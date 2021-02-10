OnePlus 12: инсайдер раскрыл подробные характеристики камер, стало значительно лучше

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Первый в истории OnePlus перископный модуль

Будущий флагманский смартфон OnePlus 12 постепенно обрастает подробностями технических характеристик. В этот раз известный инсайдер Digital Chat Station поделился с нами подробными характеристиками камер будущего смартфона.

Главный сенсор обновят и теперь это будет пока неанонсированный флагманский Sony IMX9xx с размером матрицы 1/1.4” (ранее был IMX 890 1/1.56”) со стандартным разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. Вместо телефото модуля установят перископную оптику 3x в паре с хорошо знакомым OmniVision OV64B на 64 МП.

Ультраширик тоже сменят на 50 Мп сенсор, однако его подробных характеристик к сожалению пока нет.

Остальные основные характеристики известны уже достаточно давно. Это новый чип Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятор на 5400 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. 2K Amoled экран и современные беспроводные модули.

Напомним, что китайский анонс устройства ожидается в декабре 2023 года, а глобальная версия увидит свет уже через месяц, в январе 2024 года.

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Источник: weibo