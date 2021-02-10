OnePlus 11T (Ace 2 Pro) таки выйдет и уже достаточно скоро

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ИЗВЕСТНЫЙ СЕТЕВЫЙ ИНФОРМАТОР НАМЯК, ЧТО ЭКРАН ИМЕЕТ «ЧТО-ТО НОВОЕ»

В сети появилась новая информация о подготовке смартфона OnePlus Ace 2 Pro, которая на глобальном рынке, скорее всего, получит название OnePlus 11T.

В феврале этого года была представлена модель OnePlus Ace 2 (на международном рынке она называется OnePlus 11R) и буквально сразу же появились слухи о том, что разрабатывается версия OnePlus Ace 2 Pro.

Тогда же возникли и первые данные о характеристиках, а теперь надежный осведомитель Digital Chat Station уточнил ряд параметров новинки. По его словам, главным новшеством девайса станет переход на более мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 2.

Вместо экрана Tianma упоминается 1.5K-панель от BOE, которая по слухам получит еще более тонкие рамки вокруг дисплея и останется закругленной по бокам. Все ли это нововведения, или нас ожидает еще какие-то сюрпризы пока неизвестно. Другие основные характеристики OnePlus 11T будут совпадать с тем, что предлагает покупателям модель Ace 2.

Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч, основную камеру с разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП и передний модуль на 16 МП. К сожалению, точной информации о дате релиза пока нет, но есть слухи, что это произойдет в конце лета.

Успешность модели, конечно, будет очень зависеть от цены, а ее мы узнаем уже только после презентации, именно тогда и будем делать окончательные выводы.

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Источник: weibo