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Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре очередная модель из бесконечной двенадцатой линейки Redmi. Вот только будем обсуждать не серию Redmi Note 12, а просто супербюджетный Redmi 12, пришедший на смену десятому Редмику. Это очень доступная модель, поэтому ждать от нее каких-то крутых и особых характеристик не приходится. Однако все равно интересно узнать, что предлагает нам данный аппарат. Так что устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем.

Обзор Redmi 12 – аутсайдер или топовый бюджетник?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Качество экрана

Производительность

Камеры

Коммуникации

Автономность

Цена

Выводы

Видеообзор

Технические характеристики

Диагональ экрана: 6.79″ Матрица: IPS Разрешение экрана: 1080 x 2460 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 90 Гц, пиковая яркость – 550 нит, плотность пикселей – 396 ppi Габариты: 168.6 x 76.3 x 8.2 мм по весу 198.5 гр. Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и пластиковый каркас. Цвета: Черный, голубой, белый Влагозащита: IP53 Процессор: 12-нанометровый Mediatek Helio G88 Количество ядер: Два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2.0 ГГц + шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц Графический ускоритель: Mali-G52 MC2 Варианты памяти: 4/128, 8/128, 8/256 ГБ Операционная система: MIUI 14 на базе Android 13 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, PDAF (фазовый автофокус); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚ Датчик глубины: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 1080p@30fps Фронтальная камера Разрешение 8 Мп Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, ИК-порт Аккумулятор: 5000 мАч Быстрая зарядка: 18 Вт Цена: 6 499 грн

Характеристики Redmi 12, конечно, не впечатляют. Это такой себе бюджетный уровень, в котором предлагаются только необходимые параметры. Всё очень скромно. Ну а чего еще потребовать от смартфона стоимостью 6 499 грн? Радует, пожалуй, только стеклянный корпус, да и набор камер на первый взгляд неплохой. Ну что, погнали разбираться дальше.

Советуем сразу открыть страницу с Redmi 12 в e-каталоге. Там вы сможете подробно ознакомиться абсолютно со всеми техническими характеристиками, а также сравнить смартфон с конкурентами.





Redmi 12

Комплектация

По традиции начинаем с комплекта поставки Redmi 12. И здесь, удивительно, нас сразу ждало разочарование, ведь производитель не положил блок питания. Да, в ультрабюджетном смартфоне отсутствует зарядное устройство. Такой шаг еще можно было бы понять во флагманском сегменте, но по отношению к бюджетнику это просто очень странно.

Все остальные комплектующие на месте – USB-кабель, прозрачный чехол, игла для открытия SIM-лотка и документация. Сама упаковка очень компактная и тонкая (как раз из-за отсутствия блока питания). Внутри ничего не воняет, вся коробка выполнена из картона и бумаги. Никакого вредного пластика.

Еще бонусом идет уже наклеенная на экран телефона защитная пленка. Но это обычное дело в смартфонах Xiaomi, так что ничего удивительного. На этом с комплектацией Redmi 12 заканчиваем и двигаемся дальше.

Дизайн, габариты и материалы корпуса

Выглядит Redmi 12 достаточно хорошо для своего класса. Во внешнем виде аппарата есть стиль серии Redmi Note 12 и Poco F5. Основная камера не имеет под собой пьедестала – это стало своеобразной фишкой в среднеуровневых устройствах, а теперь досталось и бюджетникам. Блок камер выполнен аккуратно, и такое решение лично мне нравится гораздо больше, чем нагромождение элементов в Redmi 10.

Задняя крышка выполнена из стекла. И это круто, ведь даже не все субфлагманы получают стеклянный корпус, а в бюджетном сегменте вообще поголовно пластик. Каркас, конечно, уже пластиковый. Не совсем понятно, зачем производитель прибег к такому решению, ведь класс устройства это не скроет. Но небольшой балл телефон все равно получает.

А вот передняя панель уже полностью выдает дешевизну смартфона за счет достаточно толстых рамок вокруг экрана и большого модуля передней камеры. Добавили и небольшую влагозащиту по стандарту IP53, но полагаться на нее точно не стоит.

