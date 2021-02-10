OnePlus 10 Pro показали на «живых» фото

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Вживую OnePlus 10 Pro выглядит спорно

Завтра ждем старта приема предзаказов на OnePlus 10 Pro, а также того, что компания огласит дату презентации флагмана. По прогнозам анонс должен состояться 11 января и только для рынка Китая. За пределы Поднебесной новинка выйдет позже на два месяца. Недостатка в утечках о OnePlus 10 Pro нет, но «живые» фото смартфона до сегодняшнего дня мы не видели.

И вот сегодня в сеть слили снимки, на которых позирует флагман в двух цветах: черном и синем. Фотографии подтверждают массивный блок основной камеры а-ля Galaxy S21, который наплывает на боковую грань. Площадка квадратной формы вмещает три датчика изображения и светодиодную вспышку, а также гордо красуется логотип Hasselblad.

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Напомним, что OnePlus 10 Pro должен предложить AMOLED-панель разрешением 2К и технологией LTPO 2.0, платформу Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 256 Гб постоянной UFS 3.1. В качестве операционной системы предложат Android 12 с фирменной надстройкой от производителя ColorOS 12 или OxygenOS 12 в зависимости от региона продаж.

За автономность работы отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно зарядить по проводу на мощности 80 Вт и обещают беспроводную зарядку на 50 Вт. Разрешение фронтального модуля составит 32-мегапикселя и для основной камеры выбрали сет из датчиков 48 Мп + 50 Мп (ширик) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум).

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Источник: twitter