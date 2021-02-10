OnePlus 10 показался на фото

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Не новое слово в дизайне, но с OnePlus 10 Pro не спутаешь

В этом году OnePlus необычно рано выпустила свой флагман и только OnePlus 10 Pro. Этот смартфон только к концу марта доберется до ряда стран на глобальном рынке и в планах компании выпустить уберфлагман OnePlus 10 Ultra. А что же с OnePlus 10? Ждать или нет?

Если верить сетевым источникам, то сейчас OnePlus работает над смартфоном с кодовым именем «Оскар». Предполагается, что на рынок он выйдет как OnePlus 10 и его премьера может состояться во втором квартале нынешнего года. И сегодня в сеть выложили снимок задней панели, которая вполне может принадлежать OnePlus 10. Инсайдер, который выложил в сеть фото заявляет, что раздобыть его помогли отраслевые источники.

На самом снимке мы видим панель в верхнем левом углу которой установили прямоугольный блок основной камеры, где главный датчик огромного размера. Есть еще три отверстия, которые могут быть предназначены для прочих сенсоров, среди которых обязательно будет ультраширокоугольный.

На данный момент это все, что известно о OnePlus 10. Можно лишь строить догадки, что смартфон предложит Snapdragon 8 Gen 1, минимум 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной, быструю зарядку мощностью 80 Вт и 120-герцовую AMOLED-панель.

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Источник: gizmochina