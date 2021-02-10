OnePlus 10 Pro начал обновляться до Android 14 – как установить первым?

91

НОВАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ФЛАГМАНА

Компания OnePlus начала выпуск стабильного обновления до Android 14 для своего флагманского смартфона в прошлом году – OnePlus 10 Pro. Пока что апдейт доступен только в Индии и для пользователей beta-версии прошивки OxygenOS.

Обновление имеет метку NE2211_14.0.0.202(EX01) и размер около 790 Мб. Среди нововведений – функции Fluid Cloud, File Dock, Content Extraction и Smart Cutout.

Пока компания не предоставила точных сроков выхода Android 14 для других регионов и обычных пользователей OnePlus 10 Pro – однако если не терпится, можно установить бета раздел, или «индийскую» прошивку. Гугл сервисы и наш язык там есть. Однако, не забудьте сделать резервную копию своих данных, если решитесь на это. Итак, если вы любите экспериментировать и хотите это сделать прямо сейчас - используйте OxygenOS Updater .

Холдинг BBK серьезно настроен не отставать от конкурентов в поддержке новейшего "андроида". Так что скоро, возможно, Android 14 получат и остальные флагманы компании - даже Realme GT первого поколения не останется за бортом.

Источник - OnePlus