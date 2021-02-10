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Приветствуем вас, друзья! Когда в далеком 2013 году бывший директор ОРРО Питер Лау создал новую компанию, никто даже не мог подумать, что через 10 лет они выпустят на рынок такого монстра. Ведь то, что попало к нам на обзор – это настоящее сокровище и бриллиант, на котором виднеются руки мастера, занимавшегося его огранкой.

Потому что для достижения такого результата недостаточно просто вложить детали высочайшего качества и надеяться, что все заработает (что мы уже неоднократно видели в наших обзорах). Надо еще и все это удачно соединить в один единый механизм. Этот планшет – это опровержение изречения «Первый блин комом», потому что здесь с первого раза было попадание в «десятку». Так ли это на самом деле? Предлагаем узнать это из сегодняшнего обзора.

Действительно ли это самый лучший планшет 2023?

Технические характеристики

Коробка

Внешний вид

Экран

Программное обеспечение

Производительность

Камера

Время работы и заядка

Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Параметр OnePlus Pad Матрица: IPS Диагональ экрана: 11. 61 дюйма, 411 , 3 см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 84,2 % Разрешение экрана: 2000 x 2 8 00 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 144 Гц, пиковая яркость – 500 нит, плотность пикселей – 296 ppi Операционная система: Android 13 , OxygenOS 13.1 Процессор: 4-нанометровый Mediatek MT6983 Dimensity 9000 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X 2 с тактовой частотой 3.05 ГГц + три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.85 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1.80 ГГц. Графический ускоритель: Mali-G710 MC10 Варианты памяти : 8 / 128Гб, 12/256 Гб, Основная камера: Главный модуль: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 23mm . Запись видео: 4K@30fps, 1080@30fps, Электронная стабилизация изображения gyro - EIS . Фронтальная камера: Разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.3, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12.µm Запись видео: 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac /6, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB Type – C 2.0. Звук: Стерео Аккумулятор: 9510 мАч, несъемный Мощность зарядки: 67 Вт Размеры: 258 x 189.4 x 6. 5 мм Вес: 552 г Материалы корпуса: Алюминиевая задняя крышка, пластиковый каркас Цвета: Зеленый ( Halo Green ) Тесты производительности: AnTuTu: 859019 (v9)

GeekBench: 3158 (v5.1)

GFXBench: 28fps (ES 3.1 onscreen) Цена 500 EUR

OnePlus Pad

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Коробка

К нам на обзор попала глобальная версия планшета, предназначенная для рынка Англии. Коробка выполнена в красно-белых цветах и из качественного материала, стандартная и без изюминки. В состав, кроме самого планшета, входят: блок питания мощностью 67 Ватт, (к которому, правда, нужен переходник, чтобы иметь возможность подключить его к нашим розеткам.

USB-кабель и инструкция. И сразу же первая досада – отсутствие хотя бы какой-то защитной пленки, которая в случае с этой моделью несет в себе сложности, поскольку отыскать ее довольно сложно, а в случае удачной поисковой операции нужно будет еще и заплатить немало.

Коробка и ее содержимое стандартны, все, что нужно есть. Не хватает только какой-либо защиты экрана в комплекте.

Внешний вид

Прежде всего привлекает внимание огромная камера на задней стенке, похожая на «глаз Саурона», Циклопа или того одноглазого миньона из одноименного мультфильма. Расположение этой камеры имеет как плюсы, так и минусы. Плюс – это симметрия, которая достигнута благодаря расположению камеры не сбоку, а именно по центру. Теперь куда смотрит планшет, туда же всматривается и камера, а не немного выше и сбоку.

А минус связан с этим же расположением, ведь когда вы будете держать планшет вертикально, то, вероятно, будете заслонять камеру рукой. А это влечет еще одну досаду – загрязненная пальцами камера, которая будет требовать постоянной очистки.

Корпус этого девайса почти полностью цельно-металлический, что несомненно повлияло на вес. Все углы и стороны планшета скруглены, со своей уникальной структурой, которая нам еще не встречалась в предварительных обзорах. Однако, отпечатки пальцев очень легко остаются, а через специфическую структуру материала, вытереть их - это та еще задача.

Выделяется также пластмассовая рамка по всей тыльной панели. Кажется, что производитель хотел сэкономить на материале, но нет. Эта пластмассовая вставка выполняет еще и практичную функцию, ведь в планшете присутствует GPS и Wi-Fi, антенны от которых выводятся именно сюда.

Нет слота ни для SIM-карты (нет доступа к 4G или 5G), ни для карт памяти, что несомненно является большим минусом, несмотря на наличие версий на 128 и 256 гб. Так что о мобильном интернете можно забыть, разве что бегать в поисках Wi-fi по паркам и кафе.