Еще привлекают внимание большие габариты Redmi 12. Диагональ экрана составляет целых 6.79 дюймов, размеры 168.6 x 76.3 x 8.2 мм, а вес 198.5 граммов. Даже по современным меркам это тяжелая лопата. По габаритам Redmi 12 даже превосходит Redmi Note 12.

По другим параметрам у новинки все стандартно – есть поддержка карты памяти (гибридный слот), аудиоджек и ИК-порт.

Сканер отпечатков пальцев занимает свое место на правой грани гаджета. Срабатывает корректно, но довольно медленно.

Редми 12 можно приобрести в трех базовых цветах – черный, светло-голубой и белый. Все цвета однотонные, градиент, как у Redmi 10, отсутствует.

Дизайн и материалы корпуса можно отнести к преимуществам Redmi 12. Благодаря стеклянной задней крышке смартфон не смотрится и не ощущается дешевым. На полке магазина он привлечет больше внимания, чем конкуренты в этом же ценовом сегменте.

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Redmi 12 ﻿

Качество экрана

С дисплеем никаких чудес не произошло. Это бюджетный IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит. По цветопередаче, контрастности и яркости экран неплохой, но все равно видно невооруженным глазом, что это начальный уровень.

Частотой обновления 90 Гц тоже никого не удивишь, ведь сейчас на рынке множество вариантов с частотой 120 Гц. Тем более что на Redmi 12 90 Гц отрабатывают довольно плохо. Все дело в слабом процессоре, из-за которого анимация очень медленная, да и скроллинг как у черепахи.

Если взять, например, Redmi Note 12 с AMOLED-экраном и частотой обновления 120 Гц, то там результаты гораздо более приятные. А стоит этот смартфон, на минутку, столько же, сколько и Redmi 12.

В принципе, если вы не хотите беспокоиться из-за ШИМа и вообще предпочитаете матрицу IPS, то двенадцатый Редмик является не таким плохим вариантом. Если сравнивать с некоторыми ближайшими конкурентами, то там вообще все грустно. К примеру, у Samsung Galaxy М14 каплевидный вырез, который встречался еще в эпоху динозавров, а у Motorola G23 разрешение дисплея HD+.

Производительность

Дальше на очереди производительность Redmi 12, и здесь все откровенно плохо. Смартфон получил процессор Mediatek Helio G88, который не просто слабый, но и устаревший. В свои телефоны компания устанавливает этот чип с 2021 года.

Helio G88 выполнен по 12-нанометровому техпроцессу, и сейчас это уже максимально неактуальное решение. К минусам такого процессора следует отнести отсутствие 5G, устаревшие стандарты памяти, плохую энергоэффективность, нагрев при нагрузках и тротлинг. В общем, все негативные моменты, которые только можно вспомнить по поводу процессора, как раз есть у Helio G88.

Вопросы производительности в играх мы затрагивать не будем, поскольку и так понятно – никакие тяжелые игрушки смартфон не потянет. Максимум – это шутеры на низких и средних настройках и казуалках. При повседневном использовании тоже все грустно – интерфейс работает медленно, приложения открываются долго, бывают подвисания.

Понятно, что Redmi 12 – это очень бюджетное устройство и требовать от него мощного железа не стоит. Но все равно производитель мог установить более свежую «начинку». Вместо стеклянного корпуса или влагозащиты лучше добавили бы не такое слабое железо.

Относительно стабильности работы ничего особенного. При тестировании аппарата серьезных глюков не было, а это уже хорошо. Как уже говорилось, интерфейс медленный, но это можно оправдать классом устройства.

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Камеры

Далее переходим к камерам Redmi 12. И тут вы уже наверняка заранее знаете, какие будут результаты, верно?

Днем еще можно снимать фото нормального качества. Хотя «нормального» – это громко сказано. Все-таки не хватает детализации, цветопередача блеклая, динамический диапазон тоже вызывает вопросы.

По умолчанию HDR выключен, и при каждом открытии камеры его нужно включать самостоятельно.

Ночью Redmi 12 в целом демонстрирует плачевные результаты. Качество откровенно никакое. Тот же realme C55 или realme 10 справляется гораздо лучше, хотя разница в цене по сравнению с Redmi 12 невелика.

