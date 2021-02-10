OnePlus 11 Concept Phone впервые показали на фото и видео.

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Ответ OnePlus на Realme GT Neo 5

Компания OnePlus показала первые тизеры своего OnePlus 11 Concept Phone. На двух изображениях концептуального телефона изображена цельная стеклянная конструкция, расположенная на «ледяно-голубых трубках». Маркетологи OnePlus сравнивают эти трубки с кровеносными сосудами.

Пока неясно, эти трубки представляют собой светодиоды, подобно Nothing Phone(1), или это просто статические элементы. Судя по тому, что в братской компании Realme уже активно экспериментируют со светодиодами у модели GT Neo 5 , все же высока вероятность, что это именно они. Общие формы такие как блок камер, судя по фото останутся от оригинального OnePlus 11. Что касается технических характеристик, то пока нет никакой информации.

Concept Phone будет представлен на выставке Mobile World Congress 2023 (MWC) в Барселоне, которая будет проходить с 27 февраля по 2 марта.

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Источник: engadget