Планшет имеет 4 качественных и громких мультимедийных динамика с поддержкой Dolby Atmos. Недавно мы рассказывали вам о Xiaomi Pad 6, у которого тоже 4 динамика и звук там классный, так вот здесь звук гораздо лучше. Это, конечно, не разница как между мерседесом и каретой, но она все же ощутима. Лучше не поднимать громкость выше 80%, потому что только в таком случае звук чистый и на 100% доставит удовольствие слушателю.

Еще есть место для зарядки фирменного стилуса (к сожалению без самого стилуса). Сразу хотелось бы предупредить, что найти хоть какие-нибудь фирменные аксессуары для него внутри нашей страны, эта задача не из самых легких.

В нижней части корпуса есть подходящий smart connector для чехла-клавиатуры, но с его поиском в нашей стране будут проблемы, хотя следует заметить, что по сравнению с уже упомянутым Xiaomi Pad 6 здесь есть Trackpad, но нет подсветки клавиатуры.

Сканер отпечатков пальцев здесь тоже отсутствует, поэтому для разблокировки следует использовать фронтальную камеру или свайп.

Оригинальный внешний вид, цельно-металлический корпус, качественные динамики и smart connector – это конечно плюсы, но и минусов здесь хватает – отсутствие слота для SIM карты, или для карт памяти; на поверхности задней крышки остаются отпечатки пальцев; сложность в поиске дополнительных аксессуаров. Негатива также добавляет наличие только одного цвета, а именно – зеленого. Здесь хотелось бы немного разнообразия.﻿

OnePlus Pad

Экран

Первое о чем следует сказать – это рамки вокруг экрана, это своеобразная защита против непреднамеренных нажатий на экране, во время держания его в руках.

Одно маленькое замечание к заоругленым углам, из-за них может теряться часть контента.

Диагональ 11,6 дюйма, матрица - IPS, разрешение 2000 на 2800 точек, поддержка DOLBY VISION и HDR 10+, также заявлена частота развертки 144 Гц (и увидеть ее можно только в браузере Google Chrome, и негде настроить нельзя). Создается впечатление, что производитель имеет монополию на использование этой частоты, и только он решает где она включается.

Максимальная яркость 500 нит, хотя реально мы вытащили где-то 420 нит. Для домашнего или офисного пользования этого предостаточно, однако здесь следует отметить, что максимальная яркость у IPS и Super Amoled матриц несколько отличается между собой, а это делает использование этого планшета на природе не слишком комфортным.

Соотношение сторон экрана 7 к 5, напоминающее нам 4 к 3 в Ipad. Оно подходит для серфинга в интернете, социальных сетей и переписки, но при просмотре фильмов сверху и снизу нас в течение всего сеанса будут сопровождать черные полосы. Хотя по сравнению с уже упомянутым конкурентом площадь отражения у нашего испытуемого все равно больше.

Цветопередача не вызывает никаких вопросов, а очевидным плюсом является возможность ее настройки под себя. Этим нам позволяют сделать его еще более уникальным для каждого.

Экран этого планшета довольно качественный, минусом можно назвать матрицу, которая не позволяет комфортно пользоваться им на природе, однако цветопередача и возможность ее персонализировать под себя непроизвольно располагает к этой модели.

Прогамное обеспечение.

Операционная система – это OxygenOS 13.1, адаптированная под планшеты. И если смотреть на стандартные значки меню, шторку сообщений и настройки, это выглядит неплохо, плюс нам позволяют выбрать один из двух вариантов рабочего стола. Выбрать можно отдельное меню со всеми приложениями, вызываемыми свайпом снизу, как на чистом Android для планшетов, или этакая карусель, как на Ipad.

Есть здесь также Google discover, вызываемый свайпом слева (в нашем случае был заметен легкий микрофриз), что позволяет удобно просматривать новости. Все эти стандартные приложения адаптированы под данный формат и это приятно глазу.

Однако с посторонними приложениями есть проблемы. Некоторые безболезненно просматриваются в альбомной ориентации, а некоторые, напротив, в портретной. Иногда приложения не имеют в себе адаптации под изменение ориентации экрана, и при быстром переходе из одного приложения в другое нужно будет крутить планшетом.

А вот и неожиданности от компании – возможность разделения экрана, проведя сверху вниз двумя пальцами, но не все приложения поддерживают эту функцию.

Гибкие окна, позволяющие открывать программы в небольшом плавающем окне, которое впоследствии можно свернуть (эта функция тоже сотрудничает не со всеми приложениями). Двойные окна, то есть возможность открывать одно и то же приложение дважды.

Есть возможность настроить размер дисплея в тех приложениях, которые не поддерживают полноэкранный альбомный режим.