Это все, что касалось основного 50-мегапиксельного модуля. А вот ультраширик на 8 Мп приятно удивил. Качество снимков вполне сносное. Особенно радует широкий угол обзора. Да, детализация не очень, но давайте вспомним цену Redmi 12 и простим ему этот момент.

Видео на основную камеру можно записывать только в FHD. Не густо, но все в рамках бюджетного класса. Качество видеороликов слабое, но конкуренты справляются не лучше.

Фронтальная 8-мегапиксельная камера тоже средняя. Прекрасно видно, что это начальный уровень. Но если очень постараться и сделать фотку при хорошем освещении, то селфи можно даже выложить в соцсети.

Итак, резюмируя, выходит, что основная камера по-прежнему слабая. Особого прогресса по сравнению с предшественником нет. А вот ультраширик правда неплохой. Достаточно нестандартное решение, ведь лучше бы прокачали основной сенсор. Но что есть, то есть.

Коммуникации

Стереозвук у Redmi 12 отсутствует. Установлен только один динамик сомнительного качества. Нельзя сказать, что все плохо, но даже предшественник выдавал более качественное звучание. Это касается и вибромотора – он просто никакой.

С положительного – датчик приближения не выбрасывает фокусов. Все срабатывает корректно, и это наталкивает на мысль, что в телефоне установлен физический датчик. В принципе, больше здесь рассказывать нечего, поэтому двигаемся к следующему пункту.

Автономность

С автономной работой у Redmi 12 все нормально. Если сравнивать с предшественником, то новая модель держит заряд чуть меньше из-за увеличенного размера экрана. В нашем фирменном тесте автономности телефон продержался 9 часов 8 минут. Обычный результат.

При реальном использовании рассчитывайте на полтора дня работы. Если сравнивать с конкурентами, то, например, Samsung Galaxy M14 держит заряд получше.

Существенный минус – это низкая мощность зарядки. 18 Вт маловато даже для начального класса. В этом сегменте уже есть модели с 30-ваттной зарядкой. Полностью аппарат зарядится примерно через два часа.

Цена

Redmi 12 ﻿

Цена Redmi 12 составляет 6499 грн. Именно столько стоит базовая версия на 4/128 ГБ. Также в продаже должны появиться модификации на 8/128 и 8/256 ГБ. Но непонятно, будут ли они доступны в нашей стране.

Выводы

Redmi 12 совершенно ничем не удивил. По сути, это тот же Redmi 10, только с другим дизайном и свежей ОС. Есть ли смысл ради этого покупать новинку – нет. Ведь через год выйдет очередная модель с новой операционной системой. Это манипулирование со стороны бренда, когда в новых смартфонах, по сути, ничего нового нет, кроме ПО. Не стоит вестись на эти уловки, иначе придется ежегодно покупать очередной низкоуровневый аппарат.

Если говорить о выборе хорошего бюджетного смартфона, то это точно не Redmi 12. Достойным вариантом может стать realme C55 или Redmi Note 11 с AMOLED-экраном и хорошим процессором Qualcomm Snapdragon 680 4G.

И, конечно же, если вы готовы доплатить всего 1000 грн, то однозначно стоит обратить внимание на новенький Redmi Note 12 или realme 10. Эти смартфоны (особенно последний) уже на голову выше, чем Redmi 12.

Так что Xiaomi еще раз выпустила лишнюю модель, которая вряд ли кого-то заинтересует. Да, возможно, за свои деньги это и неплохой вариант с определенными плюсами, но конкуренты все-таки будут сильнее. Напишите в комментариях свое мнение о Redmi 12, а также не забудьте посмотреть видеообзор. А на этом мы прощаемся. До встречи!

Плюсы:

симпатичный дизайн;

стеклянная задняя крышка;

влагозащита IP53;

есть аудиоджек и ИК-порт;

поддерживается карта памяти;

хороший сверхширокоугольный объектив;

система почти не глючит;

нормальная работа датчика приближения;

низкая цена.

Минусы:

нет блока питания в комплекте;

громоздкие размеры;

среднее качество экрана;

устаревший процессор;

медленная работа интерфейса;

слабая основная камера;

нет стереозвука;

маленькая мощность зарядки.

Видеообзор