вышли именно на OnePlus, так как детализация и скин тон намного лучше удались именно ему. Так что первый раунд по нашему испытуемому.

Портретные фото остались за нашим сегодняшним гостем. А это уже 2-0.

А вот сверхширокоугольная камера не обнаружила победителя.

Результат работы фронтальной камеры, к сожалению, не принес нам таких же хороших результатов, и здесь уже заметно, что это не флагман, получилось неплохо, но без эффекта «Вау».

Жаль, но передняя камера пока не научилась писать видео в 4К формате. Чего не скажешь о видео снятых на основную камеру.

Камеры здесь действительно работают очень качественно, в этом аспекте смартфон явно выигрывает у своих конкурентов. Однако к фронтальной камере есть вопросы, она могла бы быть немного лучше.

Программное обеспечение

Смартфон приезжает с локальной прошивкой Android 13, ColorOS 13.1. Жаль, но глобальной прошивки нет, однако это никак не влияет на работу сервисов Google.

Сильным минусом является отсутствие украинского языка, также следует помнить, что китайские версии блокируются за пределами поднебесного. У нас пока этого не произошло, однако о таких рисках нужно помнить.

Единственный вариант решения проблемы, по нашему мнению, это дождаться выхода глобальной прошивки для OnePlus 11T и установить ее на телефон.

Также минусом является то, что производитель никак не решил проблему с датчиком освещения, и похоже что решения этой проблемы мы так и не дождемся.

В этой номинации сам негатив, начиная с отсутствия украинского языка, и заканчивая риском, что смартфон вам могут заблокировать из-за отсутствия глобальной прошивки. Хотелось бы сказать, что производитель решит хотя бы некоторые проблемы, и взглянув на давность проблемы с датчиком освещения, надежды на это мало.

Память

Нас сильно заинтересовал тот факт, что здесь должно быть 24 Гб оперативной памяти + 8 Гб виртуальной, так как такого количества мы еще не встречали. Для проверки этого утверждения мы установили большое количество приложений и поочередно их открывать и сворачивать, чтобы проверить, как этот смартфон будет загружать их с фона. Чтобы нашему испытуемому не было «одиноко» мы взяли ему в компанию OnePlus Ace 2V, которая располагает 12 Гб оперативной памяти.

Для эксперимента мы скачали по 20 одинаковых приложений на каждый смартфон. Будем проверять, какой из смартфонов будет открывать их быстрее, и в котором из них больше приложений останется работать в фоне.

Результаты:

Что касается скорости загрузки с фона, то здесь ничья, поскольку это происходило практически синхронно.

Но OnePlus Ace 2V после загрузки 10-го приложения начал выгружать первый. Поэтому для него это предел, в то время как его конкурент продолжил свой путь, и после 20 приложений проблем не возникло. Мы пошли дальше, 30 приложений – легко, 35 – тоже без проблем. Потом мы зашли в игру Genshin Impact, и после некоторого времени приложения все же начали выгружаться.

Так что здесь, действительно, все хорошо с оперативной.

Цена и выводы

Официальная цена стартует от 410$ за версию 12/256 Гб.

Итак, несмотря на то, что смартфон не идеален (проблемы с процессором, отсутствие глобальной прошивки и украинского языка, не слишком быстрый USB 2.0, пластиковый каркас), все же плюсы у него тоже есть – это камера и дисплей.



OnePlus Ace 2 Pro ﻿

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