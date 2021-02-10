Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES

OnePlus 10 Pro начал обновляться до Android 14 – как установить первым?

30.11.2023 91 0

НОВАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ФЛАГМАНА

Компания OnePlus начала выпуск стабильного обновления до Android 14 для своего флагманского смартфона в прошлом году – OnePlus 10 Pro. Пока что апдейт доступен только в Индии и для пользователей beta-версии прошивки OxygenOS.

OnePlus 10 Pro начал обновляться до Android 14 – как установить первым? – фото 1

Обновление имеет метку NE2211_14.0.0.202(EX01) и размер около 790 Мб. Среди нововведений – функции Fluid Cloud, File Dock, Content Extraction и Smart Cutout.

Пока компания не предоставила точных сроков выхода Android 14 для других регионов и обычных пользователей OnePlus 10 Pro – однако если не терпится, можно установить бета раздел, или «индийскую» прошивку. Гугл сервисы и наш язык там есть. Однако, не забудьте сделать резервную копию своих данных, если решитесь на это. Итак, если вы любите экспериментировать и хотите это сделать прямо сейчас - используйте OxygenOS Updater .

OnePlus 10 Pro начал обновляться до Android 14 – как установить первым? – фото 2

Холдинг BBK серьезно настроен не отставать от конкурентов в поддержке новейшего "андроида". Так что скоро, возможно, Android 14 получат и остальные флагманы компании - даже Realme GT первого поколения не останется за бортом.

Источник - OnePlus

Автор: Andrii S. Дата публикации: 30.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
OnePlus 10 Pro начал обновляться до Android 14 – как установить первым?