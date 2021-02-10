OnePlus 12 – известная дата анонса, устройство будет анонсировано на 10-летие компании
20.11.2023 241 0
ФЛАГМАН ОТЗНАЧИТ ЮБИЛЕЙ
Компания OnePlus объявила, что презентация нового флагмана OnePlus 12 состоится 4 декабря в Китае. Именно эта дата выбрана не случайно – ведь она совпадает с 10-летием основания OnePlus.
Как сообщает издание Gizmochina, событие начнется в 7 вечера по пекинскому времени в городе Шэньчжэнь. Посетители смогут лично оценить новый смартфон.
Ожидается, что OnePlus 12 получит новый Snapdragon 8 Gen 3, камеру Sony IMX966, 6,7-дюймовый 2K-дисплей и другие топовые характеристики. Также возможна премьера OnePlus Ace 3.
Запуск флагмана именно на день рождения компании – неплохой маркетинговый ход. OnePlus 12 станет достойным подарком для поклонников бренда на его 10-летие. А празднование обещает быть ярким.
Источник - gizmochina
Дата публикации: 20.11.2023
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