Функция multi screen connect, которая установлена на телефоне OxygenOS 13.1 позволяет синхронизировать содержимое между двумя этими гаджетами (например, с целью использования буфера обмена). Для этого нужно просто зайти на один и тот же аккаунт OnePlus на обоих девайсах.

Однако для работы данная модель, как и практически все планшеты на Android, не слишком подходит. Лучше взять Ipad с клавиатурой или ультрабук.

В общем, много хороших и неожиданных идей, но не все из них реализованы до конца, что не может дать однозначную положительную оценку в этой номинации.

Производительность

Казалось бы чем может удивить этот не слишком новый процессор? Но уверяем вас, дочитайте этот раздел до конца и вы измените свое мнение.

Mediatek MT6983 Dimensity 9000 – это хоть и не новейший процессор, однако здесь 4 нанометра и он является конкурентом Snapdragon 8 Gen 1, а возможно и Snapdragon 8+ Gen 1. Это мощный процессор, который в совокупности с быстрой флагманской памятью, без проблем справляется. со всеми мощными приложениями на максимальных настройках графики.

И хотя существует мнение, что этот процессор очень горяч. Хотим напомнить вам, что мы имеем дело с планшетом, и благодаря большим габаритам тепло рассеивается, защищая его от перегрева.

Корпус во время использования становился теплым, но не горячим, и никакого дискомфорта это не причиняет. Стресс-тест видео чипа тоже показывает нам стабильную работу без просадок.

Для любителей игр на планшетах с Android – это, наверное, самый лучший вариант. Ничего лучше этого на рынке мы не нашли. Все игры адаптируются, что делает процесс игры удобным и приятным. Во всех остальных вариантах лучше все же Ipad.

Так что установленный здесь поцесор с легкостью справляется со всеми играми, что делает его одним из лучших вариантов на рынке в этой категории.

Камера

А теперь у каждого, наверное, мелькнула мысль: «Камера в планшетах нужна либо для красоты, либо для разговоров по видеосвязи», но не в этом случае. Основная камера может нам подарить фотографии с очень хорошим качеством.

Если вы не профессиональный фотограф и хотите просто сфотографировать для себя, то качеством вы скорее всего будете довольны.

Что касается видео – то здесь все еще оптимистичнее, ведь есть возможность съемки в 4К, правда, при 30 кадрах в секунду и без электронной стабилизации.

Фронтальная камера – 8мп с возможностью съемки видео FULL HD, 30 кадов в секунду. Чего для разговоров по видеосвязи предостаточно.

В целом камера этого девайса нас удивила, ведь мы привыкли что камера в планшетах существует только « для красоты » , но здесь аппарат позволяющий зафиксировать момент, и просматривать его с удовольствием.

Время работы и зарядка

Большинство людей подумают, что из-за сверхмощного процессора заряд будет держаться не слишком долго, однако и здесь «волшебники из поднебесной» сумели найти выход из ситуации, и данная модель демонстрирует результат лучше чем у уже упомянутого конкурента .

Еще одной приятной неожиданностью является скорая зарядка 67 ватт. Аккумулятор емкостью 9510 мАч, заряжается на 50% за 30 мин и на 100% за 78 мин, что, без сомнения, является лучшим результатом среди всех имеющихся на рынке моделей: Ipad, Xiaomi Pad 6 и Iphone 14.

По времени работы: если вы будете просматривать видео офлайн – это 13 часов, серфинг страниц – 13,5 часов, во время игры Gengen Impact за час игры разрядка составляла 22%. В сутки без использования теряет 2 – 3%.

Никаких претензий к аккумулятору не найти даже при сильном желании. Долгое время жизни и быстрая зарядка делают его качественно лучше между конкурентами.

Цена выводы

Официальная цена – около 500 долларов. В Украине цена без дополнительных аксессуаров достигает 18 500 грн.

Если же вы выбираете между этим планшетом и например Xiaomi Pad 6 , наш совет доплатить и выбрать именно эту модель, ведь она выигрывает в большинстве номинаций. Однако следует помнить, что эта модель лучше будет использоваться в качестве мультимедийного устройства, чем в качестве рабочего планшета.

Так действительно ли это бриллиант? Да, но к сожалению, во время его обработки мастером было допущено несколько ошибок: нет сенсора отпечатков; без поддержки Sim-карт; 144 Гц почти нигде нет.

Но во всем остальном это действительно качественно обработанный алмаз, на гранях которого видны плюсы, которые мы с вами получим, приобретя его: дизайн, дисплей, динамики, основная камера, аккумулятор, быстрая зарядка и наличие GPS.

OnePlus Pad

Видеообзор